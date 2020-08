Un premier ministre vulnérable

Le premier ministre Justin Trudeau a commencé l’année 2020 dans une position affaiblie. Après avoir perdu le vote populaire lors des élections fédérales en novembre, M. Trudeau se trouvait en janvier à la tête d’un gouvernement minoritaire sans grandes ambitions. Il donnait lui-même l’impression d’avoir perdu le goût du pouvoir, comme s’il préparait déjà son départ.

La pandémie a radicalement changé la donne. Appelés à formuler une réponse aussi robuste que rapide à la crise économique engendrée par le confinement, M. Trudeau et son ministre des Finances, Bill Morneau, ont répondu présents. Les Canadiens leur furent reconnaissants. Les mesures d’aide fournies aux individus sans travail, dont la Prestation canadienne d’urgence, ont mis en évidence les orientations progressistes de M. Trudeau et de son conseil des ministres. Il est peu probable qu’un gouvernement conservateur eut été aussi généreux. Certes, il est trop tôt pour savoir si l’approche libérale fut la bonne. Le déficit qui grandit sans cesse et les freins au retour au travail créés par la PCU pourraient revenir hanter les libéraux. L’accumulation d’une telle dette pourrait retarder plutôt qu’aider la relance économique.

Mais, en pleine pandémie, les Canadiens semblaient plus que satisfaits de leur gouvernement fédéral. Dès le mois d’avril, les libéraux ont connu un bond de popularité, creusant ainsi leur avance sur les conservateurs dans les sondages à plus de dix points de pourcentage. M. Trudeau semblait avoir repris le goût du travail et personne ne s’interrogeait plus sur son avenir politique.

Or, selon un sondage Léger diffusé cette semaine, l’engouement des Canadiens pour leur gouvernement aura été éphémère. L’avance libérale s’est complètement effondrée dans la foulée des révélations entourant l’octroi par le gouvernement Trudeau d’un contrat de gestion pour le programme de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant à l’organisme UNIS, mieux connu sous son nom anglais, WE Charity. Selon l’enquête Léger, menée en ligne auprès de 1531 Canadiens entre le 31 juillet et 2 août, les libéraux et les conservateurs sont nez à nez dans les intentions de vote, avec l’appui de 33 et 31 % des électeurs, respectivement. Rappelons que les conservateurs n’ont même pas un chef permanent et attendent l’élection du successeur d’Andrew Scheer dans deux semaines.

Les libéraux ont ainsi plusieurs raisons d’être inquiets. Le témoignage de M. Trudeau la semaine dernière en commission parlementaire n’a convaincu personne sauf des libéraux… convaincus. Les interrogations quant au comportement du chef risquent de dominer les discussions entre libéraux dans les prochaines semaines. La publication de nouvelles révélations dans l’affaire WE, dont la publication des correspondances entre la fonction publique et les bureaux du premier ministre et de M. Morneau, pourrait faire encore plus mal à M. Trudeau. Certains observateurs s’attendent à un remaniement ministériel dans les prochaines semaines. Le nom de l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, est mentionné pour remplacer M. Morneau, dont les liens avec WE Charity le mettent tout aussi dans l’eau chaude. La cheffe de cabinet de M. Trudeau Katie Telford s’accroche, semble-t-il, toujours à son poste.

Le verdict du commissaire à l’éthique Mario Dion sur les potentiels conflits d’intérêts de M. Trudeau et de M. Morneau dans l’affaire WE n’est attendu qu’au début de 2021. M. Trudeau a déjà survécu à des rapports de la sorte, sur les affaires SNC-Lavalin et Aga Khan. Mais leur effet sur son image est loin d’avoir été insignifiant. L’impact d’une troisième condamnation pour violation de la Loi sur les conflits d’intérêts serait d’autant plus grave pour le premier ministre.

Certes, les libéraux comptent encore sur la popularité des mesures d’aide pour rappeler aux électeurs qu’un gouvernement conservateur aurait d’autres priorités. M. Trudeau promet maintenant une réforme du programme de l’assurance emploi afin de permettre à plusieurs bénéficiaires actuels de la PCU de faire une transition en douceur vers l’AE dans les mois à venir. Les libéraux espèrent aussi associer encore les conservateurs aux mesures d’austérité adoptées sous Stephen Harper après la dernière récession.

Le prochain chef conservateur — vraisemblablement Peter McKay, même s’il n’est pas impossible qu’Erin O’Toole provoque la surprise en remportant le 21 août prochain — devrait se défendre dès son élection des attaques des libéraux. Ces dernières gardent toujours une avance de plusieurs points de pourcentage en Ontario. Mais la rapidité avec laquelle l’écart s’est rétréci depuis le début de l’affaire WE suggère que M. Trudeau est plus vulnérable jamais.