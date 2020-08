Un été sans grande sortie

D’abord une anecdote qui n’a rien d’international. Un chauffeur de taxi de Québec m’a rapporté, en juillet, qu’un soir du début avril, au Château Frontenac, il y avait deux clients dans tout l’hôtel de 611 chambres, dont celui qu’il y déposait ce soir-là. Au printemps de la COVID-19 le Château, comme des milliers d’établissements dans le monde, a dû mettre à pied quelque 90 % de ses employés.

Depuis quelques décennies, les rues du Vieux-Québec en juillet étaient devenues quasiment impraticables, magma touristique aux accents japonais, chinois, italiens, espagnols, sur fond de globish. Écho local de l’envahissement démentiel et destructeur que connaissent, depuis la fin du XXe siècle, des sites comme Venise, Barcelone, Angkor ou le Machu Picchu.

En ce mois de juillet 2020, un soir de semaine, on pouvait avoir la rue Saint-Jean presque entièrement pour soi (c’est cependant moins vrai en août). Disparus, les Américains, les Français, les Chinois…

La pandémie a frappé au cœur le tourisme de masse international. Les avions long-courriers sont vides, comme les hôtels, luxueux ou non. Un véritable crash, de l’ordre de moins 80 %, moins 90 %. Avec les arts de la scène, le « tourisme lointain » dévoreur de kilomètres figure parmi les principales victimes terrassées par la pandémie.

Mais à l’inverse du catastrophique abandon des salles de spectacles, on n’est pas sûr que ce crash-là n’ait pas quelques bons côtés…

Votre serviteur coupable, qui multipliait les ambitieuses sorties estivales à visée sociologique ou culturelle (Taiwan-Hong Kong 2019, Émilie-Romagne 2018, Chicago-Détroit 2017, Portugal, Haïti, Chine, Pologne…), a dû annuler en 2020 une virée prévue en Allemagne pour « l’année Beethoven » (du 250e anniversaire), devenue plutôt « l’année COVID ».

Le gouvernement d’Allemagne a remballé les 50 millions d’euros prévus pour la commémoration de son plus grand génie — dans les parcs, amphithéâtres et même chez les particuliers, des milliers de récitals gratuits avaient été programmés —, sortant plutôt les milliards pour combattre le chômage pandémique, pour confiner puis déconfiner les populations (un verbe qui est devenu le néologisme de l’année).

Déjà, avant la COVID-19, la folie du tourisme de masse sautait aux yeux. Elle avait commencé à subir un procès bien mérité. Ces dernières années, des villes comme Berlin et Barcelone ont passé des règlements pour limiter la location d’appartements à court terme, phénomène qui — à l’instar des gros paquebots, apparus à Québec dans les années 2010 — a défiguré le quartier de l’Alfama, à Lisbonne.

Dans les aéroports débordant de touristes pressés, à la fois individualistes et semblables, débarquaient des hordes parties à la découverte de sentiers plus battus que jamais, ou violant les dernières terres vierges révélées par les réseaux sociaux, en quête de « l’ultime expérience ».

Un pays comme le Bhoutan, l’une des dernières « coqueluches » à la mode, a limité les visas à une centaine de milliers par an, avec un gros prix à l’entrée, en disant viser la qualité du tourisme plutôt que sa quantité.

La réaction contre la pollution et l’empreinte carbone associées aux long-courriers a donné un phénomène comme le flygskam (en suédois : la « honte de voler »). Où l’argument écologique rejoint la critique culturelle de ce qu’est devenu le tourisme de masse au XXIe siècle. Loin, bien loin du « romantisme » du voyage italien, décrit au XIXe siècle par Goethe et Stendhal, lorsque « voyage » signifiait vraiment découverte et introspection.

À la sensation d’uniformisation du monde, accélérée par ce supposé « tourisme de la différence » qui génère trop souvent l’identique, s’ajoute le fait que, pour un grand nombre d’expériences et d’enrichissements, le « voyage » est possible sans les kilomètres. Ça a un rapport avec Internet, mais pas seulement…

Le philosophe néerlandais Ruud Welten, qui s’est intéressé au phénomène, était cité le 18 juin par le quotidien De Standaard : « Pourquoi partir en avion ? Pourquoi aller si loin ? Découvrir une autre culture peut aussi se faire en décidant d’apprendre une langue étrangère. »

Et puis, les plus grands voyages ne sont-ils pas ceux que nous font faire les meilleurs livres ?

François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à Ici Radio-Canada.