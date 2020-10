Prendre son pied dans les cumulus

Entamé le fascinant récit de Julia Hill, publié il y a 20 ans mais traduit ce mois-ci en français, De sève et de sang. La jeune femme a passé deux ans sans mettre pied à terre, à 55 mètres au-dessus du sol, sur une plateforme de deux mètres sur trois, dans un séquoia californien millénaire. Elle a tout fait pour tenter de le sauver de la scie à chaîne et de la coupe à blanc. Son histoire d’amour avec la forêt et cet arbre est captivante. Les mots « écoanxiété » ou « écosexualité » n’existaient pas encore à cette époque, mais on peut clairement voir que Julia a reçu un appel. « L’énergie que je recevais me submergeait d’émotions. Envoûtée par l’esprit de la forêt, je tombai à genoux et fondis en larmes. » Sortie le 13 octobre.

Adoré My Octopus Teacher (La sagesse de la pieuvre), un documentaire émouvant du cinéaste Craig Foster qui se remet d’une dépression en sortant en mer avec son masque et son tuba au large du Cap, en Afrique du Sud. Sa rencontre avec une pieuvre changera sa vie. Leur amitié (réciproque) permet de nous interroger sur les barrières entre espèces. Craig parle de sa pieuvre avec les larmes aux yeux et affirme être tombé amoureux. Cette relation atypique se développe sur une année. Et il y a une fin. Parce que toutes les histoires d’amour en ont une. À voir absolument, à Netflix.

Souri en visionnant le reportage sur les écosexuels à Arte. La jeune femme qui prend son pied lorsqu’un maringouin la pique est particulièrement éloquente.