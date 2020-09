Quel «double pic»?

Il y a maintenant un peu plus de six mois que la COVID-19 fait partie du quotidien des habitants de la planète, presque partout.

Avec plus de 30 millions de cas officiellement rapportés, et bientôt un million de personnes tuées, la pandémie aborde-t-elle une « seconde vague » ? Ou ne s’agit-il pas plutôt des derniers sursauts de la première ? Y a-t-il, oui ou non, un « double pic » des courbes de la maladie ?

Il est indéniable que les mesures de contrôle prises pour freiner la circulation du virus, après avoir — dans bien des cas — réussi à aplatir la fameuse courbe, ne peuvent empêcher aujourd’hui cette courbe de repartir vers le haut dans plusieurs pays.

Encore que le rebond du coronavirus ne se vérifie pas partout, et que son taux de létalité, dans la plupart des courbes nationales, paraît radicalement à la baisse en ce début d’automne…

C’est vrai, même là où — en Espagne et en France — les nouveaux cas rapportés explosent ces jours-ci, jusqu’à dépasser les niveaux de mars et d’avril. Ce sont là les deux seuls pays au monde où le « double pic » crève les yeux, quasi symétrique : en Espagne à la mi-mars puis au début septembre ; en France au début avril puis à la mi-septembre.

Mais lorsqu’on regarde la courbe des décès et non celle des cas… Le « double pic » disparaît ! Le nombre de morts reste bas ; la courbe devient plate.

L’Asie ne participe pas à ce supposé « rebond »… À Taïwan, à Hong Kong, en Corée du Sud, pratiquement rien ne bouge. Même si la COVID-19, bête capricieuse, souffre toujours quelques exceptions (par exemple : l’éclosion de foyers très actifs à Jakarta, en Indonésie).

La progression du mal est également terrible en Inde, où l’on rapporte ces jours-ci quelque 100 000 nouveaux cas par jour (1 personne sur 10 000). Mais attention ! Ce n’est pas ici un « rebond » : plutôt une vraie « première montée », amorcée tardivement en mai.

En Amérique du Sud, le Brésil connaît un répit, mais juste à côté, en Argentine, les nouveaux cas explosent : par habitant, la crise y est presque aussi grave qu’elle l’avait été au Brésil dans la pire période. Mais encore là, il ne s’agit pas d’une « remontée » — plutôt d’un décalage entre les épidémies nationales. Pas de « double pic » non plus en Argentine !

Autre pays où on avait cru déceler l’ébauche d’un « double pic » : l’Iran. Mais là, c’est plutôt un long et désespérant « plateau » que connaissent ses habitants depuis la fin mai, avec 2500 nouveaux cas quotidiens, chaque jour depuis quinze semaines. Ni plus ni moins (avec ici, une sous-question plausible : réalité, ou manipulation statistique ?).

Les courbes sont des fusions, des combinaisons de chiffres, avec des échelles variables, d’importants décalages temporels, de possibles erreurs de mesures, des traficotages occasionnels. Elles varient énormément entre régions du monde, pays, provinces, villes, quartiers…

Mais malgré tous leurs défauts, ces courbes disent beaucoup à qui sait les lire. Que révèlent par exemple les courbes globales des cas et des décès de la COVID-19, combinant tous les pays ?

Eh bien, que pour les nouvelles contagions quotidiennes, elles continuent de monter, mais semblent se diriger vers un plateau. Début juillet, on était à 200 000 nouveaux cas par jour. Depuis le début août, c’est 300 000. Ce qui peut en partie s’expliquer par le plus grand nombre de tests.

Mieux : la courbe mondiale des décès, elle, s’aplatit et même tend à diminuer — et ce, malgré l’augmentation des nouveaux cas. La COVID-19 ne tue plus entre 5 % et 15 % des personnes diagnostiquées (comme au printemps, en Europe)… Depuis quelques semaines, on serait plutôt entre 0,5 % et 2 % : le mal reste là, mais fauche beaucoup moins de vies.

Maintenir la prudence devant les signes immédiats d’une remontée de la COVID-19 ne doit pas empêcher de voir, dans l’évolution des courbes, une possible « sortie du tunnel ».

François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à Ici Radio-Canada.