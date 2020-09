Les soucis de Poutine

Vladimir Poutine est-il en difficulté ? La survie d’Alexeï Navalny, figure majeure de l’opposition russe, à une tentative d’assassinat, et le soulèvement populaire en Biélorussie, annoncent-ils des lendemains difficiles pour l’un des plus habiles autocrates de la planète ?

C’est possible, à l’heure où les vents se retournent contre les populistes et les ultranationalistes d’Europe. Des politiciens qui n’ont pas su — comme on le pensait il y a six mois — profiter de la pandémie pour accentuer leur contrôle ou pour se rapprocher du pouvoir, en dénonçant l’ineptie supposée des libéraux pro-européens qui gouvernent la France, l’Allemagne ou l’Italie.

Ces populistes avaient souvent — Marine Le Pen à Paris, Matteo Salvini à Rome — d’excellents rapports avec le Kremlin. Au lieu de quoi, des leaders comme Giuseppe Conte ou Angela Merkel sont sortis grandis de l’épreuve de la COVID-19.

Alexeï Navalny a été déclaré, la semaine dernière, hors de danger par l’hôpital de Berlin qui l’avait accueilli en catastrophe, le 22 août, après son empoisonnement, deux jours plus tôt dans l’Extrême-Orient russe. Des accusations accablantes, circonstanciées et crédibles ont été portées par les autorités allemandes contre le Kremlin, dont les antécédents en la matière sont innombrables.

L’opposant a déclaré qu’il avait l’intention de rentrer dans son pays — ce qui, dans les circonstances, démontre un courage certain. Le Kremlin affecte de le traiter par le mépris. Crispé quand on l’évoque, Poutine lui-même refuse de prononcer son nom…

Navalny est embêtant parce qu’il est la dernière grande figure critique connue, en Russie mais aussi à l’étranger, après l’exil de l’ancien magnat du pétrole Mikhaïl Khodorkovski, et la disparition de l’ex-vice-premier ministre Boris Nemtsov, assassiné aux portes du Kremlin en février 2015.

Voilà un homme qui avait fait presque 30 % aux municipales de Moscou en 2013… Après lesquelles on lui a interdit, de façon arbitraire, de se présenter à toute autre élection : bel aveu de la crainte qu’il inspire. Aujourd’hui, ce statut est renforcé par « l’honneur » d’une tentative d’assassinat contre lui.

Le Navalny de 2020 est d’abord un remarquable agitateur social. Avocat de formation, il fait aujourd’hui dans le soutien juridique et le journalisme d’enquête. Avec des révélations retentissantes sur la corruption du régime Poutine… Preuves filmées, chiffres et documents à l’appui.

Par exemple, sur la fortune du président et de ses proches, la somptuosité de leurs demeures, de leurs voitures, de leurs yachts… La corruption de l’ex-premier ministre Dmitri Medvedev est l’objet d’un film remarquable, signé Navalny, diffusé sur Internet en 2017 et vu par 30 millions de personnes.

La Russie n’est pas le pays totalitaire « parfait » que Xi Jinping est en train de construire, juste au sud. En Chine, il n’y a pas comme en Russie trois médias indépendants (deux journaux privés, une radio) ; il n’y a pas d’espace sur Internet pour la moindre critique. Il n’y a pas de simulacres d’élections où on laisse des opposants « agréés » faire de la figuration. Et surtout, un Alexeï Navalny chinois reste inimaginable.

Pendant ce temps, sur un front plus « extérieur » (mais si proche), il y a la Biélorussie, dont le président Loukachenko vient d’être reconduit pour un sixième mandat, après une élection frauduleuse ayant provoqué des protestations importantes, qui continuaient hier…

Mouvement animé par des femmes, inspiré par l’exaspération populaire contre le dernier régime issu de l’ère soviétique… Et qui, indirectement, vise aussi Moscou.

Car la Biélorussie ne s’est jamais vraiment révoltée contre son étouffante proximité (linguistique, culturelle, politique, économique) avec la Russie — au contraire de l’Ukraine, où, à l’ouest, le patriotisme antirusse est fort.

Loukachenko est lui-même un proche de Moscou et de Poutine ; son maintien au pouvoir en dépend. Le Kremlin se dit prêt à l’aider, y compris avec des troupes. Mais s’il intervient, Poutine ne risque-t-il pas de se retrouver avec une seconde Ukraine sur les bras ? Veut-il et peut-il

risquer une nouvelle glaciation face à l’Europe ?

À l’intérieur comme dans le « proche étranger », l’homme fort de Moscou est peut-être plus vulnérable qu’il n’y paraît.