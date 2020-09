La souris verte

Même quand on est dans l’opposition, la modération a bien meilleur goût. Manon Massé a été bien avisée de renoncer à sa menace de bloquer les travaux de l’Assemblée nationale si le gouvernement Legault ne présentait pas un plan de lutte satisfaisant contre les changements climatiques d’ici le 1er octobre. Avec la résurgence de la pandémie, la population aurait jugé un tel comportement totalement irresponsable.

Cela n’empêchera pas Québec solidraire et tous ceux qui s’inquiètent de l’avenir de la planète d’éprouver une immense — bien que prévisible — déception en prenant connaissance du « Plan pour une économie verte 2030 » et du « Plan de mise en œuvre 2021-2026 », dont La Presse a obtenu copie. Et pour cause. Le gouvernement y réitère l’engagement de réduire les émissions de GES de 37,5 % d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 1990, mais les mesures proposées ne permettront pas même d’atteindre la moitié de cet objectif, selon des experts que le gouvernement avait consultés pour élaborer sa politique.

En juin dernier, le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, avait qualifié de simple « document de travail qui a beaucoup évolué depuis » une version antérieure qui avait fait l’objet d’une première fuite. Or, les experts n’ont pas vu de différence significative entre les deux. On y retrouve essentiellement les mêmes mesures et les mêmes lacunes. « Fondamentalement, on ne corrige pas les erreurs du passé qui ont fait que les plans précédents ont raté leur cible », a commenté Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC, qui a qualifié le plan de « gâchis ».

Tout n’est pas à rejeter du revers de la main. Les grands projets de transport collectifs électriques, dans lesquels on prévoit d’investir 1,4 milliard en cinq ans, ou encore l’électrification des autobus scolaires (439 millions), sont certainement les bienvenus.

Encore une fois, le plan semble malheureusement tenir de la pensée magique. Comme dans la version précédente, on souhaite voir 1,5 million de véhicules électriques légers sur les routes du Québec d’ici 2030. Avec une subvention de 8000 $ à l’achat, comme il est actuellement offert, le milliard prévu d’ici 2025 n’équivaut toutefois qu’à 125 000 véhicules. Et le gouvernement n’envisage toujours pas d’imposer de pénalité à ceux qui refuseraient de passer à l’électricité. Dans ces conditions, est-il réaliste de penser en ajouter près de 1,4 million durant les cinq années suivantes ?

Bien entendu, les calculs du gouvernement ne prennent pas en compte les projets qui risquent d’annuler une grande partie de l’effet des mesures proposées. Il est toujours aussi favorable à la construction d’une usine de liquéfaction du gaz naturel alimentée par un gazoduc venant de l’Ouest canadien, qui pourrait générer jusqu’à 7,8 millions de tonnes de GES annuellement, soit plus du quart de la réduction de 29 mégatonnes visée d’ici 2030.

Sans parler du « troisième lien » entre Québec et la rive sud, dont on ignore toujours le coût, mais dont le ministre des Transports, François Bonnardel, entend lancer les travaux d’ici 2022, c’est-à-dire avant la prochaine élection.

Au cours des prochains mois, le retour en force de la pandémie aura pour effet de reléguer tout le reste au second plan, mais le « Plan pour une économie verte 2030 » n’en est pas moins au cœur des projets de relance économique du gouvernement. Tôt ou tard, la lutte contre les changements climatiques redeviendra également la priorité qu’elle était aux yeux de la population avant que la crise sanitaire éclate.

Au conseil général de la CAQ, en mai 2019, M. Legault avait parlé d’une « urgence pragmatique ». La présence du parrain du « Pacte pour la transition », le metteur en scène Dominic Champagne, qui avait même acheté sa carte de membre de la CAQ, se voulait la caution de son nouvel engagement envers l’environnement. Force est de constater que cette urgence était bien relative, pour ne pas dire secondaire, dans l’esprit du premier ministre. La montagne a finalement accouché d’une souris verte.

Vendredi, M. Champagne a écrit sur sa page Facebook : « Si ce gouvernement n’est pas climatosceptique, il doit livrer et cesser de louvoyer. Il doit faire la démonstration transparente des actions concrètes et mesurables qu’il entend prendre pour atteindre les cibles et mettre le Québec sur la voie de la carboneutralité. Autrement, le ministre Charrette devra démissionner. » Manon Massé n’a pas à s’inquiéter, elle aura tout le loisir de déchirer sa chemise sans avoir bloqué les travaux parlementaires.