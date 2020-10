La confinée magnifique

Le 3 novembre prochain n’est pas que le jour fatidique de l’élection américaine, qui risque de dégénérer en guerre civile. Il y aura d’autres événements sur cette Terre. Si, si, on nous l’assure. L’attribution à Paris du prix Femina, par exemple. Dans la catégorie essais figure en nomination le magnifiquement poétique Les villes de papier de la Québécoise Dominique Fortier, publié chez Grasset (au Québec chez Alto), également en lice pour le Renaudot décerné une semaine plus tard. Mais qu’elle l’emporte ou pas, son ouvrage hypersensible à la plume exceptionnelle scintille sur la planète littéraire comme un bijou de prix.

Une œuvre inclassable, à vrai dire, biographie fantôme et romancée de la poétesse du Massachusetts Emily Dickinson au XIXe siècle, avec des pans d’autofiction. Essai ? Si l’on veut. Roman ? Pourquoi pas ? Chacun le pose dans la case qu’il a choisie.

Rebelle dans sa jeunesse, longtemps recluse, en voyage dans sa chambre et son jardin à Amherst, cette poétesse austère et exaltée, vouée à sa muse comme une mystique, à peine publiée de son vivant et de façon tronquée, plus tard encensée, demeure une énigme. En 2016, Terrence Davies, à travers le très beau film Emily Dickinson – A Quiet Passion, avec Cynthia Nixon dans le rôle-titre, tenta de la décrypter. On la retrouve surtout dans ses poèmes où la mort, la nature, l’introspection, la quête de transcendance se répondent. « Le rivage est plus sûr, mais j’aime me battre avec les flots », écrivait cette admiratrice de Shakespeare et des sœurs Brontë. Destin extrême que celui d’une cloîtrée volontaire qui rejetait les règles poétiques du temps, au profit des vers courts sans l’appui de la rime.

En ces temps de confinement, j’invite à retrouver cette femme de lettres victorienne, dont la vie intérieure fut un refuge. Durant la seconde moitié de sa vie, elle ne s’adressait aux visiteurs qu’à travers une cloison et écrivait des lettres envolées à un mentor imaginaire. En Nouvelle-Angleterre, sa famille aisée, puritaine mais compréhensive, dont sa sœur Lavinia si présente, tenait lieu de rempart contre les intrus désireux de percer sa coquille. Huit cents poèmes seront découverts après la mort d’Emily, disparue à 55 ans au printemps 1886. Elle aura vécu dans un autre monde que le nôtre, protestant et revêche, où elle aura tour à tour rejeté la foi de ses pères et tâché de l’embrasser à sa manière. Les gens mouraient autour d’elle comme des mouches du typhus, de la tuberculose, de la fièvre typhoïde. Comment y trouver un sens ?

La bulle d’Emily Dickinson

Alors, entre ses écrits retrouvés dans une anthologie consacrée à ses vers frémissants, pourquoi ne pas replonger dans Les villes de papier de Dominique Fortier, publié au Québec en 2018 (finaliste au Prix des collégiens), avant la sortie française cette année chez Grasset ? La Québécoise a si bien recréé à travers des recherches et imaginé, parfois, la bulle d’Emily Dickinson. Entre la vie familiale ponctuée de deuils, de joies, de dépressions, ses plaisirs d’herboriste, ses talents de cuisinière, ses trouvailles littéraires, ses lectures, ses contacts hérissés avec le monde extérieur bientôt réduits à presque rien, s’éclaire une vie d’exception. D’elle ne subsiste qu’une seule photographie de jeunesse et une autre, non authentifiée, participant à son mystère.

Elle se suffisait à elle-même, cette femme de blanc vêtue dans le domaine de Homestead face au cimetière, devenue de façon posthume une voix majeure de la poésie américaine. Dominique Fortier l’a beaucoup comprise par intuition : « Les mots sont de fragiles créatures à épingler sur le papier. Ils volent dans la chambre comme des papillons. Ou bien ce sont des mites échappées des lainages — des papillons à qui manquent la couleur et l’esprit d’aventure », écrit la romancière québécoise, confondue avec la poétesse.

Dickinson avait un herbier et Dominique Fortier a butiné en abeille ses pensées, ses intuitions, les heures perdues par l’horloge implacable et « les oiseaux, les arbres et les planètes qui peuplent son crâne, cette autre chambre secrète ».

Embrassant ainsi plusieurs pans de sa vie en fragments, on se fascine pour ses études au séminaire du mont Holyoke, où la future poétesse affirmait devant toute sa classe ne pas espérer accueillir le seigneur dans son cœur. Quelle profession de non-foi courageuse pour son milieu et à l’époque !

Dominique Fortier écrit des phrases très fortes sur Emily Dickinson : « Elle a besoin de si peu de choses qu’elle pourrait être morte — ou n’avoir jamais existé. » Et aussi « Emily écrit sur le monde qu’elle habite, tout en sachant qu’il serait plus beau si personne ne l’habitait. »

Et cette femme claquemurée m’a semblé faire écho à nos confinements, mais avec une exaltation qui l’aura entraînée en des zones que seule la poésie pouvait transcender.