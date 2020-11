Au Québec, comme partout ailleurs, la victoire de Joe Biden a été accueillie avec un immense soulagement. En cette journée étonnamment chaude et ensoleillée sur le nord-est du continent nord-américain, le sourire était sur toutes les lèvres. Dans la grisaille de la pandémie, il y avait malgré tout de l’espoir.

Dès le lendemain, l’annonce d’un nouveau record de cas de COVID-19 a brutalement rappelé tout le monde à la réalité. De la même façon qu’il faudra encore deux mois avant que le président désigné s’installe à la Maison-Blanche, de longues semaines de privation sont à prévoir avant de pouvoir baisser la garde. La perspective de disposer d’un vaccin en début d’année est assurément encourageante, mais elle risque aussi de provoquer un relâchement de la discipline.

De passage au Saguenay–Lac-Saint-Jean, devenu contre toute attente l’épicentre de la pandémie, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit s’attendre à ce que les choses empirent dans la région avant de s’améliorer. Rien n’assure que ce sera le cas ailleurs au Québec, mais M. Dubé a répété que novembre était le mois qui l’inquiétait le plus en raison de la chute des températures, qui viendra s’ajouter à la lassitude provoquée par des mois de frustration.

Même si on est loin de l’hécatombe du printemps dernier, les récentes éclosions dans les CHSLD, qu’il a attribuées à un « certain relâchement » parmi les employés de la santé, qui sont en principe les plus sensibilisés à la nécessité d’une stricte observation des mesures sanitaires, illustrent bien la fragilité de la situation.

Le premier ministre Legault est parfaitement conscient du danger. « Je veux vous dire que la bataille n’est pas terminée. On doit continuer de s’entraider si on veut passer à travers et arriver ensemble au printemps. On doit rester unis. C’est pour ça que je vous lance un message d’espoir », écrivait-il dans la lettre ouverte qu’il a publiée en fin de semaine dernière.

M. Legault sait aussi que la dernière ligne droite sera longue et éprouvante pour lui aussi. Même s’il a été vivement critiqué depuis le début de la deuxième vague, de nombreux Québécois commencent néanmoins à le croire quand il affirme que cela aurait pu être pire. Pendant des mois, il a dû subir la comparaison avec les autres provinces canadiennes, en particulier l’Ontario. La relative immunité dont semblait bénéficier Toronto semblait moins un « mystère » qu’une illustration de l’incurie de son propre gouvernement. Personne ne pouvait se consoler à l’idée de faire mieux que les États-Unis de Donald Trump.

Sans souhaiter de malheur à nos voisins, il doit quand même être soulagé de voir l’Ontario fracasser quotidiennement des records et dépasser le Québec au chapitre des cas recensés, même s’ils demeurent nettement moins nombreux en proportion de la population. Longtemps louangé, Doug Ford se retrouve soudainement sur la sellette et voit ses décisions contestées. Au printemps dernier, la décision de rouvrir les écoles, alors qu’elles restaient fermées dans le reste du pays, avait donné l’impression inquiétante que le Québec servait de laboratoire. Aujourd’hui, c’est l’Ontario qui semble vouloir jouer ce rôle.

M. Legault a eu la main heureuse en nommant Christian Dubé à la Santé. Sa présence rassurante a compensé la baisse de crédibilité du Dr Horacio Arruda. À l’évidence, M. Dubé est un meilleur communicateur que sa prédécesseure, Danielle McCann, et il a surtout la poigne nécessaire pour imposer au réseau les correctifs nécessaires, en attendant une nouvelle réforme des structures à laquelle il faudra bien se résoudre un jour ou l’autre.

Au Québec comme en Ontario, il revient toutefois au premier ministre de faire une évaluation politique de la situation et d’apprécier le degré de discipline auquel la population peut s’astreindre. La semaine dernière, quand un avis la Direction de la santé publique de Montréal a recommandé un certain allègement des consignes, M. Legault a clairement signifié que c’était lui le patron.

Pour l’heure, la pandémie semble avoir atteint un plateau, dont rien ne laisse prévoir un abaissement à court terme. Sur le plan strictement sanitaire, il semblerait contre-indiqué d’autoriser un relâchement même temporaire durant la période des Fêtes, comme le gouvernement l’envisage, mais il est bien possible que le maintien du moral de la population l’exige. Comme le dit M. Legault, le rire des enfants est peut-être ce dont elle a le plus besoin, et il est rarement aussi réjouissant qu’à Noël.