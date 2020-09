La tentation de M. Trudeau

Une anecdote dans l’autobiographie de Christine St-Pierre sortie cette semaine nous a rappelé une fois de plus que la politique est un sport de contact. Dans son livre, l’ancienne journaliste, devenue ministre dans les gouvernements libéraux des premiers ministres Jean Charest et Philippe Couillard, raconte comment Jean Chrétien a délibérément aidé le Bloc québécois lors de la campagne électorale de 1997 en sollicitant une entrevue avec Mme St-Pierre, alors correspondante de Radio-Canada à Ottawa, dans laquelle il a fait savoir qu’il ne reconnaîtrait pas une courte victoire du Oui lors d’un troisième référendum sur la souveraineté.

La déclaration de M. Chrétien a eu l’effet d’une bombe dans la campagne au Québec, où les progressistes-conservateurs de ce même Jean Charest avaient le vent dans les voiles. Réagissant à un reportage de Mme St-Pierre faisant état des attentes conservatrices — le parti espérait gagner 40 sièges au Québec —, M. Chrétien est intervenu pour damer le pion à celui qui constituait la plus grande menace à ses yeux. Les nationalistes québécois qui avaient flirté avec les conservateurs de M. Charest sont retournés au bercail bloquiste après la sortie de M. Chrétien, même s’ils n’aimaient pas beaucoup le nouveau chef du Bloc, Gilles Duceppe. Pour leur part, beaucoup de fédéralistes qui avaient été attirés vers les conservateurs sont retournés au PLC. La repolarisation du vote québécois autour de la question référendaire a non seulement aidé les libéraux à préserver leur majorité à la Chambre des communes, elle a aussi mis fin au rêve de M. Charest de ressusciter le Parti progressiste-conservateur fédéral, la bête noire des libéraux depuis la Confédération.

Les leçons de la campagne de 1997 démontrent pourquoi le Parti libéral du Canada demeure la formation politique la plus redoutable dans l’histoire du pays. Certes, M. Chrétien s’est fait accuser d’avoir nui à l’unité nationale en polarisant le vote au Québec et en assurant la survie du Bloc québécois. Mais son astuce a fonctionné. Il a fini par sauver sa majorité en 1997. À peine trois ans plus tard, il a profité de l’élection du très inexpérimenté Stockwell Day comme chef de l’Alliance canadienne pour déclencher des élections fédérales précipitées. Son opportunisme fut encore une fois récompensé. Les libéraux ont préservé le pouvoir avec une majorité accrue.

C’est ainsi que de nombreux députés et stratèges libéraux voudraient que le premier ministre Justin Trudeau déclenche des élections cet automne. L’arrivée d’Erin O’Toole comme nouveau chef du Parti conservateur du Canada inquiète les libéraux.

Sachant qu’ils font face à un adversaire plus redoutable qu’Andrew Scheer, certains croient que le parti ne peut pas permettre à M. O’Toole de profiter des prochains mois pour se faire connaître auprès des Canadiens. Il vaudrait mieux déclencher des élections dont le principal enjeu serait la relance économique. Avec un discours du trône le 23 septembre qui jetterait les balises d’une approche interventionniste pour remettre l’économie canadienne sur les rails, les libéraux pourraient accuser les conservateurs de mettre l’atteinte de l’équilibre budgétaire devant les intérêts des Canadiens ordinaires. En brandissant la menace d’un gouvernement conservateur qui favoriserait l’austérité, les libéraux courtiseraient ainsi une partie de l’électorat néodémocrate au Canada anglais afin de regagner une majorité à la Chambre.

Au Québec, les libéraux compteraient sur la popularité du chef bloquiste, Yves-François Blanchet, pour limiter les gains potentiels des conservateurs. Mais à l’instar de M. Chrétien en 1997, il ne serait pas surprenant de voir les troupes de M. Trudeau donner un coup de pouce au Bloc au cas où les conservateurs afficheraient des signes de vie en dehors de leur fief dans la Vieille Capitale. Le débat autour du sort de la statue de John A. Macdonald au centre-ville de Montréal, déboulonnée lors d’une manifestation antiraciste samedi dernier, permettrait aux libéraux de dépeindre M. O’Toole comme le défenseur des orangistes ontariens si hostiles au fait français à l’époque de Macdonald. Et si M. Trudeau se ralliait à la suggestion de M. Blanchet de remplacer la statue de Macdonald par une autre à la mémoire de Louis Riel ? Cela mettrait M. O’Toole dans la fâcheuse position d’avoir à défendre celui qui fut responsable de la pendaison de Riel en 1885. De quoi donner à beaucoup de nationalistes québécois une raison de rester fidèles au Bloc, malgré les tentatives de M. O’Toole et de son nouveau lieutenant politique dans la province, le député Richard Martel, de les courtiser en promettant plus d’autonomie au Québec.

Les libéraux savent que les nouvelles économiques et budgétaires n’offriront rien pour égayer l’esprit des Canadiens au début de 2021. Les sursis de paiement offerts par les banques aux détenteurs d’hypothèques prendront fin bientôt et le marché immobilier risque d’en prendre pour son rhume. Le marché de l’emploi aussi. Après une courte embellie estivale, plusieurs analystes s’attendent à ce que l’économie se heurte à un mur à l’approche de l’hiver. Le dépôt du rapport du Commissaire à l’éthique sur les potentiels conflits d’intérêts de M. Trudeau dans l’affaire UNIS risque aussi d’écorcher de nouveau le premier ministre en début d’année. Voilà autant de raisons pour les libéraux de déclencher des élections cet automne, et même de donner un coup de pouce au Bloc comme M. Chrétien l’a fait en 1997.