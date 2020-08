Le couperet ou pas

La semaine dernière, Martin Dubois, directeur général de la Grande Bibliothèque, révélait que le journal de Gabriel Matzneff était de retour sur ses rayons, après une mise à l’écart de plusieurs mois, à la suite d’une enquête pour « viols commis sur mineur » atteignant son auteur. Des bibliothécaires professionnels se sont penchés sur la question, tranchant en faveur de la réintégration des livres au nom de la liberté intellectuelle et de la neutralité des bibliothèques publiques.

Le sulfureux écrivain français, dont les pratiques pédophiles s’affichent au cœur du vibrant ouvrage Le consentement, de Vanessa Springora, une de ses anciennes flammes adolescentes, fait figure de pestiféré depuis que ces mœurs criminelles, longtemps sanctionnées par le milieu littéraire français, ne passent plus. Le XXIe siècle pourfend ce type d’exploitation éhontée des mineurs. Matzneff est poursuivi dans sa patrie. Que les tribunaux se chargent de livrer leur verdict sur les activités sexuelles de ce triste sire !

Je n’ai nullement envie de lire son journal. Ce qui ne m’empêche pas de saluer le virage de la Grande Bibliothèque ce mois-ci. Non pour avaliser les agissements de l’auteur qui y décrit ses exploits amoureux avec des enfants, mais pour les dérives en vue. Ceux qui veulent vérifier par eux-mêmes les confessions de Matzneff s’y frotteront. Fermer cette porte, pour une institution, c’était l’ouvrir à la censure, ce qui n’est pas son rôle. Et même si le contenu des écrits révulse, mieux vaut prendre du recul avant d’allumer des autodafés.

Des Nourritures terrestres d’André Gide à tous les livres du marquis de Sade, en passant par Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, la liste serait longue des œuvres à bannir pour cause de mauvaises mœurs étalées. On ne refera pas le passé ni les mentalités d’antan. Du moins, faut-il les connaître. Manier le couperet par répugnance devant les propos d’un auteur comme Matzneff, c’est le remanier plus tard, car d’autres allaient suivre ses brisées. Surtout à l’heure où les esprits s’échauffent à l’égard d’une culture d’abus qui a vraiment trop duré. Le Québec a connu la censure religieuse des livres. Faut-il la rétablir sous d’autres chefs ? Attaquons les mœurs criminelles des écrivains, des artistes ou des quidams, mais interdire les œuvres nous entraîne vers des voies glissantes et graveleuses. Laissons au public son libre arbitre. Il n’est pas si fou…

User de bon sens

Dans le sillage des allégations d’inconduite sexuelle sur les médias sociaux contre Mariepier Morin, Club Illico avait retiré de sa plateforme la série La faille, qui mettait l’actrice en scène, avant de reculer. Des voix lui ont rappelé qu’un tel décret pénaliserait le spectateur et tous les acteurs et techniciens impliqués. Rien n’est simple.

Dix petits nègres, le plus célèbre polar d’Agatha Christie, vient d’être rebaptisé par l’éditeur français Ils étaient dix. Ça se justifie dans le climat actuel et l’autrice avait remplacé le titre anglais original il y a déjà 80 ans. D’autres cas méritent réflexion : Nègres blancs d’Amérique, de Pierre Vallières publié, en 1968, qui fit polémique cet été, établissait un parallèle entre deux conditions de colonisés. Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, premier roman de Dany Laferrière, se voulait un titre ironique. Le mot nègre est infamant, mais il faut parfois expliquer les intentions des auteurs afin de brandir la gomme à effacer à bon escient.

La contextualisation de certaines œuvres n’est pas mauvaise. La polémique autour du classique de Victor Fleming Autant en emporte le vent, situé dans le sud profond esclavagiste, avait poussé la plateforme HBO Max à retirer ce film américain majeur (mais raciste) de son catalogue, avant de lui offrir en préambule une mise en perspective. Pourquoi pas ? Bien des générations, faute de connaître l’histoire, ne jugent les actions des personnages que d’après les valeurs contemporaines. Autant leur faciliter l’accès aux œuvres témoins des mentalités d’hier. Ainsi, ils verront le chemin parcouru et comprendront d’où partent les préjugés, tout en découvrant des ouvrages souvent majeurs et instructifs sur bien des plans.

Les livres et même les films se voient largement distanciés par la Toile comme sources d’influence. Des propos haineux, de fausses nouvelles et toute la pornographie du monde s’étalent en ligne. Les jeunes ont avant tout besoin de guides éclairés, de parents et d’éducateurs, pour se forger une éthique de vie sous le flot des millions d’images et d’opinions déversées, en ces zones virtuelles comme ailleurs. Le vrai défi social sera de former de meilleurs citoyens avec ceux qui naviguent à travers ces encombrements en leur apprenant à penser par eux-mêmes. Couper, cacher des œuvres ne les protégera guère, en général. D’autant moins qu’Internet dévoile tout.