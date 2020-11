Le dieu Cronos

Lundi, les Français commémoraient les 50 ans de la mort du général de Gaulle. Pendant que le temps suspendait son vol à Colombey-les-Deux-Églises, la saga électorale américaine suivait son cours. L’espace d’un instant, on était tenté de se demander ce que le fondateur de la France moderne aurait pensé du cirque médiatique qui est devenu notre quotidien.

Nul doute que le Général serait étonné de voir un président s’accrocher au pouvoir, lui qui le quitta sans même qu’on lui montre la porte après avoir simplement perdu un référendum. Contrairement à ce que pensait Roosevelt, qui le prenait pour un dictateur, de Gaulle respectait trop le peuple pour lui faire la leçon. « Pourquoi voulez-vous qu’à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? » avait-il dit avec ironie lors de son retour au pouvoir en 1958.

Donald Trump devrait méditer cette boutade. Mais le fondateur de la Ve République serait encore plus étonné de constater qu’à notre époque, ce ne sont plus les présidents qui censurent la télévision, mais la télévision qui censure les présidents. On sait que, dans les années 1960, le ministre de l’Information Alain Peyrefitte relisait le texte du journal télévisé de 20 heures avant sa diffusion. Soixante ans plus tard, la censure n’a pas disparu. Elle est même en recrudescence.

Le 5 novembre 2020, le cadavre de la 45e présidence n’était pas encore tiède que CBS, MSNBC et Fox News n’hésitaient pas à censurer brutalement Donald Trump. En direct sur CNN, le journaliste Anderson Cooper le traita même de « tortue obèse renversée sur le dos qui se débat sous le soleil brûlant et qui comprend que son heure est venue ».

On peut trouver la presse d’hier trop sage. Mais a-t-on idée du tremblement de terre médiatique que représente la censure d’un président par une presse devenue toute-puissante et convaincue de son bon droit ? Aux dernières nouvelles, Donald Trump n’était-il pas un président en exercice élu en 2016 démocratiquement et qui a même obtenu en 2018 une majorité au Sénat ? Sans compter que, ce soir-là, son sort était loin d’être joué.

On nous dira qu’il mentait. La belle affaire ! Si demain le mensonge politique devait être censuré avec autant de zèle, il y a fort à parier que CNN mettrait la clef sous la porte. Personne n’avait songé à censurer Hillary Clinton en septembre 2019 lorsqu’elle avait déclaré que Trump était « un président illégitime ». Ni l’ancien président démocrate Jimmy Carter qui soutenait en juin 2019 que « Trump n’avait pas remporté l’élection en 2016 ». Ce dernier avait-il plus de preuves que Trump n’en a aujourd’hui pour affirmer que les Russes l’avaient porté au pouvoir ? Que penser aussi de cette candidate démocrate au poste de gouverneur de la Géorgie, Stacey Abrams, qui déclara en 2018 que l’élection lui avait été « volée » ? En réalité, la plupart des démocrates n’ont cessé pendant quatre ans de pratiquer le même déni que Donald Trump en faisant comme si l’élection de 2016 n’avait jamais existé.

L’entêtement du personnage n’est pas une surprise. Le président fait aujourd’hui ce que l’homme d’affaires a toujours fait. Ce négociateur à la dent dure a toujours multiplié les actions en justice. Sa fortune s’est construite avec des armées d’avocats. Dans un livre paru en 2004, Think like a Billionnaire, il se riait des banquiers qui lui prêtaient de l’argent et conseillait à ses lecteurs de « toujours contester les factures ».

Ce n’est pas la première fois qu’un président sortant refuse de collaborer avec son successeur. En 1932, en pleine crise bancaire, Herbert Hoover avait ainsi boudé Franklin Roosevelt. Mais les institutions ont toujours été les plus fortes. Malgré la petite musique de « coup d’État » que serine une certaine presse, on cherche encore les milices prêtes à monter sur Washington pour s’emparer du Capitole. On pourrait même s’étonner du calme qui a marqué cette élection serrée qui, outre les célébrations d’usage, n’a été suivie ni de grandes réjouissances ni de grandes protestations. Comme si la majorité des Américains ne participait pas à cette hystérisation de la vie politique qui, dans certains milieux, semble devenue une drogue dure.

Le narcissisme de Donald Trump n’a eu d’égal que celui des médias qui n’ont cessé de lui donner la répartie. Comme si, pour ces générations qui n’ont connu ni la guerre ni la famine et qui ont grandi bercées par ces jeux et ces livres « dont vous êtes le héros », l’occasion était trop belle de se rejouer les années 1930.

Le théâtre était planté. D’un côté, un fascisme d’opérette jamais à court de déclarations fracassantes. De l’autre, une presse justicière imbue de sa supériorité morale et qui réagit au quart de tour comme si elle se rêvait en redresseur de torts. Imagine-t-on Pierre Nadeau, Bernard Derome, Walter Cronkite ou Patrick Poivre d’Arvor censurer les paroles d’un président ? Ou se mettre à pleurer en direct un soir d’élection comme l’a fait le commentateur Anthony Kapel Jones sur CNN ?

On dit que, comme le dieu Cronos, la Révolution mange ses propres enfants. Il y a une ironie tragique à voir aujourd’hui l’univers médiatique censurer sa propre créature.