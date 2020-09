Parlons-en!

Vous en conviendrez certainement : l’actualité est en ce moment particulièrement riche en sujets pouvant semer la discorde.

En voici quelques-uns.

Le sexe et le genre ; le statut des personnes trans et ce qui s’ensuit ; la laïcité ; le déboulonnage de statues ; le racisme et la pertinence de l’idée de racisme systémique pour le penser et agir contre lui ; la question de savoir si, le moment venu, il faudra ou non se faire vacciner contre le coronavirus ; le film sur la famille Rose et les événements d’octobre 1970.

Certains de ces sujets sont susceptibles d’être abordés en classe, soit parce qu’ils sont, d’une manière ou d’une autre, liés à des notions au programme (dans le cours de biologie, d’histoire, de sociologie, de philosophie, d’éthique et de culture religieuse, par exemple), soit parce que les circonstances les suggéreront.

Mais devraient-ils l’être ? Et si oui, comment ?

La philosophie de l’éducation apporte sur ces questions de précieux éclairages.

Elle rappelle d’abord qu’elles exigent de nous de faire preuve de ce discernement appelé prudence, qui est cette vertu intellectuelle qui permet de sagement décider de ce qu’il convient de faire en pratique, ayant aperçu ce qui fait la complexité d’une situation.

Il en faudra, de la prudence, pour choisir de ce qu’on admettra dans la classe.

Mise en garde d’Hannah Arendt

C’est que tout ce qui demande à y entrer n’y a pas pour cette seule raison sa place.

Arendt a à ce sujet rappelé les dangers de faire pénétrer le monde des adultes et ses problèmes dans l’école et de faire perdre à celle-ci son rôle de préparation à la vie adulte en imposant aux enfants de les affronter sans qu’ils possèdent les ressources intellectuelles et émotionnelles que cela demande : on risque alors, selon elle, de les priver de leur capacité à demain innover. « Nous devons, insiste-t-elle, fermement séparer le domaine de l’éducation des autres domaines, et surtout celui de la vie politique et publique. »

Il y a cependant une grande différence entre des enfants de six ans et de jeunes adultes. Il s’ensuit la nécessité de soigneusement considérer, avec prudence justement, la maturité des personnes à qui on s’adressera et la nature des propos qu’il est légitime de leur tenir afin de décider d’aborder avec eux, ou non, tel ou tel sujet polémique.

Mise en garde de R. F. Dearden

Autre chose importante : tout ce qui, se disant controversé, demande à entrer dans la salle de classe, lieu de savoir, n’y a pas non plus pour cette seule raison sa place.

C’est que des sujets peuvent très bien être débattus ici et là sans qu’il y ait vraiment controverse. L’idée est que pour qu’il y ait controverse, il faut, comme le dit R. F. Dearden, que « des positions contraires puissent être adoptées sans que celles-ci soient contraires à la raison ». On trouvera ainsi mille sujets dont il est ici ou là débattu mais qui ne sont aucunement sujets de controverse parmi les gens qui les connaissent.

Considérez le cas de cet enseignant qui ne laisse pas entrer en classe de physique la controverse alléguée sur l’alunissage d’Apollo 11 — sinon pour montrer qu’il n’y a pas controverse et pour démonter les erreurs qui conduisent à tenir l’alunissage pour un faux fabriqué en studio.

Vous avez été prudent et sage et vous avez un vrai sujet controversé à aborder en classe.

Comment faire ? La solution sera évidemment de permettre qu’on en discute.

Vous aurez en tête pour ce faire deux choses cruciales qu’enseigne la philosophie de l’éducation.

Le péril endoctrinaire

Vous voudrez ne surtout pas imposer votre position à vos élèves. Pour vous aider à y arriver, vous aurez une idée claire de ce que signifie l’endoctrinement — qui est l’exact envers de l’éducation.

Là où, en éduquant, on aspirer à libérer l’esprit, en endoctrinant, on le ferme. Qu’est-ce donc alors, plus précisément, que l’endoctrinement ? Les philosophes de l’éducation suggèrent que c’est le fait d’avoir l’intention de fermer l’esprit sur une doctrine en utilisant pour ce faire des moyens autres que ce que la raison autorise. Cela peut prendre de nombreuses et parfois subtiles formes.

Ce concept, bien compris, devrait se trouver dans la boîte à outils de tout enseignant. Il sera tout particulièrement précieux pour animer une discussion sur un sujet controversé.

Éthique de la discussion

On discutera donc, on débattra, et on apprendra ce faisant à déployer les vertus intellectuelles que cela demande :écoute, respect, sérieux, disposition à réévaluer sa position, et ainsi de suite.

Mais nous sommes ici en classe, à l’école : pas dans une assemblée partisane, un café, un salon, et la raison y a ses exigences qu’il faut absolument respecter.

Il faudra donc s’assurer que les faits pertinents qui ne sont pas sujets à controverse soient connus des débatteurs. S’agit-il de sexe et de genre, chacun d’eux saura ce que sont gamète, œuf, spermatozoïde, chromosomes et ainsi de suite.

L’enseignant, savant et qui connaît fort bien tout cela en raison de sa solide formation disciplinaire, aura fait preuve, ici encore, de prudence, en décidant de ce qui devra être connu des débatteurs comme solidement établi et en établissant ce qui est plutôt sujet à controverse et à débat. Il pourra sans mal expliquer pourquoi il en est ainsi.

Tout cela ayant été solidement mis en place, on discutera, comme cela peut et doit se faire en classe, de sexe, de genre, de racisme systémique et de bien d’autres sujets.

Bonnes discussions ! Mais en ligne ?