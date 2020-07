Règne de terreur

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le règne de Julie Payette en tant que gouverneure générale n’a pas été un long fleuve tranquille. À la différence de ses prédécesseurs des dernières décennies, l’ancienne astronaute a la fâcheuse habitude de faire parler d’elle plus que de la fonction qu’elle occupe. C’est le premier signe que tout ne baigne pas dans l’huile à Rideau Hall.

L’annonce jeudi soir du Bureau du conseil privé du lancement d’un examen « approfondi, indépendant et impartial » concernant les allégations de harcèlement des anciens et des actuels employés du Bureau du secrétaire du gouverneur général constitue un précédent. Jamais n’avait-on vu un gouverneur général en fonction devenir le sujet d’une enquête du genre. C’est gênant non seulement pour Mme Payette et pour sa secrétaire, Assunta Di Lorenzo, également visée par les allégations, mais aussi pour le premier ministre Justin Trudeau.

Les reportages cette semaine de la CBC faisant état d’un climat de travail toxique à Rideau Hall démontrent une fois de plus que Mme Payette n’était peut-être pas la personne idéale pour occuper ce poste qui, quoique symbolique, se trouve tout de même au sommet de l’ordre constitutionnel canadien. Le représentant ou la représentante de la reine Élisabeth II au Canada doit être au-dessus de tout soupçon et de toute controverse. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ce poste existe toujours en 2020. Il n’est pas qu’une sinécure ou une relique de notre passé colonial. Quoi qu’on en pense, le Canada demeure une monarchie constitutionnelle où les fonctions du chef d’État sont séparées de celles du chef du gouvernement. Cet arrangement a des avantages pour autant qu’il empêche toute partisanerie dans les actes protocolaires. Le gouverneur général incarne la neutralité de l’État.

À l’occasion, le gouverneur général est appelé à exercer son pouvoir discrétionnaire de choisir le premier ministre ou de garder celui-ci en poste. Ce fut le cas en 2008, lorsque Michaëlle Jean a cédé à la demande du premier ministre Stephen Harper de proroger le Parlement alors que les partis d’opposition s’apprêtaient à faire tomber son gouvernement minoritaire et à prendre le pouvoir dans un gouvernement de coalition. On imagine mal comment Mme Jean aurait pu maintenir son autorité à ce moment-là si elle avait été au centre d’une controverse au sujet de sa conduite personnelle. Poser la question, c’est y répondre.

Or, M. Trudeau dirige actuellement un gouvernement minoritaire dont les jours semblent de plus en plus comptés. Le scandale entourant l’octroi, puis l’annulation, d’un contrat pour la gestion du programme de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant à l’organisme UNIS prend de l’ampleur. Vendredi, le chef conservateur par intérim, Andrew Scheer, a même exigé la démission de M. Trudeau dans la foulée des révélations troublantes sur les liens existant entre le premier ministre et l’organisme UNIS, liens qui ont mené le commissaire à l’éthique, Mario Dion, à ouvrir une enquête sur une possible violation de la Loi sur les conflits d’intérêts.

Si Mme Payette est encore en poste lors des prochaines élections fédérales, elle se trouvera dans une position affaiblie qui risque de nuire à son autorité dans l’esprit du public. C’est pour cette raison que l’enquête que le Bureau du conseil privé entend confier à un expert indépendant provenant de l’extérieur du gouvernement doit être faite rapidement. Pour l’instant, Mme Payette ne semble avoir aucune intention de démissionner. Dans un gazouillis publié sur son compte Twitter, elle dit avoir elle-même demandé « la conduite d’un examen indépendant » en ce qui concerne les allégations de harcèlement au sein de son bureau. Elle semble donc déterminée à se défendre, ce qui risque de mettre M. Trudeau dans l’embarras si d’autres allégations surviennent dans les prochaines semaines. Irait-il aussi loin que de demander le départ précipité de Mme Payette, dont le mandat se termine en 2022 ? Accepterait-elle de partir sans faire de vagues ? Rien n’indique qu’elle partirait de son propre gré.

La nomination de Mme Payette en 2017 a fait sourciller plusieurs personnes qui la connaissaient. Bien qu’elle eût mené une carrière exemplaire dans le domaine des sciences, Mme Payette n’avait jamais occupé des fonctions protocolaires semblables à celles du gouverneur général. Or ces fonctions ne conviennent pas à tout le monde. Il faut un tempérament généreux et sociable, et il faut surtout être prêt à faire preuve d’abnégation. Si le gouvernement Trudeau avait fait ses devoirs, il aurait vite compris que Mme Payette ne cochait pas toutes ces cases. Mais M. Trudeau trouvait géniale l’idée de nommer une scientifique comme vice-reine du pays. Il en paie maintenant le prix.