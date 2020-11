L’aveuglement

Personne n’y croyait, à l’automne 2016. Les républicains s’étaient donné le candidat le plus atypique de l’histoire récente des États-Unis. Cet homme vulgaire et mal dégrossi ne pouvait pas l’emporter devant la fine fleur des élites progressistes, féministes et mondialisées de la côte est que représentait Hillary Clinton. Et pourtant, l’impossible se produisit. Donald Trump devint le 45e président des États-Unis !

L’espace d’un instant, ces mêmes élites s’interrogèrent. Le prestigieux New York Times alla même jusqu’à se demander ce qu’il avait raté. Peut-être, des gratte-ciel de New York, de Portland et de San Francisco, ne voyait-on pas avec exactitude ce qui se tramait dans le pays profond ? Comme les enfants au Nouvel An, on prit donc des résolutions. Le New York Times alla même jusqu’à engager la chroniqueuse centriste Bari Weiss venue du Wall Street Journal. Elle a depuis démissionné !

Car le déni reprit aussitôt ses droits. Dans les facultés, on rédigea de longues thèses aussi lancinantes que fumeuses expliquant que Donald Trump n’était ni plus ni moins que la réincarnation de Mussolini. Pendant quatre ans, la gauche bien-pensante répéta jusqu’à plus soif sur toutes les tribunes que ce monstre n’avait aucune légitimité à gouverner et qu’il devait donc être destitué. Bref, que 2016 n’avait été qu’un accident électoral.

D’ailleurs, l’élection de 2020 en serait l’éclatante démonstration. On allait voir ce qu’on allait voir. Le balayage démocrate était en marche. La mondialisation heureuse reprendrait son cours comme si de rien n’était. Toute la presse et les plus grands instituts de sondage en étaient convaincus.

Mardi soir vers 11 heures, lorsqu’on apprit que Donald Trump venait de remporter la Floride, cet immense château fort minutieusement édifié depuis quatre ans s’est effondré. Car la réalité est têtue. Il aura fallu quatre ans de déni pour faire la démonstration que 2016 n’avait pas été un accident.

Au fond, quel que soit le président qui prêtera serment le 20 janvier prochain, l’élection se sera jouée dans un mouchoir de poche. D’une certaine manière, les républicains sortent même plus forts de cette élection dont le taux de participation est historique. Non seulement conservent-ils le Sénat et la Cour suprême, mais la majorité démocrate est affaiblie au Congrès.

Il faudra surtout expliquer par quel mystère un président que l’on a traité pendant quatre ans de « suprémaciste blanc » a pu augmenter son vote dans toutes les couches de la population, sauf… chez les hommes blancs ! Non seulement Donald Trump est-il allé chercher une plus grande part du vote hispanique en Floride et au Texas, mais plus d’Afro-Américains ont voté pour lui qu’en 2016.

Nul doute que certains répéteront ce qu’une gauche paternaliste disait autrefois de ces ouvriers « aliénés » qui avaient l’inconscience de voter pour des partis capitalistes. Tout plutôt que d’admettre que, même révoltés par le meurtre répugnant de George Floyd, nombre d’électeurs noirs ne communient pas à l’idéologie racialiste, qu’ils n’ont que faire du « définancement » de la police et qu’ils ont encore moins apprécié les longues semaines d’émeutes qui ont mis à feu et à sang leurs quartiers.

Il semble en effet que la stratégie ouvertement clientéliste adoptée par les démocrates ainsi que le choix de Kamala Harris comme candidate à la vice-présidence n’aient pas fait le poids face aux résultats économiques des dernières années, qui ont bénéficié aux plus pauvres, parmi lesquels on compte beaucoup de Noirs. En signant le First Step Act, un projet de loi bipartite, Trump a aussi permis d’alléger les peines de nombreux délinquants noirs qui peuplent les prisons américaines.

Cela ne fait pas de Donald Trump un saint et encore moins le plus grand président des États-Unis, loin de là. Ses déclarations sidérantes le soir de l’élection réduisent la politique à un pur rapport de force. Mais cela ne l’empêche pas d’être un candidat dans lequel la moitié de la population américaine — dont les couches qui ont le plus souffert de la désindustrialisation et qui ne s’identifient pas aux réformes sociétales des démocrates — peut légitimement se reconnaître.

Cette élection témoigne surtout du monumental échec des élites américaines. Un aveuglement qui a beaucoup à voir avec le mépris dans lequel les nouvelles élites diplômées tiennent ces portions de la population qui ne participent pas à l’économie du savoir et que décrit dans son dernier essai le politologue britannique David Goodhart (La tête, la main et le cœur, Les Arènes).

Depuis que la jeunesse universitaire a remplacé la vieille base ouvrière dans les partis de gauche, on a l’impression que ce peuple affreux sale et méchant n’a plus le droit d’exister. Comme si quatre ans de cécité ne suffisaient pas, on voit se multiplier dans la presse les sermons paternalistes qui font la leçon à 48 % des électeurs américains. Qui pour leur racisme, qui pour leur sexisme, qui pour leur homophobie.

Ironiquement, ces tristes sires ressemblent à ce personnage de Bertold Bretch qui, du haut de sa tour d’ivoire, se demandait s’il ne serait « pas plus simple […] de dissoudre le peuple et d’en élire un autre ».