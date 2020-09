Coup de massue pour la culture

Le coup est tellement dur pour le milieu culturel qu’il n’en avait pas prévu l’ampleur. Après tous les efforts qu’il a déployés afin de répondre aux normes sanitaires, voilà que les portes du spectacle se ferment à nouveau pour 28 jours dans nos zones rouges. Et comment ne pas craindre d’éventuelles prolongations ? Si la seconde vague frappe aussi durement que prévu, on entrevoit la saison d’automne menacée, et celle de l’hiver peut-être. Vraie catastrophe pour un univers fragilisé de toutes parts, en timide reconquête d’un public effrayé.

Il fallait mesurer l’étendue des mesures appliquées dans son champ depuis l’assaut de la COVID-19. Tous ces spectateurs disséminés dans les salles et les musées sans contact entre eux, les mains lavées, les masques portés lors des déplacements. Du côté des arts vivants, tant d’interprètes éloignés les uns des autres, en solo plus souvent qu’à leur tour…

Difficile de ne pas crier à la prise d’otage de la culture dans une partie jouée et perdue hors de sa cour. Car les contaminations ne venaient guère du monde des artistes. Nos dirigeants montraient plutôt du doigt les fêtes privées, les bars à karaoké (fermés), certains bars, les réunions éclatées en pleine nature.

Durant ce temps, cinémas, théâtres, salles de spectacles, galeries, musées, bibliothèques jouaient les élèves modèles et imaginatifs. Les voici tout de rouge arrosés. L’annonce du premier ministre François Legault lundi soir a sonné, frustré ou découragé plus d’un acteur du milieu. Certains, tout comme les restaurateurs qui s’étaient ajustés, ne s’en relèveront pas. Les petits surtout. Et ce, même si le gouvernement entend compenser (quand et comment ?) les pertes subies. Ça se construit à long terme, un lien d’attache avec le public. De plus en plus ténu, celui-là…

À géométrie variable

Toute personne douée de raison comprend pourtant à quel point l’heure est grave. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. On voit la vague des contaminations remonter. Des sacrifices, il faut en faire. Mais des facteurs économiques jouent ici pour les uns, non pour les autres. Reconfinés dès jeudi de facto mais pas officiellement, les Québécois des zones rouges. Reste que, si chacun demeure au foyer sauf pour travailler ou pour étudier, elle ne roulera pas fort, cette économie-là. Comment résoudre la quadrature du cercle ? Les enfants asymptomatiques des écoles ouvertes peuvent contaminer leurs parents plus que les spectateurs des salles, des bibliothèques et des musées sans contacts entre eux. Une logique gouvernementale semble égarée dans une série de mesures à géométrie variable, en ces temps durs aux horizons bouchés.

L’État québécois veut se donner les moyens de mettre au pas les séditieux, en étendant sa marge de manœuvre aux rassemblements tous azimuts. Jusque dans des sphères non radioactives. Et c’est là que le bât blesse. Car les centres commerciaux demeurent ouverts, comme les boutiques avec pignon sur rue. Pourquoi nous et pas eux ? demandent des voix qui se sentent sacrifiées sur l’autel où dansaient les délinquants. Rien pour améliorer le climat social. Tout pour se regarder comme chien et chat.

La saison d’automne avait été retardée sur plusieurs scènes. C’est au début d’octobre que des pièces de théâtre, des concerts, bien des films québécois prenaient leur vraie lancée. Un mois si riche, désormais effacé. Misère !

Bien sûr, les institutions culturelles qui privilégiaient des spectacles en partie dématérialisés s’en tireront mieux que les autres, comme le TNM ou l’Orchestre Métropolitain. Elles sauveront ce volet de diffusion tout en sacrifiant leurs prestations en salle. De quoi décourager les arts vivants de miser à long terme sur la chimie avec le public. Des changements de cap seront là pour durer sous des habitudes de consommation modifiées. C’est écrit dans le ciel.

Les grands rendez-vous ayant opté pour la formule hybride, comme le Festival du nouveau cinéma et Juste pour rire, n’auront lieu qu’en ligne. Encore heureux d’avoir une plateforme pour s’y déployer. D’autres s’écrasent d’un seul coup. Les tournages et les captations peuvent toujours rouler. On s’en félicite. Mais le monde fourmillant des arts se voit réduit au rôle de fournisseur de matériel pour les télés, les sites et les plateformes, ultimes refuges de l’art et du divertissement dans un horizon tout en ondes propagées.

Pas de crainte ! Le milieu culturel suivra les directives de la Direction de la santé publique, comme au printemps. Cette fois, en faisant le pari d’une parenthèse de 28 jours, malgré ses doutes tout plein la tête. Ce n’est pas dans leurs rangs que fleurit la délinquance. Les artistes et les patrons de salle vont s’exécuter avec le sentiment d’être floués. Ils s’étaient tant entraînés, voyez-vous, pour devenir des champions de cordée. À quoi bon ? se demandent-ils soudain. Y’a pas de justice, allez !