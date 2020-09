Les «épiphanies» en chaîne

Guy Nantel pouvait difficilement résister à la tentation de rendre la monnaie de sa pièce à Paul St-Pierre Plamondon, selon lequel les blagues de son rival humoriste sur les femmes victimes d’agressions sexuelles lui enlèvent toute crédibilité pour en prendre la défense.

« Est-ce qu’on peut défendre une firme fédéraliste, puis espérer ensuite être pris au sérieux pour incarner un projet d’indépendance » ? a commenté M. Nantel, quand La Presse lui a demandé de commenter les informations selon lesquelles M. St-Pierre Plamondon faisait partie de l’équipe d’avocats chargée d’assurer la défense du Groupe Polygone, qui avait reçu plus de 40 millions du gouvernement fédéral dans le cadre du tristement célèbre programme des commandites, créé pour faire la promotion de l’unité canadienne durant les années qui ont suivi le référendum de 1995.

Le collègue Mathieu Bock-Côté a reproché à M. Nantel d’être tombé dans le piège des fédéralistes en participant à cette « job de bras », mais une course à la chefferie n’est pas une partie de dominos. Quand on donne des coups, il faut s’attendre à en recevoir. Philippe Couillard ne savait pas qu’Arthur Porter était un escroc quand il s’est associé à lui, ce qui n’a pas empêché Raymond Bachand de lui en faire le reproche durant la course à la chefferie du PLQ en 2013. M. Bachand a fini dernier. Il appartiendra aux membres du PQ de faire la part des choses.

Dans la note biographique publiée sur le site du PQ, cette étape de la carrière de M. St-Pierre Plamondon est évoquée succinctement. On peut y lire qu’il a pratiqué au sein de l’étude Stikeman Elliott et que « c’est dans le cadre de sa pratique dans ce grand cabinet que Paul a été impliqué dans les poursuites civiles découlant du scandale des commandites, expérience qui a contribué à lui ouvrir les yeux sur la réalité du Québec au sein du Canada ».

Invoquant son devoir de confidentialité envers un ancien client, M. St-Pierre Plamondon a expliqué qu’il était un avocat junior à l’époque et qu’il n’avait pas plaidé personnellement devant la cour, même s’il était impliqué dans plusieurs requêtes présentées au nom du Groupe Polygone, notamment celle visant à forcer le journaliste du Globe and Mail, Daniel Leblanc, à dévoiler l’identité de la source qui lui avait permis de révéler le scandale.

Dans notre régime de droit, défendre des criminels fait partie du travail des avocats, et le petit dernier dans un grand bureau ne peut pas se permettre de faire la fine bouche. Soit, il aurait pu refuser cette affectation au risque de compromettre la suite de sa carrière, mais c’était beaucoup demander.

Il est vrai que les crimes commis dans le cadre du programme des commandites n’étaient pas des escroqueries comme les autres. Ils s’inscrivaient dans une opération politique qui demeure le symbole de l’immoralité du camp fédéraliste aux yeux des souverainistes. Même ceux qui souhaitaient voir le Québec demeurer au sein du Canada n’ont pas été très édifiés par ce qu’ils ont entendu durant les audiences de la commission Gomery.

Se présentant comme un ancien fédéraliste déçu, M. St-Pierre Plamondon dit avoir eu une « épiphanie » en découvrant les rouages du scandale et que cela avait été déterminant pour la suite de son parcours politique. Il vaut sans doute mieux tard que jamais, mais force est de constater que cet homme est particulièrement sujet aux « épiphanies ». C’est moins sa participation à la défense du Groupe Polygone que cette propension aux virages qui est quelque peu troublante.

Au fil des ans, son discours a été pour le moins sinueux. Dans son essai intitulé Les orphelins politiques, publié en 2014, prélude à la création d’un nouveau mouvement du même nom qui se voulait transpartisan, il qualifiait la souveraineté de « trou noir » occultant toute autre proposition, notamment progressiste. Dans son esprit, il fallait évacuer la question nationale du paysage politique tant que la population ne manifesterait pas le souhait qu’elle lui soit posée à nouveau.

Lors de la course à la chefferie de 2016, il proposait de reporter la tenue d’un référendum à un deuxième mandat, à la condition que 20 % des Québécois signent un registre à cet effet et que les sondages indiquent un appui au Oui d’au moins 45 %. Même Jean-François Lisée, que plusieurs trouvaient déjà trop timoré, ne manifestait pas une telle prudence.

En janvier dernier, moins de deux mois après un congrès extraordinaire où les militants péquistes avaient clairement indiqué leur volonté de remettre résolument le cap sur l’indépendance, il publiait dans Le Devoir un texte dans lequel il affirmait que le Québec entrait dans un nouveau cycle politique où la question pouvait à nouveau être posée.

Quinze mois après que le PQ eut subi la pire défaite de son histoire et à un moment où l’attrait pour la souveraineté était à son plus bas, il disait sentir « une réserve inexploitée d’énergie en faveur du pays ». Quelqu’un sent-il que la population brûle d’envie de se prononcer à nouveau sur l’avenir politique du Québec ? On ne peut que se demander quand viendra la prochaine « épiphanie ».