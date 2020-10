L’évaluation au temps de la COVID

Le messager — Madame, il est marié à Octavie.

Cléopâtre — Que la peste la plus contagieuse t’atteigne !

Le messager — Madame, de la patience.

Cléopâtre — Que dis-tu ? Sors d’ici, horrible scélérat ! [Elle le frappe] Ou avec mon pied je repousserai tes yeux comme des billes ; j’arracherai tous les cheveux de ta tête. Tu seras fouetté avec des verges de fer trempées dans de l’eau salée ; tes plaies, imprégnées de saumure, seront cuisantes.

Le messager — Gracieuse reine, je vous apporte ces nouvelles, mais je n’ai pas fait le mariage.

— Shakespeare, Antoine et Cléopâtre

Êtes-vous compétent en docimologie ?

Moi non plus.

Pour rappel, la docimologie est l’étude de la notation, des épreuves et des évaluations.

Vous pouvez m’en croire : le sujet devient vite complexe. Mais comme c’est toujours le cas, s’y posent à l’entrée de ces incontournables questions conceptuelles dont raffolent les philosophes. Je m’y suis donc un peu frotté pour cela. Et ce que j’ai appris m’invite à bien modestement suggérer quelque chose à propos des débats et discussions en cours sur l’évaluation.

Mais d’abord un mot sur ceux-ci.

Des demandes du milieu

Des acteurs du monde de l’éducation réclament en ce moment, pour les uns, et c’est notamment le cas de la Fédération des syndicats de l’enseignement, un bulletin allégé cet automne, ce qui permettrait aux enseignants de consacrer un temps plus productif aux apprentissages des élèves ; pour les autres, par une pétition, que les évaluations ministérielles obligatoires et uniques soient annulées pour l’année scolaire 2020-2021.

On peut sans mal comprendre ces demandes et sympathiser avec les demandeurs. C’est que l’année scolaire en cours n’est en rien ordinaire. Pire encore : pèse sur elle de tout son poids la fin de l’année scolaire précédente qui a été, elle aussi, hors de l’ordinaire. En un mot : tout le monde dans le milieu scolaire, élèves compris, vit des heures tragiques et angoissantes qui peuvent justifier ces demandes.

Je voudrais toutefois, bien modestement, n’étant pas un expert, avancer une suggestion en faveur de laquelle j’invoquerai une idée de l’évaluation qui me semble aussi juste qu’importante.

Ce que signifie évaluer

L’évaluation est un sujet à prendre au sérieux. C’est d’abord parce qu’enseigner veut dire avoir l’intention de faire apprendre : qui a véritablement cette intention voudra savoir s’il y est ou non parvenu et, si oui, dans quelle mesure. On pourra alors faire les changements qui s’imposent, le cas échéant.

Quand il est question d’évaluation, ce dont on entend parler le plus souvent, c’est de distinctions comme celle entre évaluation sommative (ça donne des points qui comptent !) et évaluation formative (ça ne compte pas !), ou des indispensables propriétés d’un instrument de mesure, comme sa validité ou sa fidélité. Ce sont bien sûr là des choses importantes, mais à condition de se rappeler, et de prendre en compte ceci, qu’une évaluation est un outil permettant de faire des inférences, autrement dit de tirer des conclusions, sur une question, sur un sujet, et ceci, pour une population donnée. On pourra, grâce à une évaluation, tirer des conclusions quant à ce que sait un élève ; ou quant à ce qu’on devra corriger en recommençant à lui enseigner ; ou quant aux rétroactions à faire à qui de droit ; ou quant à la valeur de telle méthode d’enseignement ; et ainsi de suite.

Ce sont ces conclusions, la manière dont on les atteint et l’usage qu’on en fera qui comptent ; c’est cet usage qui décide si une évaluation est formative ou sommative ; et c’est par cela qu’on pourra décider si une évaluation est ou non valide.

Modeste proposition

Si, comme je pense qu’on devrait le faire, on admet ce qui précède, il me semble raisonnable de vouloir apprendre des tas de choses relativement à ce qu’on vit ou aura vécu dans la présente situation, qui durera d’ailleurs personne ne sait jusqu’à quelle date. Mieux : il me semblerait très déraisonnable de laisser passer cette occasion d’apprendre ce que nous aurons jugé pertinent de tenter d’apprendre.

Les sujets sur lesquels on tenterait par des évaluations de faire des inférences sont très nombreux, mais je pense qu’on pourrait en profiter pour chercher à savoir quelles réponses ont été les plus efficaces ; ce qui a fait obstacle à leur mise en œuvre ; comment ont réagi les élèves devant telle ou telle manière de procéder. Et bien d’autres.

Il faudrait pour cela imaginer des instruments de mesure et préciser les usages qu’on voudra faire des inférences qu’ils devraient autoriser à faire. Comme je l’ai dit : je ne m’y connais pas assez pour me risquer à avancer des pistes sur tout cela. Mais je suis persuadé que nous ne devrions pas manquer cette occasion, avec la collaboration de tout le monde et dans un esprit de collaboration, sans jugement ni sanctions.

Certes, on trouvera sans doute des choses désagréables pour certains, voire pour tout le monde, dans ce qu’on apprendra.

Mais il ne faudra pas blâmer l’évaluation, qui pourra, avec raison, nous rétorquer, comme le messager à Cléopâtre : « Je vous apporte ces nouvelles, mais ce n’est pas moi qui les ai faites. »