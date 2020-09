Le monde enchanté de Ron Fournier

Dans Concrete, un livre qu’elle publie ces jours-ci en anglais à Toronto, la romancière montréalaise Mary Soderstrom parle, sur le mode du reportage, de la place qu’occupent le béton et le ciment dans nos vies.

Tout est béton autour de nous, le remarquez-vous ? Depuis bien avant les Romains, le temps a été figé par ces produits liants à base de chaux.

À Port-Daniel, quand on a voulu créer des fourneaux pour une cimenterie, le taux de chômage était astronomique. En 2006, indique Soderstrom, il était de 23,1 %. Un tel chantier promettait de transformer cette réalité.

Depuis, on ne se trouve plus exactement là-bas sous les cieux bleus où Gabrielle Roy a écrit Bonheur d’occasion. Une partie de l’été, du côté de la cimenterie, une merde blanche est tombée du ciel, me racontent des amis qui vivent par là.

Dans un pont entre deux chansons, Richard Desjardins racontait qu’il arrivait, en Abitibi, que des « rushesd’acide » jaillissent des hauteurs des cheminées de Val-d’Or. La peinture des autos s’en trouvait altérée. La compagnie avait conclu, poursuivait le poète-chanteur, une entente avec un carrossier local pour refaire, sans frais, les peintures touchées. Heureusement, tout cela ne causait pas de problème aux humains, observait-il en philosophe, étant entendu que les humains, eux, ne sont pas peints…

Encore heureux que cette cimenterie, construite à grands frais avec l’argent des Québécois, ne fonctionne pas à plein régime. Si tel était le cas, comme cela devrait l’être, elle émettrait chaque année l’équivalent des pots d’échappement combinés de 580 000 automobiles, soit près de 11 % de tous les véhicules en circulation sur les routes du Québec. Dans le monde, la production de ciment est responsable de 4 à 6 % des émissions de CO2.

Soutenu à coups de millions, ce monstre du béton, engendré par des fonds publics, pourrait passer sous peu entre les mains d’un repreneur. Qu’arriverait-il alors ?

Le bilan est déjà loin d’être joyeux. Mais nous continuons de vivre dans des certitudes de béton, en croyant que nos vies, pétrifiées sous de pareils poids posés sur l’avenir, vont continuer de durer, sans que nous ayons à remettre quoi que ce soit en question sur notre façon de les appréhender, comme si nous nagions tous dans une sorte d’apesanteur joyeuse et contagieuse, c’est-à-dire à peu près dans l’état où l’on se trouve lorsqu’on est absorbé par une émission animée par Ron Fournier.

Seul dans la nuit, tout le long d’un trajet automobile, j’ai souvent été enchanté par les émissions déjantées de Ron Fournier. Désormais loin du micro, il va me manquer davantage, je le confesse, que toutes les Coupes Stanley sur lesquelles il aura fait baver des « amateurs de sport ».

Combien de soirées l’ai-je écouté, au milieu de nulle part, fasciné par sa capacité à enfiler des mots, à les tricoter dans des espaces réduits de la pensée pour créer, comme par magie, une atmosphère vibrante, où l’on se sentait libre à force d’y être maintenu prisonnier ?

Ron Fournier établissait avec son auditoire une certaine complicité de langage, comme dans un entre-soi qui serait propulsé sur le monde entier, par la magie des ondes, sans que personne s’en rende compte.

« Allô ! Allô ! Allô ! Réveillez-vous, Monsieur ! Lafleur, Robinson, Shutt, c’est fini, ce temps-là. Vous êtes où, Monsieur ? Allô ! »

Dans un vieux monologue où il parlait d’un « amateur de sport », Yvon Deschamps disait à peu près ceci : « Ce qui est fantastique avec lui est qu’on peut parler de tout : il connaît toujours les numéros des joueurs. » Cela aurait pu admirablement s’appliquer à Ron Fournier, lui-même tant de fois caricaturé, mais dont la réalité dépassait toujours la fiction.

Il s’emballait pour des considérations hypothétiques, jonglantavec les faits divers du hockey, secouant volontiers ses auditeurs, les écoutant beaucoup ou ne les écoutant tout simplement pas, sans que personne en fasse de cas.

« Vous verriez qui, vous, comme capitaine ? » « Votre troisième trio idéal, ce serait quoi ? » « Faut-il échanger Untel ? » Et la question comptait toujours moins que l’animation. Il parlait à l’infini, Ron Fournier, véritable moulin à paroles, capable de digressions infinies tenues néanmoins pour de l’actualité.

Sur les ondes de sa station, on lui accordait un statut de sainteté. On le présentait comme un prophète. Il avait le statut d’un oracle capable de maintenir la foi, même devant des lambeaux de sainte flanelle.

Ce grand prêtre des ondes donnait du pouvoir symbolique à des gens en les investissant à fond dans cette part d’actualité, le hockey, qui avait au fond le moins de conséquences sur leur vie.

À s’enchanter des propos de Ron Fournier, on en venait presque à oublier qu’il constituait aussi un modèle éprouvé par le commerce, ce que rappelaient pourtant, en écho de ses propos, des publicités soutenues par sa propre voix, au fil de son émission. L’animateur se prêtait volontiers à la promotion de luxueuses voitures anglaises, de poulet BBQ, de pizza en carton ou encore d’assurances tous risques pour baby-boomers en quête d’une retraite en béton. Il vendait par ailleurs ses services de conférenciers, au nom d’une logique de la performance dans les sports transposée, sans se poser de question, au monde des affaires. Solide comme du béton, ce génie de l’animation s’apparentait aussi à cet égard, telle une cimenterie, à une autre de ces fabriques où nos vies partent en fumée.