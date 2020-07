La toile de fond

La crise qui fait tanguer le Musée des beaux-arts de Montréal a le mérite de révéler les bas-fonds sur lesquels vont s’échouer pareilles institutions.

Que faut-il reprocher à Nathalie Bondil ? Beaucoup ? Peu ? Rien ? Et au président du conseil d’administration de l’institution, son compatriote Michel Ernoul de la Chenelière, celui qui a osé la congédier ? Faut-il tendre l’oreille aux voix de sirènes indignées, comme celle d’Emma Lavigne, du Musée d’Orsay, descendante d’une puissante famille de la noblesse royaliste et héritière en ce lieu de la succession de Guy Cogeval, un autre Français qui, à Montréal, fut le marchepied grâce auquel Mme Bondil put s’élever jusque sur un piédestal ? Je n’en sais trop rien. Dans ce petit monde d’un grand musée québécois où tournent décidément beaucoup de Français, je n’ai que faire, à vrai dire, de cette volonté de psychologiser cette échouerie autour d’individus précis. Reste que, dans la grande vague de la marchandisation de l’art, le musée fait eau.

Les grands musées sont devenus partout de petites bulles où frétille un monde des affaires qui cherche à s’y agglutiner à tout prix, en y imposant ses valeurs au nom d’une jonction entre l’art et l’argent. Au détriment de la sensibilité, on compte plus que jamais sur le nombre d’entrées, transformant l’art en ce qu’il ne saurait être : du quantifiable.

Dans les musées du monde, on assiste partout au lent défilé de ce qui prend l’allure de l’art officiel, soutenu par quelques puissants qui, d’un cocktail à l’autre, se félicitent d’être de si bons et si distingués amis de la culture. De vastes collections, adossées aux noms des fortunes familiales telles que Pinault, Arnault et autres Desmarais locaux, circulent dans un réseau mondialisé, où tout devient équivalent, au nom du cynisme de l’argent.

Il flotte désormais dans ces musées des visions indifférenciées de réalisations culturelles au préalable strictement embaumées afin de déranger le moins possible ceux à qui l’on commande de les consommer en série, à grand renfort de publicité. Les musées offrent aux contemplateurs du monde entier le sentiment de s’élever au-dessus de la masse alors que, réduits à de simples consommateurs, ils y avancent en bêlant les uns derrière les autres, guidés par les traces d’une nouvelle chaux intellectuelle qui brûle les nuances à mesure qu’elle s’étale sur notre monde balisé par l’argent.

Les œuvres apparaissent plus que jamais tel un capital symbolique vers lequel les plus nantis se précipitent pour sublimer de l’argent qui n’aurait autrement, entre leurs mains, que l’odeur de la mort. Les artistes, devenus des marques de commerce comme n’importe quoi d’autre, leur apparaissent en quelque sorte providentiels, comme des lingots de valeurs sûres capables de les faire flotter au-delà du temps. Cela prend parfois des dimensions plutôt grossières. Lors de son passage à Montréal en mai 2007, l’ancien protégé de l’héritière de la multinationale L’Oréal, le photographe et peintre François-Marie Banier, avait par exemple expliqué au micro de la radio de nos impôts, sans malaise aucun, que Paul Desmarais, chez qui il séjournait, venait de lui promettre une exposition au Musée des beaux-arts. Peut-on penser que l’influence de ces mécènes, censés être désintéressés, s’impose tout aussi bien en des apparences moins grossières, sous le couvert d’une parfaite légitimité ?

Il y avait quelque chose de tout à fait délicieux à voir, ces jours derniers, Monique Jérôme-Forget, l’ancienne ministre des Finances et présidente du Conseil du trésor des gouvernements de Jean Charest, sortir le nez au grand jour pour affirmer, du haut de son poste de présidente du conseil d’administration du Musée McCord Stewart, qu’on se trouvait tout bonnement, dans le cas du Musée des beaux-arts de Montréal, devant un problème de « gouvernance ». Voilà une couverture commode, bien à la mode, pour se faire croire qu’il n’y a pas de rapports politiques en jeu dans les structures des musées et que c’est donc par leur seul mérite que des personnalités assises sur de riches fortunes ou capables de les servir s’y retrouvent réunies, main dans la main, copain-copain.

C’est la même dame patronnesse qui, en 2016, à propos de déprédations dans la gestion des immeubles publics, avait affirmé sans gêne les raisons de son désintérêt pour ce dossier, même au temps où elle en avait pourtant la responsabilité : « C’est pas assez prestigieux. Ça n’a pas d’envergure. Aller m’intéresser aux édifices du gouvernement. Voyons. Zéro intérêt. »

En revanche, les musées servent bel et bien, et dans une large mesure, à imposer des mécanismes élitaires qui se déboutonnent d’autant plus volontiers pour se faire voir qu’ils se trouvent largement appuyés dans leurs prétentions par l’État. La ministre Nathalie Roy, attitrée au portefeuille de la Culture, semblait tomber des nues en apprenant ce qui se passe au Musée des beaux-arts. L’État qui ne sait rien s’avère pourtant garant d’environ 45 % du budget de l’institution, à raison d’un don de 16 millions de dollars par année. Autrement dit, en toile de fond, toute cette richesse décadente dévoile aujourd’hui sa misère devant nous.