Le militant

Paul Bégin n’a jamais été considéré comme un ministre vedette du PQ. Il n’a pas à son actif des réalisations spectaculaires qui ont marqué l’imaginaire collectif, comme la loi 101, le zonage agricole ou encore les centres de la petite enfance (CPE), même s’il a fait adopter des projets de loi importants, notamment sur l’union civile, et jeté les bases de la Politique nationale de l’eau.

En revanche, il est l’illustration de qui a constitué la richesse du PQ et le moteur du mouvement souverainiste pendant des décennies : son militantisme. Son autobiographie intitulée À la recherche d’un pays, Mémoires d’un militant (1962-2002) traduit parfaitement les sacrifices, les espoirs et les frustrations de ceux qui ont porté à bout de bras le rêve de l’indépendance, dont la réalisation semblait si proche.

La vie interne des partis politiques est généralement peu connue du grand public. Certes, les « chicanes » au PQ ont souvent fait les manchettes au fil des ans, mais il s’agissait simplement de la pointe de l’iceberg. Les drames qui ont marqué les grands congrès avaient été précédés de multiples escarmouches au sein des instances inférieures du parti. M. Bégin, qui en fut un infatigable protagoniste, livre un récit passionnant des obscures batailles, le plus souvent perdues, menées par la base militante pour tenter de maintenir la direction du parti dans le droit chemin.

Issu du RIN, il avait plus de 30 ans de militantisme derrière lui quand il a été élu député de Louis-Hébert et nommé ministre de la Justice en 1994. D’un tempérament bouillant, il était ce qu’on a appelé tantôt un « pur et dur », tantôt un « orthodoxe » ou un « caribou ». À l’exception de Jacques Parizeau, il s’est toujours senti trahi par ses chefs, que ce soit René Lévesque, avec son « renérendum » et son « beau risque », Lucien Bouchard ou Bernard Landry, ces « tirs au flanc du navire référendaire », qui ont tous deux renvoyé la tenue d’un troisième référendum aux calendes grecques quand ils ont pris les commandes. Même quand on a la foi du charbonnier, il y a des limites à la compromission.

Paul Bégin avait claqué la porte depuis un an quand le politicologue Jean-Herman Guay a créé une véritable commotion lors du conseil national tenu en octobre 2003, en déclarant que les « raisins de la colère », après avoir porté le PQ au pouvoir et mené le Québec aux portes de l’indépendance, avaient disparu, de sorte que le PQ avait peut-être été le parti d’une génération.

Comme les 400 délégués présents au centre des congrès de Laval ce jour-là, il aurait sans doute été ulcéré par un tel discours. Comme bien des Québécois de sa génération, c’est le sentiment de l’injustice et du mépris dont les francophones étaient victimes, notamment l’exclusion des postes les plus élevés, qui l’avait amené au RIN en 1962. « Chacun à sa manière, selon l’emploi qu’il occupait, avait eu à vivre ce même mépris de ce qu’il était », écrit-il.

Près d’un demi-siècle plus tard, il est heureux que les jeunes francophones n’en souffrent plus. On peut toujours se désoler de la dilution du sentiment identitaire et dénoncer les méfaits du multiculturalisme, mais il demeure que le PQ et le mouvement souverainiste en général n’ont pas réussi à trouver d’argument aussi mobilisateur.

Il y a encore au PQ des militants qui se consacrent corps et âme à réaliser leur rêve, mais ils doivent avoir la nostalgie d’une époque où le parti comptait plus de 300 000 membres convaincus que l’indépendance était l’aboutissement logique et inéluctable de la Révolution tranquille. Aujourd’hui, ils sont dix fois moins nombreux, et à peine quelques milliers d’entre eux prennent la peine de suivre les débats entre les candidats à la chefferie.

Dans tous les partis, l’opposition est le moment où la direction est le plus à l’écoute des militants, plus encore quand il s’agit d’élire un nouveau chef. Trois des quatre candidats promettent maintenant de parler d’indépendance jusqu’à plus soif et de tenir un référendum dans un premier mandat qui devient de plus en plus hypothétique. Comme dirait l’autre : on verra.

Il est facile de comprendre l’exaspération de Paul Bégin face à ce qu’il a perçu comme de la procrastination ou de la fourberie, mais comment reprocher à quelqu’un de reporter une entreprise qu’en son âme et conscience il juge prématurée, voire suicidaire ? Sylvain Gaudreault a hésité avant de s’engager à tenir un référendum dans un premier mandat. Il s’y est résolu parce qu’il savait très bien qu’y renoncer aurait ruiné ses chances d’être élu chef. Dans son texte intitulé « Mon plan : l’indépendance, comment et quand », il précise toutefois ceci : « Mon devoir, c’est de faire primer le succès sur le calendrier ». Peut-on l’en blâmer ?