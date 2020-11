L’inertie climatique

Le Plan pour une économie verte (PEV) s’intéresse peu à l’adaptation. Un peu plus de 300 millions sur cinq ans sur une enveloppe de 6,7 milliards. Bien maigre pour préparer l’économie du Québec à l’inertie face aux changements climatiques.

L’Accord de Paris venait à peine d’être signé que plusieurs pays avertissaient déjà que le changement climatique, par son intensité, avait dépassé la capacité de beaucoup d’entre eux à s’adapter. De quoi refroidir l’enthousiasme autour d’un accord qui avait dans sa mire l’atteinte d’un équilibre entre l’adaptation aux changements et l’atténuation des émissions de GES. Cette adaptation est d’autant plus critique que l’intervention politique priorisant la transformation et la transition énergétique s’appuie sur des objectifs — le PEV n’y fait pas exception — se situant de loin sous les cibles déjà dénoncées d’un accord non contraignant, à l’instar de cette profession de foi en la carboneutralité en 2050 sans engagements concrets. Il est déjà accepté que les cibles sont insuffisantes et dépassées par la rapidité des changements mesurés et les limites de la modélisation. Que, même s’il était respecté, l’objectif retenu conduirait tout au plus à une réduction de la croissance des émissions de GES sans trop soupeser la menace provenant notamment du méthane.

Et l’inaction des dernières années ne fait que rendre plus ardue l’atteinte de cibles qui sous-estiment un réchauffement climatique qui va bien au-delà des seuils dits sécuritaires proposés par le GIEC.

Illusion pandémique

L’intermède pandémique n’a fait que créer l’illusion. Selon les données couvrant la période du 1er janvier au 30 juin publiées en octobre dans Nature Communications, les émissions totales de CO 2 étaient en baisse de 8,8 % par rapport à 2019 sous l’effet des restrictions mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19. Il s’agissait du plus fort déclin des émissions carbone pour un semestre jamais enregistré, plus fort que n’importe quelle phase de décroissance économique. Mais avec le rebond qui a suivi sous l’impulsion d’une reprise de l’activité économique, le schéma historique se vérifie. Depuis la Grande Dépression, chaque contraction des émissions carbone est suivie par un fort rebond.

Ce qui a fait dire aux auteurs que les efforts à long terme afin d’atteindre les cibles de réchauffement font appel à des transformations ou à des changements structurels. Soit à une atténuation de l’intensité carbone des économies davantage qu’à une réduction de l’activité humaine.

Mais il y a myopie. Oxford Economics est venue offrir une explication toute simple à l’inertie. Dans une étude publiée en juillet et mise à jour la semaine dernière, la firme de recherche observe que les pays vivant sous les 15 °C en moyenne (pondérée selon la population), comme en Europe, en Amérique du Nord et en Asie centrale, bénéficient du réchauffement climatique. L’effet se vérifie principalement sous forme d’augmentation de la productivité agricole et des activités extérieures et d’accroissement de l’activité de construction. « Mais cela est vrai à partir du modeste réchauffement observé au cours des cinquante dernières années. Et ce serait de courte durée. »

« La plupart des grandes économies (États-Unis, Chine, Japon) sont situées sous une température annuelle moyenne de près de 15 °C. Ces pays n’ont donc pas été encore réellement touchés par le réchauffement à ce jour. Puisqu’ils se situent à la frontière, l’effet sur leur activité économique sera initialement modeste, ce qui peut expliquer l’absence de sentiment d’urgence. Cela vient ajouter aux difficultés d’adopter une action internationale commune lorsque les incitations ne sont pas alignées », écrit Oxford.

Dans sa modélisation ayant le PIB pour pivot, la firme prend soin de préciser de plus que la lecture est liée à la capacité, limitée, du PIB de capter les enjeux et contraintes associés au changement climatique. D’autant que, dans le calcul de l’agrégat, les catastrophes naturelles deviennent des vecteurs de croissance. En outre, l’exercice ne peut fixer une valeur à l’accroissement de la mortalité ni à la perte du « capital naturel » qui découlerait du déclin de la biodiversité. Il ne mesure pas non plus les dommages collatéraux découlant des conséquences du réchauffement sur les populations.

Il faut aussi retenir que les chiffres de croissance officiels souffrent d’une actualisation des externalités déficiente, qui fait dire à plusieurs que l’activité économique réelle tangue plutôt du côté de la stagnation séculaire.

Bref les effets négatifs vont vite devenir apparents dans ces pays aujourd’hui bénéficiaires. À partir de 2030, prédit Oxford.