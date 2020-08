Les héros et les anges gardiens

La vidéo, captée à Paris en mai 2018, a fait le tour du monde. L’image est floue à cause d’une main tremblante, le cadre bouge. On entend les passants qui s’exclament, et pour cause : un petit enfant est suspendu à bout de bras sur le rebord d’un balcon, quinze mètres au-dessus du sol. Soudain, un homme entreprend d’escalader la façade de l’immeuble, à mains nues. Après une ascension fulgurante de quarante-cinq secondes, l’homme atteint le balcon où se trouve l’enfant, l’agrippe par le bras et le balance du côté sûr de la rambarde. Applaudissements, cris de joie.

Tous les médias ont aussitôt cherché à s’entretenir avec le héros du jour. On apprend qu’il s’agit de Mamoudou Gassama, un Malien de 22 ans arrivé en France quelques mois plus tôt, de façon irrégulière. Ce héros, révèle-t-on, fait partie de ces sans-papiers africains si souvent dépeints comme des indésirables dans l’Hexagone. Mais au lieu de refroidir les ardeurs du public et des plateaux, cela produit l’effet contraire. Soudain, la narration devient sublime : un homme arrivé « illégalement » au pays se fait pardonner de l’affront commis à la société française en posant un geste grandiose, en faisant preuve d’un courage exceptionnel. La mairesse de Paris, Anne Hidalgo, s’engage sur Twitter à l’aider à obtenir la nationalité française. Gassama est reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron, où l’on annonce que son statut sera régularisé.

« Plus rien ne sera plus jamais pareil, Mamoudou », lui dit une journaliste en appuyant sur chacun de ses mots. Gassama se contente de hocher la tête. J’aurais voulu savoir ce qu’il pensait à cet instant. Peut-être pensait-il à l’absurdité d’avoir tout quitté, tout risqué, pour voir son sort ainsi résolu par le plus pur des hasards. Du courage, il avait dû en avoir bien avant, et il lui en fallait sans doute tous les jours. Mais on n’ouvre pas les portes de l’Élysée pour reconnaître la tragédie ordinaire des migrants.

L’anecdote date, me direz-vous. Mais je n’arrête pas d’y penser depuis l’annonce, chez nous, du programme de régularisation du statut des « anges gardiens » qui ont été au front durant la pandémie. L’histoire de Mamoudou Gassama, me semble-t-il, a des ressorts semblables. Car si elle était aussi attrayante pour les médias et les politiciens, c’est surtout pour ce qu’elle raconte en sous-texte. Au lieu d’humaniser les sans-papiers, de légitimer leur présence, elle affirme insidieusement le contraire. En célébrant le geste exceptionnel de l’un, on souligne, en creux, la dette des autres à l’égard de leur société d’accueil (sans jamais parler, bien sûr, de l’autre dette, celle de l’Occident envers les régions du monde qu’il a pillées). On rappelle que les migrants doivent mériter leur place, faire preuve d’une abnégation totale, être prêts à tous les sacrifices ; et que l’accession à la citoyenneté n’est pas conditionnée par la reconnaissance de leur dignité humaine, mais par un idéal d’héroïsme, d’exception ou par un calcul d’utilité économique. Rien de nouveau sous le soleil, d’ailleurs : c’est la norme implicite des politiques migratoires dans tous les pays du Nord global.

C’est la même chose avec les « anges gardiens », à qui l’on offre aujourd’hui le refuge. « Les demandeurs d’asile qui sont venus prendre des risques en travaillant dans le réseau de la santé pendant la pandémie, bien, pour les remercier, [on] va les accepter comme immigrants », a déclaré François Legault. Mais le caractère restrictif du programme proposé a été largement décrié. On a entendu des histoires absurdes et révoltantes. Dans ces pages, on présentait récemment une femme travaillant depuis plusieurs années dans une résidence pour personnes âgées, exclue du programme parce que sa demande d’asile a été refusée dans le passé. Elle n’a pourtant pas hésité à risquer sa vie pendant la pandémie.

On a aussi exclu les immigrants et les demandeurs d’asile qui occupent, en large partie, les emplois pénibles, risqués, mal rémunérés, mais non moins essentiels, partout dans l’économie — service, entretien, transformation alimentaire. Ils étaient là avant la pandémie et ils ont continué tout au long, au péril de leur santé. Mais leurs efforts ne cadrent pas avec le récit que tente de constituer le gouvernement pour se donner une belle jambe, tout en rappelant — et c’est l’élément central — que la présence du migrant n’est tolérable que si celui-ci est héroïque, angélique et docile.

Faut-il s’en étonner ? Avec le gouvernement Legault, l’intention d’alimenter la méfiance généralisée par rapport aux immigrants est claire depuis le début. Claire dans le discours comme dans les décisions politiques, du projet de loi 21 à la modification précipitée du PEQ, en passant par les atermoiements sur la baisse des seuils migratoires, et l’insistance à ne valoriser les immigrants qu’en fonction de leur capital humain. Le programme pour les « anges gardiens » s’inscrit dans la même lignée, et son caractère exclusif est en ce sens fondamental, car on ne peut pas reconnaître que les nouveaux arrivants constituent une part fondamentale de la force de travail et qu’ils sont un maillon essentiel du tissu social sans que l’édifice idéologique des politiques migratoires restrictives s’effondre.