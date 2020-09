La zone noire

Alors que les Québécois se demandent avec anxiété si et quand ils vont passer du vert ou du jaune à l’orange, voire au rouge, le gouvernement Legault donne l’inquiétante impression d’être dans le noir.

Les explications données mercredi par le premier ministre étaient tout sauf rassurantes. À l’entendre, la Santé publique est actuellement incapable de faire la moindre projection sur l’évolution de la pandémie au cours des prochaines semaines, ce qui rend évidemment difficile de décider quelles mesures doivent être prises au-delà des appels à la prudence, qui semblent maintenant relever de l’incantation.

Le contraste est saisissant avec l’image rassurante que M. Legault projetait il y a six mois, quand il affirmait que tout irait bien. Après avoir répété à satiété que son gouvernement avait été le premier au Canada à imposer des mesures de confinement quand la crise a éclaté, il semble soudainement être à la traîne.

Que l’ensemble de la planète soit aussi aux abois ne constituera pas une excuse aux yeux de la population, à qui on avait assuré que tout était prêt pour faire face à une deuxième vague, qui pourrait faire paraître l’éclosion du printemps comme « de la p’tite bière », à en croire le Dr Horacio Arruda, qui a lui-même perdu beaucoup de sa superbe.

La nature humaine étant ce qu’elle est, on a voulu croire que l’accalmie des mois d’été indiquait que le pire était passé et que le retour à la normale se poursuivrait sans trop de heurts. Le réveil est brutal et la population risque d’être nettement moins indulgente qu’elle l’a été au printemps face aux hésitations et aux errements du gouvernement.

Les partis d’opposition ont bien senti le changement de climat. Quand l’Assemblée nationale avait repris ses travaux, en mai dernier, leurs critiques étaient relativement modérées. Une certaine solidarité était de mise. Malgré les restrictions qui leur avaient été imposées, les Québécois avaient généralement apprécié le travail du gouvernement. C’est seulement lors de la présentation du projet de loi 61 sur l’accélération des travaux d’infrastructure, qui semblait démanteler les garde-fous érigés dans la foulée de la commission Charbonneau, que la société civile a commencé à regimber sérieusement.

Cette semaine, l’opposition a enlevé ses gants blancs, sachant très bien que la population préférera blâmer le gouvernement plutôt que de reconnaître être elle-même largement responsable de la contagion communautaire qui provoque la résurgence de la pandémie.

Lui demander de rester à la maison était une chose, envoyer la police dans les résidences privées pour imposer le respect des consignes, même en s’assurant de la légalité de l’opération, serait infiniment plus délicat. Si une petite minorité proteste contre le port obligatoire du masque, la violation du domicile soulèverait un tollé. L’opposition serait la première à s’en indigner.

Sans parler des conséquences d’un reconfinement sur l’économie et les finances publiques. Selon le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, cela provoquerait carrément un « désastre ». Déjà que de nombreuses entreprises ne se relèveront pas des pertes subies au printemps. L’État n’aurait tout simplement pas les moyens d’une nouvelle opération de sauvetage.

Les prochaines élections n’auront lieu que dans deux ans, mais tout gouvernement qui arrive à mi-mandat commence à y songer. Le sondage Léger réalisé au début du mois créditait la CAQ de 48 % des intentions de vote et d’un taux de satisfaction astronomique de 76 %, mais tout peut s’effondrer rapidement quand la grogne s’installe. On pardonne difficilement à un héros qui déçoit.

Qui aurait cru qu’après la performance de Lucien Bouchard durant la crise du verglas, qui lui avait redonné son aura de la campagne référendaire, le PQ recueillerait moins de votes que le PLQ deux ans plus tard, même si Jean Charest avait mené une campagne atroce ?

Au printemps dernier, la pandémie a propulsé M. Legault à un sommet de popularité, mais la deuxième vague risque d’être encore plus difficile à gérer que la première. Au cours de l’été, il a jugé nécessaire de renforcer son trio de choc en remplaçant Danielle McCann par Christian Dubé à la Santé. Personne ne remet en question la compétence de M. Dubé, mais on ne sent plus la même magie dans la communication qu’au printemps dernier, quand M. Legault semblait toujours trouver les bons mots.

Il avait connu un passage à vide après la tragédie du CHSLD Herron, mais il avait réussi à se rétablir. Cette fois-ci, il semble plutôt avoir raté son départ. Il lui faudra rapidement retrouver ses marques, avant que la CAQ ne se retrouve à son tour dans la zone noire.