Les anges déchus

Le scandale impliquant Justin Trudeau et les frères Kielburger n’est pas qu’un drame politique. Il sert aussi à démystifier un organisme qui avait longtemps bénéficié d’une aura de bienveillance auprès des Canadiens.

Quoique peu connu au Québec, l’organisme WE Charity (UNIS en français) avait réussi à amasser des centaines de millions de dollars auprès des grandes entreprises canadiennes, américaines et britanniques au cours des dernières années. Ces entreprises voyaient une occasion en or d’associer leur nom à « une bonne cause » et d’afficher leurs sigles dans des centaines d’écoles publiques et d’universités où l’évangile selon les Kielburger avait cours.

C’est ainsi que les deux frères avaient littéralement bâti un empire, au grand dam des autres organismes de bienfaisance du pays, pour qui le « modèle d’affaires » de WE Charity soulevait de sérieuses questions. À bien des égards, ce dernier s’apparentait davantage à une entreprise privée qu’à un organisme de terrain dévoué à l’atténuation de toutes les misères au monde. Les projets de WE dans les pays en voie de développement avaient été fortement critiqués par ses pairs, entre autres parce que la filiale à but lucratif de WE Charity vendait des voyages de « volontourisme » permettant aux riches familles d’ici d’envoyer leurs adolescents faire du « bénévolat » dans un pays du tiers-monde. Si ces jeunes et leurs parents pouvaient se sentir vertueux en venant en aide à des Africains, Haïtiens ou Péruviens, il n’est pas clair que ces derniers étaient sortis aussi épanouis de l’échange.

Cela n’avait pas empêché M. Trudeau, les membres de sa famille, et le ministre des Finances Bill Morneau de profiter de leur association avec WE Charity pour toucher de jeunes Canadiens et leurs parents. C’était formidable, n’est-ce pas, de les voir monter sur scène lors des multiples événements WE Day pour exprimer leur foi inébranlable en ces jeunes qui allaient changer le monde ? Les critiques avaient beau dire que les participations aux WE Day de M. Trudeau et de sa femme Sophie Grégoire Trudeau n’étaient que des coups de communication politiques, l’astuce a fonctionné à merveille pendant plusieurs années… jusqu’à ce que la pandémie frappe.

Témoignant devant le comité parlementaire des finances cette semaine, Craig et Mark Kielburger ont insisté pour dire que leur organisme n’était pas au bord du gouffre financier avant que le gouvernement Trudeau ne lui ait jeté une bouée de sauvetage sous la forme d’un contrat pour gérer le programme de Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Il n’empêche que l’organisme avait mis à pied la plupart de ses employés en avril, peu après la démission en bloc de plusieurs membres de son conseil d’administration, dont la présidente Michelle Douglas. Cette dernière, qui a témoigné devant ce même comité, déplorait le manque de transparence financière de l’organisme et le contrôle total qu’exerçaient les Kielburger sur leur bébé.

Étonnant, donc, d’entendre M. Trudeau dire lors de son passage devant le comité jeudi après-midi que les fonctionnaires ayant recommandé l’octroi du contrat à WE Charity ont fait leurs devoirs. Personne à ce comité n’a cru bon demander à M. Trudeau si les critères de sélection étaient contraignants au point où les fonctionnaires ne voyaient aucune autre possibilité. Que les dés avaient été jetés en faveur de WE Charity dès le début du processus enclenché en avril, lorsque WE Charity avait envoyé une proposition non sollicitée au bureau de M. Morneau. Proposition qui fut vite reformulée pour correspondre parfaitement aux critères établis par son bureau et celui de la ministre Bardish Chagger.

Il est tout aussi étonnant d’entendre M. Trudeau dire qu’il n’avait pas pris connaissance de la recommandation des fonctionnaires avant que le sujet ait été inscrit à l’ordre du jour du conseil des ministres du 8 mai dernier. Cela voudrait dire que durant les quatre semaines d’avant, alors que ses ministres et quelques membres de son cabinet déplaçaient des montagnes pour mettre sur pied ce programme personnellement commandé par le premier ministre, ce dernier ignorait totalement leurs agissements.

M. Trudeau a ensuite affirmé qu’il avait reporté la décision finale concernant l’octroi du contrat à WE Charity au 21 mai, afin de donner plus de temps pour faire les vérifications nécessaires afin de s’assurer que WE Charity était un choix fondé. « Le choix n’était pas entre deux fournisseurs, a-t-il dit. Il était entre aller de l’avant avec UNIS pour offrir le programme ou ne pas avoir de programme du tout. Compte tenu de cet avis de la fonction publique, j’étais confortable à ce que la proposition soit présentée au Cabinet. »

M. Trudeau a ensuite participé à la décision du conseil des ministres de donner le feu vert au programme. Il a encore nié jeudi s’être ainsi placé dans une position de conflit d’intérêts. Tout au plus a-t-il reconnu qu’il y avait une possible « perception » de conflit d’intérêts, mais puisqu’il n’a aucunement essayé d’influencer la recommandation des fonctionnaires, il ne peut pas être blâmé. Or, les fonctionnaires ne pouvaient ignorer le bien qu’il pensait de cet organisme et l’empressement avec lequel il voulait lancer ce programme, dont le véritable objectif demeure flou et dont l’ultime responsable demeure le premier ministre lui-même.

Il est trop tôt pour savoir si cette affaire aura raison de M. Trudeau. Mais elle semble avoir déjà eu raison des Kielburger. Dieu merci, leur béatification est remise sine die.