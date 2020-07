Sale temps pour les métropoles. Pendant que la moitié du Québec a pris ses cliques et ses claques pour le fond des bois ou l’air salin de la Gaspésie, l’autre moitié se racrapote en ville, butinant entre parcs et restos plastifiés, en manque de festif.

La ville a résolument l’été tristounet. Masques sur le nez, Purell en poche, les estivants urbains de 2020 tentent de renouer avec le farniente, même si les blocs de béton donnent aux nouvelles rues piétonnes des airs de territoires assiégés.

D’ordinaire convoitée par les foules branchées, la vie urbaine post-COVID, à Montréal comme ailleurs, est soudainement dépouillée de ses atouts. Dans les condos de Paris comme de New York, les citadins prêts à payer des fortunes pour jouir de la fébrilité urbaine ont remballé leurs petits pour fuir vers les campagnes, loin d’un virus qui fait le plein des foules. Les friqués de France, du Royaume-Uni et d’Allemagne chercheraient maintenant le bonheur dans le pré, selon le magazine Fortune, et le tiers des Américains cossus en penseraient autant.

D’un coup de cuiller à pot, les ruelles bondées de rires d’enfants, les marchés publics, les métros et les Bixi attrapés au vol qui valaient leur pesant d’or riment désormais avec contagion, facteur R0 et #resterchezsoi.

Qui dit métropole dit densité et proximité (d’anciens buzzwords devenus les renégats de 2020). Les attraits d’hier sont devenus, du jour au lendemain, de vilaines verrues d’un tissu urbain qu’on cherche maintenant à détricoter, deux mètres à la fois. Pour enfoncer le clou, une enquête du Guardian plaçait au début de l’été Montréal en 7e place des villes les plus meurtrières à l’heure où l’hospitalité se mesure à l’aune de la mortalité covidienne.

Cet été, ni la planète ni le Québec ne s’invitent à Montréal. Dans toutes les métropoles du monde, c’est tourisme zéro. Ici, la saison se conjugue plutôt en mode piscine, payable en 60 versements, ou en version Far Est, version caravane. Ça grouille mur à mur de monde de Montmagny à Gaspé. Même la pub de la Ville de Québec « On a besoin de place, de place pour se distancer » résonne comme une gifle assenée à la métropole, cette nouvelle pestiférée où l’espace vital et le gazon se calculent au centimètre carré et le corset sanitaire hautement suffocant.

Brebis galeuses

Paul Arseneault, éminence du milieu touristique québécois, ne dépenserait pas un sou pour rameuter des estivants rue Sainte-Catherine cet été. « Malheureusement, les grandes villes ne vivent pas du tourisme local, mais surtout du tourisme international, de congrès, de réunions d’affaires », insiste le titulaire de la Chaire de tourisme Transat de l’UQAM. Seulement 15 % des 5 milliards de revenus touristiques à Montréal sortent de la poche des Québécois, affirme-t-il. De quoi mesurer l’ampleur du vacuum actuel. D’ici 6 mois, selon Statistique Canada, 1 commerce sur 5 pourrait disparaître, et le tiers des hôtels et restaurants. L’équivalent d’une bombe dans le centre-ville, bactériologique cette fois. À Londres, déjà 20 000 commerces ont fermé, laissant planer à nouveau sur les métropoles le spectre du fameux trou de beigne.

Finie la trépidante « vie urbaine » ? On a beau vanter le côté sympa de la métropole, on n’en voit plus que les gratte-ciel fantômes, géants pétrifiés dans un centre-ville abandonné aux cônes orange. Depuis que les plexiglas et visières donnent aux restos des airs de visite en milieu carcéral ou de rendez-vous chez le dentiste, on s’ingénie à réinventer la vitalité urbaine.

« Montréal, c’est une ville de festivals. La recette est un peu beaucoup brisée. Je ne pense pas que les gens vont se précipiter pour visiter des musées et des attraits intérieurs. C’est 2021 qu’il faut préparer », dit Paul Arseneault, philosophe.

Renaître

Pour conjurer le vide COVID, plusieurs métropoles rivalisent d’audace pour retrouver leur ADN et colmater les brèches laissées par ce virus antisocial. Des villes songent à transformer en jardins panoramiques des stationnements étagés, laissés déserts. Bruxelles invite ses habitants à hacker la ville de demain, à coups d’applications mobiles citoyennes.

À Edmonton, où le tiers des locaux du centre-ville pourraient être désertés, le sociologue Jim Morrow, de l’Université de l’Alberta, a pondu le guide Activating Space pour mettre sous soluté les espaces urbains en perdition. Son mantra : transformer en parcs de poche les lots extérieurs vacants, laisser à des travailleurs sociaux et à des groupes d’entraide les locaux placardés pour recoudre les plaies collectives de la cité, et les entrepôts aux troupes de théâtre et aux artistes. « Ces endroits morts pourraient devenir des lieux d’entraide. Quand les gens se réunissent, ils explorent, ils inventent et développent de la résilience », pense cet idéaliste.

La Ville de Vilnius, en Lituanie, pas chauvine pour deux sous, a quant à elle carrément choisi d’offrir à ses citoyens le monde sur un plateau d’argent. Faute de pouvoir se barrer à Londres, Paris ou Tokyo, les Vilnois peuvent s’imaginer chaque nouveau week-end dans différentes capitales du monde, tantôt dans une trattoria de Naples, tantôt dans une ruelle de Barcelone. Les vespas ont envahi les rues de la capitale en juin. En juillet, poésie, cinéma français et chansons d’Édith Piaf ont transformé Vilnius en Rive gauche. Faute de pain, on mange de la galette.

« 80 % de nos touristes à Vilnius viennent de l’étranger. Il fallait trouver un moyen d’attirer les Lituaniens qui aiment voyager pour qu’ils nous rendent visite. Ce projet a rallié toute la communauté. Dès le premier week-end, 30 à 35 % des chambres d’hôtel étaient réservées par des Lituaniens d’autres villes », explique Gabrielé Vaineikyté, chargée de projet pour Go Vilnius. La capitale s’est même muée en galerie à ciel ouvert en exposant à ses frais les œuvres d’artistes locaux contemporains sur des panneaux publicitaires. Des œuvres qui peuvent être admirées, mais aussi achetées par les passants, pour mettre un peu de beurre sur les épinards des artistes durement frappés par la pandémie.

« Ce n’est pas tant une question d’argent qu’une occasion de renaissance, de réinsuffler la bonne humeur et l’optimisme dans la ville », insiste Greta, du restaurant Grey Regianiai, campé à deux jets de pierre de la place de la Cathédrale, bien silencieuse ces jours-ci.

Comme quoi, à Montréal comme aux antipodes, on tente de raccommoder l’âme des villes, ces carrefours malmenés de l’humanité. Et parfois même à rencontrer l’autre et l’ailleurs pas plus loin que chez soi.