Choisir son camp?

Vous m’auriez dit il y a dix ans que l’avortement serait un sujet de division en France, je ne vous aurais pas crus. La loi Veil, adoptée en 1975, était l’objet d’un consensus blindé. Son autrice, la féministe Simone Veil, rescapée des camps de la mort, était d’ailleurs l’objet d’une admiration sans pareille confirmée par toutes les enquêtes d’opinion.

Ce consensus est pourtant aujourd’hui en train de s’effriter. Car, il arrive à l’avortement ce qui se passe sur de très nombreux sujets dits « sociétaux ». La loi Veil présentait l’avortement comme un compromis et une solution de dernier recours ne devant pas se transformer en moyen de contraception. Comme la plupart des pays européens, elle fixait le délai pour avorter à 10 semaines.

En 2001, le gouvernement de Lionel Jospin porta le délai pour avorter à 12 semaines avec pour conséquence que 30 % des gynécologues-obstétriciens refusèrent dorénavant de les pratiquer, ce qui crée des pénuries dans certaines régions. En 2014, le gouvernement de François Hollande supprima de la loi l’article précisant que l’avortement s’adressait à des femmes « en situation de détresse ». La semaine dernière, l’Assemblée nationale portait le délai de 12 à 14 semaines.

À chacune de ces réformes, le consensus qui entourait cette loi s’est lentement effrité. Au point où les Français sont convaincus que, peu importe leur opinion, dans quelques années on rallongera le délai à 18, 24 ou 30 semaines. Verra-t-on demain les « pro-choix » et les « pro-vie » s’affronter violemment dans les rues comme aux États-Unis ? On a toutes les raisons de le croire. La députée de l’Essonne Marie-Pierre Rixain a d’ailleurs réglé la question à sa manière en décrétant que l’avortement n’était « plus une question éthique » et qu’elle relevait du seul « droit des femmes ». De là à dire que cette question ne concerne plus la société dans son ensemble, il n’y a qu’un pas qui aurait fait se retourner Simone Veil dans sa tombe.

Ce même processus de radicalisation et de morcellement de la société semble aujourd’hui s’emparer de nombreux groupes dont les revendications étaient pourtant devenues consensuelles. Que s’est-il passé pour que l’on soit passé du féminisme pragmatique et humaniste de Simone Veil à celui pour le moins délirant d’Alice Coffin ? Cette élue écologiste de Paris s’est fait remarquer récemment en affirmant vouloir « éliminer les hommes » de son esprit, de ses images et de ses représentations. « Je ne lis plus de livres [écrits par] des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n’écoute plus leurs musiques », dit-elle.

Que s’est-il passé pour qu’après des décennies de combat courageux, on soit passé des droits légitimes des homosexuels à l’affirmation péremptoire d’un prétendu « droit de choisir son sexe » ! Un défi génétique qui représenterait, on en conviendra, un tremblement de terre anthropologique à côté duquel les révolutions française et bolchevique ne seraient que des faits divers.

Que s’est-il passé pour que nos sociétés, qui combattent le racisme comme aucune autre avant elles, doivent aujourd’hui s’immoler sur l’autel de l’antiracisme et poser le genou au sol en reconnaissant un « racisme systémique » que personne ne parvient à définir, sinon comme l’incarnation du « mal blanc » et le mantra d’une nouvelle religion où chacun est défini par sa race ? On en est même aujourd’hui à dénigrer le droit à un ancien policier d’être ministre des Affaires autochtones. Comme si la police n’était pas, malgré ses inévitables défauts, le premier rempart du droit dans une société libre. On croirait presque entendre les gauchistes de 1968 hurler « CRS-SS ! ».

Que s’est-il passé pour que plusieurs siècles de pensée politique se retrouvent balayés au profit de nouveaux concepts sortis miraculeusement du chapeau d’universitaires néomarxistes américains. On songe à ce vocabulaire surréaliste qui, depuis quelques années à peine, irrigue les médias de « racisés », de « privilèges blancs » ou de « masculinité toxique ». On n’a pas fini de chercher les causes de cette étonnante radicalisation que le journaliste britannique Douglas Murray fait remonter à la grande crise de 2008 et qu’il qualifie dans son dernier livre de Grande Déraison (L’Artilleur).

Tout se passe en effet comme si nos nouveaux croisés avaient fait leur la célèbre phrase de Margaret Thatcher : « There is no such thing as society » (la société, cela n’existe pas). Dans ce monde du chacun pour soi, de l’irrédentisme racial, ethnique et sexuel, finis les compromis et le dialogue social. On est sommé de choisir son camp !

En France comme au Québec, ce nouveau radicalisme survient en même temps que s’effondre la social-démocratie qui obligeait peut-être encore certains gauchistes à garder un pied sur terre. Il est en train de faire voler en éclat l’idée même de nation, seul lieu où peuvent communier des citoyens de toute origine, quel que soit leur sexe, leur couleur ou leur orientation sexuelle.

On savait que la nation était menacée par la mondialisation qui, en supprimant les frontières, fabrique un consommateur sans appartenance ni patrie. La voilà menacée de l’intérieur par une étonnante guerre culturelle et un nouveau tribalisme qui refuse tout consensus social.