Les sachants et les savants

Entre l’issue des élections américaines et la prochaine attaque au sabre japonais, entre l’hiver et l’été des Indiens la même semaine, entre virus invisible et déraillement du ciboulot, invisible aussi, il y a les sachants, ceux qui savent. Ceux à qui Trump a promis la vérité. Vingt pour cent de la population du Québec complote en sous-main ou au grand jour, ce n’est pas rien. Et ils votent, eux aussi, tout en reprochant aux médias d’être corrompus et moutonniers.

J’en écoutais, récemment, encourager leur « convoi » à 70 km/h sur la 20, du haut d’un viaduc, dans une vidéo moins virale que la COVID. Ils se référaient au Great Awakening de QAnon, le groupe de persécutés qui prétend que la pandémie a été inventée pour nuire à la réélection de Trump. « Le gouvernement veut nous empêcher de nous réunir et de parler. »

Sans masque, sans distanciation, ils ont aussi proposé d’enfermer les vieux. Et de barricader certaines régions au besoin (Montréal est une région ?). Je suis retournée terminer le premier épisode d’Emily in Paris, que je ne recommande pas.

Trudeau nous a prévenus que l’hiver serait plate. Macron a raccourci le slogan à « Égalité. Fraternité ». Les livres sont sous clé ou sous cellophane au pays de Victor Hugo. Il doit mourir une seconde fois, celui à qui on doit La vie n’est qu’une longue perte de tout ce qu’on aime. Je songe à mes arrière-grands-parents qui n’avaient même pas Netflix (ni Emily), ni de librairie à Cap-des-Rosiers. Ils ont peut-être survécu à la grippe espagnole, mais ils n’ont pas lu Pandémie de la journaliste Sonia Shah.

La façon dont les sociétés modernes ont géré jusqu’à présent les flambées de nouvelles maladies n’augure rien de bon

Dans cet essai passionnant doublé d’une enquête sur le terrain jusque dans les marchés humides de Guangzhou et les rues de Port-au-Prince, elle nous apprend qu’entre 1940 et 2004, « plus de 300 maladies infectieuses ont émergé ou ont réapparu à des endroits et dans des populations qui ne les avaient jamais vues auparavant ».

Sonia Shah explique qu’il a fallu un siècle (un siècle !) de pandémies mortelles de choléra pour que des villes comme New York, Paris et Londres revoient en profondeur leur mode d’habitation, la gestion de l’eau potable et des déchets, la régie de la santé publique et les relations internationales. « Tel est le pouvoir transformateur des pandémies. » Et lavez vos mains, siouplaît.

Pourvu que ça change

J’aimerais que de telles transformations soient prévues avant un siècle. Vingt-deux experts internationaux recommandaient, dans un rapport publié la semaine dernière, des changements radicaux dans notre approche des maladies infectieuses. « Il n’y a pas de grand mystère sur la cause de la pandémie de COVID-19, ou de toute pandémie moderne, explique Peter Daszak, chercheur en zoologie. Les mêmes activités humaines qui sont à l’origine du changement climatique et de la perte de biodiversité entraînent également des risques sanitaires par leur impact sur notre environnement.

L’expansion et l’intensification de l’agriculture, le commerce, la production et la consommation non durables perturbent la nature et augmentent les contacts entre la faune, le bétail, les agents pathogènes et les humains. C’est la voie vers les pandémies. »

Ces mêmes chercheurs expliquaient dans le quotidien français Le Monde qu’une pandémie nous guette tous les dix ans. Et qu’il en coûterait cent fois moins économiquement (chiffres à l’appui) de les prévenir.

Ils avancent des solutions concrètes, les mêmes, en gros, qui ne sont jamais appliquées pour freiner le réchauffement climatique, taxation de la viande comprise. Et soulignaient que notre approche pandémie/vaccin n’est pas la bonne. Nous réagissons plutôt que de prévenir.

Tout ce qui est mort

comme fait est vivant

comme enseignement

Si on n’écoute ni les savants ni les sachants, on s’en remet à qui ? À la religion ?

J’ai appelé une ex-éthicienne clinique, mon amie Delphine, la jeune cinquantaine, qui vient de donner sa démission après 22 ans au service de notre réseau de santé. Une éthicienne, ça gère l’incertitude, ça ne détient pas la vérité, mais ça donne une direction au chaos dans une situation précise.

« Un vaccin, c’est le Band-Aid sur l’hémorragie, avance-t-elle. Ça devient la caution d’un système malade. En plus, on les a testés sur des jeunes en santé, pas sur des vieux vulnérables. »

Et certaines compagnies pharmaceutiques (pas très éthiques) ont payé cher des cobayes pour qu’ils se soumettent à leurs essais, des souris aux hommes. « Bien sûr que les pharmas vont profiter de la peur et des prochaines pandémies, ajoute Delphine — qui n’est pas anti-vaccin. Nous ne voulons pas changer nos habitudes. »

Le pot… et les fleurs

Comme tant d’autres, cette éthicienne a démissionné d’un système où l’omerta, le manque de sens, la hiérarchie, la morosité et l’injonction paradoxale de savoir quoi faire, mais d’en être empêché, font partie de la routine.

« Collectivement, on nous a demandé de protéger un système de santé qui est malade et négligé depuis 40 ans. On l’a fait. Maintenant, c’est quoi, la valeur en jeu ? se demande Delphine. On ne le sait pas. On sauve les plus vulnérables ou le plus grand nombre ? On sauve nos soignants qui passent d’un établissement à l’autre ou nos infirmières qui n’ont pas le droit de prendre congé ? »

Mais, au-delà de la gestion quotidienne, cette « ex » qui a travaillé sur les soins de fin de vie sait mieux que tout autre à quel point nous avons négligé de préparer les gens à la mort.

« Nous avons peur de mourir et d’en parler. C’est un déni collectif. Mais il y a des limites à voir les incohérences, les demandes d’acharnement et de réanimation — 10 % sans séquelles — venant des familles et le manque de réflexion sur la fin de vie. En CHSLD, les patients ont 18 mois de pronostic de vie et plus de 70 ans. Certains seraient morts de la grippe l’hiver dernier. »

Selon elle, identifier nos valeurs, c’est facile. Mais les protéger s’avère plus complexe. C’est dans l’application que ça achoppe, finalement. « Tout le monde est touché par la pandémie. Mais tu ne peux pas être libertarien dans un système de santé public. En ce moment, tout est polarisé, le débat se limite aux promasques et aux antimasques. »

En attendant que les véritables enjeux soient soulevés et les solutions appliquées, Delphine change de vie : « J’ai besoin de simple, de beauté et de douceur, de sourires et de mercis qui me procurent une joie instantanée. » Lundi, elle commence un cours à temps plein en fleuristerie.

Frère Jacques Le livre COVID-19 sur les 100 jours de confinement de mon collègue et ami photojournaliste Jacques Nadeau est paru cette semaine. Comme il l’a fait à maintes reprises, Jacques a sorti ses lentilles et braqué son œil de lynx sur notre monde. Son album photo, rempli d’humanité, nous rappelle ce moment charnière de notre histoire. Comme plusieurs des livres de Jacques qui ont fixé le moment sur le papier glacé et sur le terrain (Les carrés rouges, notamment), celui-ci est injecté d’adrénaline, d’émotions, d’instants saisissants et lumineux. Les vieillards y sont bien représentés également, Jacques Nadeau ayant fait la visite de plusieurs CHSLD. Le texte de son frère Michel Nadeau, expert en finance et en gouvernance, se termine par de sombres avertissements sur la prochaine pandémie : « Un sérieux réchauffement climatique pourrait être la prochaine pandémie. Aucun vaccin ne protège contre la chaleur extrême. La science sera impuissante à court terme. […] L’argent ne sera d’aucune utilité à l’humanité, qui sera alors face à un test décisif pour sa survie. » À lire et à regarder.