Mieux se préparer à l’après-COVID

Enseignez-vous en ligne cette session ? Est-ce en totalité ou en partie ? Et comment cela se passe-t-il ? Bien ? Très bien ? Tant mieux, et bravo si c’est le cas.

Quoi qu’il en soit, il est important de faire la distinction entre un ou plusieurs cours dispensés (en partie ou totalement) en ligne — ce que nous vivons actuellement et qui nous est imposé par les circonstances — et une école virtuelle, pour laquelle tout (ou presque…) se déroule en ligne.

Des résultats de recherche à prendre en compte

Christian Boyer et Steve Bissonnette ont récemment procédé à une riche mais encore inédite recension des recherches sur ces sujets. Ils rappellent que celles-ci, correctement menées, montrent généralement que « les cours en ligne ne sont pas aussi efficaces que les cours en présentiel, et ce, pour la plupart des élèves ».

Quant aux écoles virtuelles, le bilan est bien sombre. Les auteurs écrivent : « Les écoles virtuelles présentent des effets nocifs importants sur le rendement des élèves de niveau primaire et secondaire, et ce, tant pour l’apprentissage des mathématiques que de la lecture. »

Certes, il reste du travail à faire, tant pour les autres disciplines et niveaux d’enseignement que pour comprendre et expliquer cette situation. Mais on peut difficilement contester la double conclusion des auteurs : il serait « inapproprié de recommander une transformation profonde de l’école actuelle au profit d’une école virtuelle offrant uniquement un enseignement à distance » ; et l’enseignement à distance proposé, pratiqué notamment quand on ne peut l’éviter, devrait être de très grande qualité.

La recherche va donc se poursuivre. En attendant, avec celle de Boyer et de Bissonnette, une toute récente synthèse de recherche dresse un très utile bilan de ce que l’on sait.

Cela dit, de nombreuses questions d’une immense importance en éducation se posent déjà ou vont se poser à nous sous peu.

Des enjeux à affronter, des décisions à prendre

Elles seront amenées par ce qui est déjà, pour la plupart d’entre nous, familier : le recours aux ordinateurs et à Internet ; l’utilisation de logiciels pour l’enseignement ; divers types d’interventions inspirées par la psychologie sociale et rendues possibles par la technologie ; et bien d’autres, sans oublier la pertinence de rendre l’école virtuelle.

Mais ces questions seront aussi amenées par des chemins qui, pour la plupart d’entre nous, ne nous sont pas très familiers. Il n’est toutefois pas besoin d’être Jérémie pour soupçonner que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la robotique et que sais-je encore vont nous arriver avec des idées, des programmes, des innovations de toutes sortes aux impacts potentiellement immenses sur le monde de l’éducation.

Et il n’est pas besoin d’être Jérémie non plus pour prédire que derrière ces questions, jusque dans la manière dont elles seront amenées et posées, on trouvera de gigantesques entreprises, pour certaines passées maîtresses dans l’art de manipuler l’opinion publique.

Je risque ceci que de complexes questions de trois ordres vont alors se poser à nous.

Pour commencer, on voudra savoir ce que peut réellement accomplir ce qui nous est proposé. Il ne sera pas toujours facile d’avoir des données probantes sur ces sujets, en raison entre autres des intérêts économiques en jeu, mais aussi en raison de leur nouveauté et de la difficulté à mener sur tout cela des recherches crédibles.

Ensuite, on se demandera s’il est ou non opportun, pour toutes sortes de raisons (sociales, économiques, pédagogiques, notamment, et en tenant compte des risques probables), de s’engager dans la voie proposée.

Enfin, on voudra préciser selon quelles balises éthiques on devrait, le cas échéant, le faire. Car il est évident que d’immenses et, pour certains, insoupçonnés enjeux éthiques vont être soulevés par tout cela. Par exemple, y a-t-il des risques de déshumanisation dans ce qui est envisagé ? Des voies sont-elles ouvertes vers encore plus de contrôle et de surveillance ? Existe-t-il des menaces à la vie privée ? Comment soupeser tout cela par rapport aux bénéfices annoncés ? Quelles règles éthiques, par exemple en matière de transparence, de justice sociale, de sécurité, devrait-on suivre pour déployer ces outils ?

Le tragique épisode imposé que nous traversons devrait nous avoir enseigné que nous ne pouvons ignorer ces questions, que nous ne pouvons les laisser aux mains des entreprises et que nous devons nous préparer à les affronter.

Je sais que de louables efforts sont faits en ce sens, notamment dans le riche milieu montréalais de l’intelligence artificielle, mais aussi par des chercheurs comme Boyer et Bissonnette cités plus haut.

Mais je soumets que l’étendue et l’importance de ces questions et enjeux pour l’éducation, que les innombrables inconnus qui les entourent, que tout cela demande que le monde de l’éducation, avec son expertise et ses préoccupations, s’en empare, et ce, rapidement.

Parent 2.0, plus que jamais

On peut bien sûr former un groupe de travail ponctuel là-dessus.

Mais, on l’aura sans doute deviné et je sais que je me répète, cette tâche, avec tant d’autres aussi importantes et urgentes, reviendrait selon moi à une commission Parent 2.0 : armée d’une solide expertise scientifique, elle prendrait le temps de préciser ce que collectivement nous attendons au Québec de l’éducation et quels moyens nous convenons de mettre en œuvre pour atteindre ces finalités.