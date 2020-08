La menace d'Yves-François Blanchet

Quelle mouche a piqué Yves-François Blanchet durant ces vacances qu’il dit avoir interrompues cette semaine pour assister à la période de questions à la Chambre des communes ?

Outré par l’absence du premier ministre Justin Trudeau, qui n’avait pas cru bon d’arrêter ses propres vacances estivales, le chef du Bloc québécois a quitté précipitamment les lieux en demandant si un gouvernement si peu respectueux des députés méritait encore la confiance de la Chambre. Il a promis de déposer une motion à cet effet lors de la reprise des travaux en octobre, lançant ainsi la menace de faire tomber un gouvernement élu il y a moins d’un an.

Auriez-vous envie de voter en décembre ? Alors que la deuxième vague si redoutée du coronavirus risquerait d’être à nos portes et que les intempéries hivernales auraient commencé à nous frapper ? Auriez-vous hâte au lancement d’une campagne électorale qui aurait pour effet de retarder l’adoption des réformes du programme de l’assurance-emploi, laissant ainsi certains bénéficiaires actuels de la Prestation canadienne d’urgence en sursis pendant des mois ? Ou préféreriez-vous que l’opposition attende que la pandémie soit derrière nous avant de faire tomber un gouvernement qui, malgré ses scandales, ne chôme pas pour autant ?

M. Blanchet a justifié sa menace en se basant sur un sondage Léger de la semaine dernière selon lequel la moitié des Québécois seraient favorables au déclenchement des élections en raison des révélations sur l’octroi d’un contrat de gestion à l’organisme de bienfaisance UNIS (WE Charity en anglais) par le gouvernement Trudeau. Rappelons que l’organisme fondé par les frères torontois Craig et Marc Kielburger avait longtemps entretenu des relations étroites avec les membres de la famille Trudeau et du ministre des Finances Bill Morneau. Le commissaire à l’éthique Mario Dion a ouvert une enquête sur une possible violation de la Loi sur les conflits d’intérêts par M. Trudeau et M. Morneau, qui ne se sont pas récusés de la décision d’octroyer un contrat à WE pour la gestion du programme de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Le contrat fut annulé une semaine après l’annonce du programme le 25 juin dernier. Et la popularité du gouvernement n’a pas cessé de chuter depuis.

Or, la question posée aux électeurs canadiens dans le sondage Léger, mené en ligne entre le 31 juillet et le 2 août, était la suivante : « Si Justin Trudeau est reconnu coupable d’avoir enfreint le code de conduite éthique, devrait-il y avoir des élections afin que les Canadiens puissent décider si Justin Trudeau est apte à continuer à exercer ses fonctions de premier ministre ? »

M. Dion a fait savoir lors de l’ouverture de son enquête le mois dernier que les investigations de son bureau durent normalement environ sept mois. Son rapport sur l’affaire WE n’est ainsi attendu qu’au début de 2021. Et M. Blanchet ferait tomber le gouvernement avant même que le commissaire ne dépose son rapport ?

Le chef bloquiste a promis de retirer sa menace s’il obtient la démission de M. Trudeau, du ministre des Finances Bill Morneau et de la cheffe du cabinet du premier ministre, Katie Telford. Mais leur départ simultané serait une bombe politique qui déstabiliserait le gouvernement, sinon le pays entier. De tels événements n’arrivent que rarement en politique, non sans raison, et le scandale entourant l’affaire WE n’est pas d’une gravité qui justifierait un tel bouleversement. Il n’est pas dans la même catégorie que l’affaire SNC-Lavalin, qui tournait autour de l’ingérence politique dans le système juridique du pays. Et M. Trudeau a tout de même été réélu.

M. Blanchet ne répond qu’à l’électorat québécois. Mais ce n’est pas le cas pour les autres partis de l’opposition. Ils ne veulent pas être associés à la démarche du Bloc, ce dernier étant perçu par la majorité des électeurs à l’extérieur du Québec comme une épine dans le pied du bon fonctionnement du pays. Le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert du Canada ont vite écarté la menace de M. Blanchet du revers de la main. La cheffe intérimaire des verts, Jo-Ann Roberts, a même qualifié d’« irresponsable » la menace du chef bloquiste, alors que les néodémocrates ont dit vouloir procéder à l’adoption des réformes à l’assurance-emploi et d’autres mesures de relance économique avant de songer aux élections.

Certains conservateurs, qui éliront leur nouveau chef vendredi prochain, pourraient être tentés de faire tomber le gouvernement Trudeau si ce dernier continue d’être mis à mal par le scandale WE. Il y a quelques semaines, Peter MacKay, le favori dans la course à la succession d’Andrew Scheer, a réclamé des élections à l’automne. Mais il n’en a presque pas parlé depuis. La plupart des conservateurs savent que les prochains mois risquent d’être parmi les plus difficiles dans l’histoire récente du pays et que la division actuelle de l’électorat canadien ne favoriserait pas l’élection d’un gouvernement majoritaire. Les députés conservateurs semblent ainsi préférer attendre plusieurs mois avant de parler d’élections.

L’attentisme des conservateurs comporte des risques. M. Trudeau espère redonner un nouveau souffle à son gouvernement. Le départ de M. Morneau semble de plus en plus probable. Les rumeurs sur l’arrivée chez les libéraux de l’ancien gouverneur de la Banque du Canada Mark Carney se sont accélérées cette semaine lorsque le bureau du premier ministre a fait savoir que M. Trudeau avait sollicité des conseils de M. Carney durant les derniers mois et comptait encore le faire dans les mois à venir.

La pandémie perdure et l’incertitude économique et politique plane sur les affaires du pays. Une chose est toutefois certaine : ce n’est pas M. Blanchet qui décidera de la date des prochaines élections.