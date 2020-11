Sale temps pour les «boys»

J’aurais aimé lire ces livres avant, avant de les croire, d’y croire, avant de mettre un garçon au monde. Le héros de l’histoire, savez ? Celui qui va les réveiller d’un baiser léger, les sauver de l’ogre, être un chevalier, dépasser sa monture d’une tête, plus fidèle que son chien et moins prévisible qu’un bonobo.

L’essai féministe Le boys club de Martine Delvaux a gagné le Grand Prix du livre de Montréal cette semaine, et je termine Moi les hommes, je les déteste de la jeune Française Pauline Harmange, 25 ans. Après avoir lu ça, il y a de quoi en découdre avec son orientation de cisgenre moyenne ou envisager le cloître pour fabriquer des hosties. (Chéri, je t’avais averti de ne pas lire ça. Tant pis pour toi.)

Comme l’auteure de ce brûlot, je pourrais dire : « J’ai longtemps fait passer les hommes en premier. Ils m’ont pris tout mon temps, sans beaucoup me donner en retour. […] J’ai compris que si, moi, je leur donnais beaucoup de place dans ma vie, je n’étais pas leur priorité. » Sauf que j’en arrive à cette conclusion avec plus du double de son expérience et de son âge. Ou je suis lente, ou je suis maso, ou je suis entêtée. À moins que je ne sois tout simplement conditionnée.

Bien qu’elle en ait marié un, Pauline traite les hommes de tous les noms : égoïstes, paresseux, lâches ; c’est pour emporter ou pour boire ici ? Si elle était américaine, elle dirait : Man up ! Mais elle y va plutôt de 80 pages bien senties où la déception percole à la surface d’un petit pavé dans la grosse mare du « Y’en a marre ».

Donald Trump est à lui seul un boys club

Il n’y a qu’à entendre la plaignante au procès de Gilbert Rozon se faire traiter de « délurée » par un avocat (le même qui a défendu l’ex-docteur Guy Turcotte) qui n’a pas encore lu Baiser après #MeToo. Lettre à nos amants foireux (on y reviendra). Les temps changent, les boys, cause the time they are A-Changin.

Et comme le dit mon copain Philippe : « Mais on a l’air de quoi après, nous, les mecs bien ? » C’est l’inconvénient du boys’club, j’imagine. On écope un peu pour le groupe, mais c’est toujours « tous pour un, un pour tous ».

Aujourd’hui, je ne crois plus qu’aux gestes. Aucune parole ne peut arriver à la cheville de l’action. Il n’y a que des preuves d’amour, il avait raison. Et de respect. Et de hauteur. Et d’égalité. Je n’ai plus de patience pour le reste, la demi-molle et la demi-portion. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.

Quand j’va être un bon gars

« Un pamphlet jubilatoire qui se lit d’un trait […] Pas besoin d’un doctorat en lutte intersectionnelle pour comprendre la logique implacable qui pousse Pauline Harmange à assumer sans problème cette posture prosélyte », a clamé Libé à la sortie de Moi les hommes, je les déteste, un titre porteur. Et vendeur. Non, elle n’est pas tendre, cette jeune femme, comme ne l’a pas été Delvaux avec son Boys club fort bien documenté ; 25 pages de notes en témoignent. Ce ne sont pas que des opinions et des impressions, malheureusement.

Pour ma part, je suis devenue féministe (et pas misandre, nuance) à la naissance de mon fils. Il m’aura fallu 40 ans pour enfin comprendre, rattrapée par ma condition de « primipare âgée » et une réalité combien moins romantique que prévu.

Puis, cela m’a pris quelques années supplémentaires pour arriver à la conclusion que même les prétendus féministes peuvent être misogynes sous leurs faux airs de mensch (une personne d’intégrité et d’honneur chez les Anglos).

Quel genre de femmes sommes-nous, si nous nous soustrayons au regard des hommes ? Au choix : des malbaisées, des lesbiennes, ou bien des hystériques.

Et enfin, dans la mouvance de #MeToo, j’ai saisi que tout du long, c’est la sororité qui m’a épargnée le plus, tendu la main, prêté l’oreille et main-forte. Pas toujours, mais le plus souvent. C’est d’ailleurs la conclusion du livre d’Harmange : faisons plus de place à nos sœurs.

Elle constate : « Tous les hommes ne sont peut-être pas des violeurs, mais quasiment tous les violeurs sont des hommes. » Et elle souligne avec raison qu’en plus de la charge mentale, la charge émotionnelle nous incombe. Comme si nous étions les gardiennes des émotions, de l’introspection et de l’évacuation des eaux usées.

La sororité s’appuie sur une expérience commune et un désir d’entraide, d’honnêteté sans fard, de simplicité dans la lutte au quotidien.

Le territoire fier

Cela dit, y’a des hommes qui se réveillent et acceptent de creuser un peu leurs privilèges, de « faire le travail », intérieur aussi. Le comédien et metteur en scène Steve Gagnon, 35 ans, a publié cet hiver une superbe et poétique réflexion sur la masculinité au XXIe siècle : « Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles. »

Comme certains hommes de mon entourage, Gagnon rend à Cléopâtre ce qui lui appartient : « Pourquoi tant d’hommes autour de moi sont-ils tenus en équilibre par la force indéracinable d’une femme, la plupart du temps une mère ou une amoureuse ? »

L’auteur a aussi rencontré 51 ados de 13 à 18 ans pour définir ce qu’est la virilité. C’est à la fois touchant et désespérant d’apprendre qu’un danseur de ballet et un jardinier ne gagneront pas de trophées, à leurs yeux, au temple de la testostérone aux côtés de Vin Diesel.

D’où me vient alors cette insécurité quotidienne,

cette impression d’être égaré, abîmé, si jeune ?

Suis-je donc à ce point anormal ?

Le comédien en appelle à une masculinité déconstruite qui fait place à la vulnérabilité. Selon lui, il n’y a pas féminisation de l’homme moderne actuellement, mais émancipation.

« Ce sont toujours les mêmes endoctrinements qui réussissent à nous faire croire que le fait d’être cultivé n’est pas viril, tout comme le fait d’être conscientisé et impliqué socialement, politiquement, environnementalement, ou d’aimer les oiseaux, d’acheter des fleurs, de cuisiner des gâteaux, des tartes, des confitures. »

En fait, il explique ce qu’est la masculinité hégémonique, construite de toutes pièces par la société et ses héritages pérennes pour faire des garçons des êtres coupés d’eux-mêmes et de tout ce qui leur apparaît comme trop féminisant.

Non, un homme n’a pas à s’occuper du barbecue, à pisser sa bière plus loin que le voisin et à bouffer des entrecôtes pour se définir. Il peut aussi, comme le dit Gagnon, « fièrement accepter la marginalité pour être bouleversant ». Et douter un peu avec nous lorsque tout novembre si fort.

