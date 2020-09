Le courtisan

Dès son élection à la chefferie du Parti conservateur, Erin O’Toole n’en a pas fait cachette : le premier qu’il voulait rencontrer n’était pas Doug Ford, ni même Jason Kenney, mais plutôt François Legault.

À la surprise de tout le monde, lui le premier, c’est grâce à l’appui massif des membres du PC au Québec, pourtant bien peu nombreux, qu’il a pu l’emporter sur Peter MacKay. Ce n’est cependant un secret pour personne que le Québec pourrait aussi être la clé d’une victoire conservatrice à la prochaine élection, et la CAQ y règne actuellement sans partage.

Depuis l’alliance entre John A. Macdonald et Georges-Étienne Cartier, c’est plus souvent qu’à son tour le Québec qui a fait les beaux jours du Parti conservateur. C’est grâce à l’appui de Maurice Duplessis que John Diefenbaker a réussi à former un gouvernement majoritaire en 1958. C’est encore le Québec qui a donné la victoire à Brian Mulroney en 1984 et en 1988. Avec une rare unanimité, les péquistes l’ont soutenu aussi bien que les libéraux. Si Stephen Harper a pu se passer de son appui, ce n’est pas faute d’avoir tout tenté pour l’obtenir. Jacques Parizeau lui-même avait été impressionné par le discours qu’il avait prononcé à la Chambre de commerce de Québec en décembre 2005.

Dès son élection comme chef du PC, Andrew Scheer a fait une cour assidue à François Legault, mais il a été si erratique durant la campagne électorale que personne n’aurait pu convaincre les Québécois de voter conservateur, pas même M. Legault. Il n’a pas appuyé officiellement le Bloc québécois, mais il a laissé Yves-François Blanchet se présenter comme son allié naturel à Ottawa sans le contredire. Erin O’Toole doit évidemment tout faire pour éviter que l’histoire se répète. Le dernier sondage Léger crédite le PC de 20 % des intentions de vote au Québec, dix points derrière le PLC et le Bloc. La partie est parfaitement jouable.

M. O’Toole est manifestement meilleur politicien et devrait se montrer meilleur courtisan que son prédécesseur. Même si les pro-vie ont contribué à son élection, il ne s’embourbera sans doute pas dans des questions comme l’avortement, mais il devra ménager lui aussi la base réformiste et pétrolière de son parti.

Dans une entrevue qu’il a accordée vendredi à Radio-Canada — dans un français nettement amélioré — en prévision de sa rencontre de lundi avec M. Legault, il a voulu se montrer ouvert aux revendications du Québec. Comme son prédécesseur, il a assuré qu’il ne contestera pas la Loi sur la laïcité de l’État, mais il n’a pas voulu se commettre sur la déclaration d’impôt unique.

M. O’Toole a déclaré récemment que son gouvernement allait « procéder aux transferts » en santé, sans toutefois s’engager à les augmenter, comme M. Legault et son homologue ontarien Doug Ford l’ont réclamé plus tôt cette semaine. En revanche, il s’est dit prêt à « accroître l’autonomie du Québec en immigration », y compris sur la question des réfugiés.

Yves-François Blanchet a dit souhaiter que les Québécois aient le temps de « connaître vraiment M. O’Toole » d’ici la prochaine élection, comme ils avaient appris à connaître M. Scheer, ajoutant que « les différences ne sont pas si importantes ». On peut certainement compter sur lui pour faire apparaître les similitudes.

La pandémie a relégué les questions environnementales à l’arrière-plan au cours des derniers mois, mais elles referont inévitablement surface. Comme son prédécesseur, le nouveau chef conservateur est férocement opposé à toute forme de taxe sur le carbone, qu’il a promis de combattre « jusqu’à son dernier souffle ».

M. Blanchet ne manquera pas de souligner en rouge qu’il a également promis l’adoption d’une « loi sur les pipelines à l’échelle nationale », qui n’est pas sans rappeler le « corridor énergétique » de M. Scheer. Comme il l’avait fait dans ce dernier cas, M. Legault a qualifié d’« hypothétique » l’engagement de M. O’Toole, mais l’élection de M. O’Toole rendrait cette hypothèse très plausible.

La perspective de voir Ottawa imposer le passage d’un pipeline sur le territoire québécois provoquerait à coup sûr une levée de boucliers. M. Legault, qui a fait de l’« acceptabilité sociale » une sorte de mantra, en est certainement conscient. Au reste, le plan vert que son ministre de l’Environnement, Benoit Charette, doit présenter cet automne sera au cœur de sa stratégie de relance économique post-pandémie. On voit mal comment il pourrait fermer les yeux sur une proposition qui serait en quelque sorte son antithèse.