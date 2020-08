Les vrais poissons

Jean-Yves Arès - Abonné 3 août 2020 12 h 50

Non seulement pas besoin d'aller en Inde, juste de pointer les pays qui sont les plus pauvres et avec les individus les moins responsable de la présente situation, est simplement audieux !



J'amerais bien voir ce "code de performance environnementale mis en place par les universités Yale et Columbia".

Parce que le portrait fait dans l"étude "The Global Resource Footprint of Nations" l'Inde y est classé comme la moins responsable dans 4 grands domaines de l'environnement.



Ici, pour le carbone le Canada est en 4ième place contre la 48ième sur 49 pour l'Inde..



Pour l'utilisation de l'eau le Canada en utilise presque deux fois plus que l'Inde

Même chose, en pire pour l'utilisation du sol (land footprint) deuxime sur la liste pour le Canada et dernier en bas de liste pour l'Inde.



Et pas trop 'équitable' non plus pour la part de l'utilisation du matériel.

Là on fait la morale à ceux qui voudraient bien avoir accès à de la climatisation alors qu'ils supportent souvent des température de plus de 40 degrés, alors qu'ici on laisse les moteurs du VUS trouner a plein parce qu'on ne ne supporte pas le moindre degrés de trop...



https://www.truthstudio.com/content/CREEA_Global_Resource_Footprint_of_Nations.pdf