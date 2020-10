L’autre austérité

Il y a un an, le premier ministre Legault avouait candidement qu’il ne s’attendait pas à ce que la première année de son mandat soit aussi facile. Il savait très bien que cela ne pouvait pas durer, mais il ne s’attendait certainement pas à ce que la guigne de la deuxième saison familière aux amateurs de sports s’acharne sur lui à ce point. Ce que nos voisins américains appellent le « mid-term blues » n’est généralement pas aussi noir.

Les débats sur la laïcité ou l’immigration étaient de la petite bière en comparaison de la crise sanitaire des derniers mois. En octobre 2018, le gouvernement Couillard avait laissé les finances publiques dans une situation qu’enviaient toutes les autres provinces, et le rythme de croissance de l’économie québécoise a surpassé la moyenne canadienne au cours de l’année suivante. Aujourd’hui, des milliers d’entreprises luttent pour leur survie et le retour à l’équilibre budgétaire ne viendra pas avant cinq ans.

Après la morosité des années Barrette, on s’est félicité de la bouffée d’air frais que l’arrivée de Danielle McCann a apporté au réseau de la santé, mais elle n’a pas résisté à la tempête. Elle manquait peut-être de la poigne nécessaire, mais on se demande encore comment sa collègue responsable des Aînés, Marguerite Blais, a pu survivre à l’hécatombe dans les CHSLD.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a eu du mal à défendre le bien-fondé de l’implantation des maternelles quatre ans, dont M. Legault avait fait une question presque existentielle pour son gouvernement, mais les incohérences dénoncées par l’opposition paraissent bien légères à côté des ratés dans la gestion des écoles au printemps dernier.

Dans son point de presse de jeudi, M. Legault a souligné le deuxième anniversaire de son arrivée au pouvoir en remerciant les Québécois de lui avoir conservé leur confiance. Le sondage Léger du début de septembre indiquait en effet que 76 % d’entre eux avaient toujours une bonne opinion du premier ministre, et la CAQ était créditée de 48 % des intentions de vote.

Après six mois de pandémie, un taux de satisfaction aussi élevé était inespéré, mais qu’en sera-t-il après une deuxième vague ? Quand le sondage a été effectué, les Québécois sortaient d’un bel été, dont ils avaient profité sans trop se soucier du virus, se berçant de l’espoir qu’il avait été vaincu, qu’à tout le moins le pire était passé. Le réveil est brutal.

Quand il est devenu premier ministre, M. Legault leur avait dit qu’ils pouvaient être « les meilleurs » et les succès de la première année de son mandat semblaient appuyer ses dires. Le bilan de la première vague y aapporté un cruel démenti. Dans la lutte contre la pandémie, la performance du Québec a été de très loin la plus mauvaise au Canada et une des pires au monde, quoiqu’en dise le premier ministre.

Que la population ait accueilli un tel fiasco avec autant d’indulgence et accepté si facilement ses explications tient du prodige. M. Legault a déjà commencé à justifier la plus grande difficulté du Québec à contrer la deuxième vague en montrant à nouveau du doigt la semaine de relâche de mars dernier. Malgré sa grande force de persuasion, il lui faudra trouver mieux. Il vient un moment où la bonne volonté ne suffit plus ; il faut aussi des résultats. Dans la même situation, Philippe Couillard aurait été cloué au pilori.

Tout le monde comprend que lutter contre le virus tout en laissant les écoles ouvertes et en minimisant les dommages causés à l’économie est plus compliqué que de tout fermer. Il est normal que les consignes s’ajustent à l’évolution de la pandémie, mais les principes sur lesquels s’appuient les décisions du gouvernement doivent être mieux définis que le « gros bon sens », et les sacrifices exigés doivent paraître équitables. Si le milieu de la culture s’est insurgé avec une telle unanimité contre la fermeture des salles de spectacle, des bibliothèques et des musées, c’est précisément parce qu’ils n’en ont pas l’impression.

Le gouvernement est bien conscient de la lassitude grandissante de la population, que la perspective d’un long hiver dans l’isolement et d’un Noël gâché ne peut qu’aggraver, mais il faut être bien optimiste pour croire que les consignes imposées lundi dernier seront levées à la fin du mois. L’austérité peut prendre différents visages et la nouvelle mouture est nettement plus désagréable que celle d’il y a quatre ans. Qu’elle soit le lot de toute la planète ne la rend pas moins pénible à vivre. Le malheur des uns ne fait pas nécessairement le bonheur des autres.

Correction : Dans ma chronique de jeudi, j’ai erronément attribué à la maison Léger un sondage portant sur la course à la chefferie du PQ qui accordait 31 % des intentions de vote des membres et sympathisants péquistes à Sylvain Gaudreault et 26 % à Paul Saint-Pierre Plamondon. Le sondage a plutôt été réalisé par la firme Segma et a été commandité par l’équipe de M. St-Pierre Plamondon. Toutes mes excuses.