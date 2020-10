Jouer avec le feu

Le premier ministre Justin Trudeau a piqué au vif son homologue québécois François Legault en exprimant son désir d’entreprendre une « conversation » avec les provinces sur l’adoption des normes nationales en soins de longue durée. Selon M. Trudeau, la crise de la COVID-19 aura révélé les lacunes inacceptables dans les soins offerts aux aînés d’une province à l’autre, lacunes qui mettraient encore en danger la vie d’innombrables personnes âgées lors de cette deuxième vague de la pandémie. Le moment serait venu pour qu’Ottawa s’implique afin de corriger la situation, les provinces étant incapables ou récalcitrantes à le faire elles-mêmes.

« On ne devrait pas voir des aînés mieux protégés ou moins bien protégés dans une région du pays que dans l’autre, a affirmé M. Trudeau en conférence de presse mercredi, disant constater la persistance de graves problèmes dans les centres de soins de longue durée, et ce « malgré tous les efforts que nous avons faits au printemps pour appuyer les provinces. »

La réaction de M. Legault n’a pas tardé. Selon ce dernier, M. Trudeau « joue avec le feu » en disant vouloir intervenir dans un domaine de compétence provinciale. Si la déclaration de M. Legault trouve écho auprès de certains politiciens ailleurs aux pays, c’est au Québec que l’idée de créer des normes nationales en soins de longue durée suscite les réactions les plus vives. Cela n’a rien de surprenant. L’encadrement du pouvoir fédéral de dépenser fut l’une des principales demandes du Québec lors des négociations constitutionnelles. Le ton paternaliste adopté par M. Trudeau en conférence de presse mercredi n’a certainement pas aidé à créer une atmosphère susceptible de ramener le Québec à la table des négociations.

Il n’en demeure pas moins que la plupart des Canadiens ont assisté avec horreur au printemps dernier à la tragédie qui s’est déroulée dans les centres de soins de longue durée partout au pays, mais plus particulièrement au Québec. Avec plus de 5000 morts dans les CHSLD de la province, le Québec affiche de loin le pire bilan des provinces, avec un taux de mortalité parmi les plus élevés au monde. Malgré son intention d’éliminer les déplacements du personnel entre les CHSLD, le gouvernement Legault n’a toujours pas été en mesure de mettre en œuvre cette promesse. Et ce, alors que la deuxième vague de la COVID-19 commence à faire ses ravages parmi les populations les plus vulnérables.

Peut-on vraiment reprocher à M. Trudeau d’exprimer son inquiétude face à une situation qui risque de s’aggraver dans les prochaines semaines ? Après qu’Ottawa a dépêché des soldats et la Croix-Rouge dans les CHSLD, à la demande du gouvernement Legault, et a octroyé des sommes substantielles pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre ? Certes, M. Trudeau a beau jeu en critiquant la performance des provinces en matière de soins de longue durée. Le gouvernement fédéral finance en partie les soins de santé, mais n’est pas imputable pour les résultats sur le terrain.

Pour l’instant, il ne s’agit que de paroles de sa part. Il est peu probable qu’Ottawa aille de l’avant avec l’élaboration des normes nationales avant les prochaines élections fédérales. Mais la seule promesse d’intervenir dans ce dossier serait bien accueillie par bon nombre d’électeurs à travers le pays, et plus particulièrement en Ontario, où le gouvernement conservateur de Doug Ford est accusé d’avoir réduit les inspections dans les centres de soins de longue durée dans les mois précédant la pandémie. Après le Québec, c’est en Ontario que la COVID-19 a fait le plus grand nombre de victimes parmi les patients des centres de soins de longue durée. Et c’est également en Ontario où le nombre de cas de la COVID-19 dans ces centres a augmenté le plus rapidement au cours des dernières semaines, ce qui a amené le déploiement cette semaine de la Croix-Rouge dans des centres de l’est de la province.

En Ontario, où près de 60 % des foyers de soins de longue durée appartiennent à des opérateurs privés, un débat fait aussi rage sur la qualité des soins offerts par des entreprises à but lucratif. Au Québec, la proportion des CHSLD privés se situe à seulement 14 %, selon l’Institut canadien d’information sur la santé. Le Nouveau Parti démocratique ontarien veut nationaliser des centres de soins de longue durée dans la province. Le Parti vert du Canada veut que la Loi canadienne sur la santé soit réformée pour y inclure des normes nationales en matière de soins de longue durée. Le manque d’engagements fermes à cet égard aura expliqué la décision du PVC de voter contre le discours du Trône du gouvernement Trudeau, selon la nouvelle cheffe du parti Annamie Paul. Bref, il s’agit d’un dossier qui risque de se retrouver sous les projecteurs lors de la prochaine campagne électorale fédérale.

N’en déplaise à M. Legault, M. Trudeau n’aura d’autre choix que de s’y plonger. Plutôt que jouer avec le feu, il essaiera à sa manière de l’éteindre.