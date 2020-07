Pour comprendre les survivantes

Lorsqu’on a vécu une agression sexuelle, l’un des premiers réflexes est souvent de chercher à tout oublier, ou de nier sous une forme ou une autre la profondeur du traumatisme. Le cerveau cherche ainsi, à sa façon, à nous protéger des réalités auxquelles il est trop douloureux de faire face. C’est qu’une agression peut être profondément destructrice pour la personne qui y survit, particulièrement si elle est très jeune.

Pour bien des survivantes, une dénonciation en soi ne guérit rien. Le mal est fait. La plupart des femmes qui arrivent malgré tout à briser le silence le font parce que la peur de faire face aux conséquences sociales et légales ou même à leurs traumas est supplantée par une peur encore plus forte : celle que d’autres vivent la même chose. Et cet instinct de protection peut devenir cardinal dans leurs choix et guider leurs prises de parole.

Une femme sur trois aurait subi une agression au Québec au cours de sa vie. Il y a donc une tonne d’agresseurs parmi nous. Or, faire moisir ces dizaines de milliers d’humains en cage, au ban de la société, ne constitue pas le but ultime du mouvement de dénonciation actuel ou de ceux qui l’ont précédé. On cherche plutôt à guérir, reconnaître et réparer les torts causés, à assurer la sécurité et l’épanouissement des femmes, à veiller à ce que les personnes qui ont commis des gestes dommageables ne soient plus dangereuses pour l’avenir et à transformer les normes sociales qui ont rendu la pandémie de violence possible.

Dans les derniers jours, ce ne sont pas ces aspirations que l’on a cherché à matérialiser. On a plutôt mobilisé les concepts tirés de trois grandes institutions qui n’ont été conçues ni par ni pour les femmes, comme s’il s’agissait là des clés de leurs mouvements.

D’abord, on a voulu tout ramener au système de justice criminelle, érigé au fil des siècles dans une logique bien plus punitive que réhabilitatrice. Non seulement une dénonciation fondée ne mène pas nécessairement à des accusations formelles ni à une condamnation, mais il n’a jamais été démontré que ces procès mènent efficacement une personne coupable et la communauté affectée vers l’introspection, la réparation et la transformation. On somme les victimes d’aller vers la police « si elles disent vrai », sans se demander si les moyens de la police, des juges et des gardiens de prison correspondent vraiment à l’idéal de justice qui motive leur démarche.

Ensuite, on cherche à comprendre les survivantes à travers la logique gestionnaire, qui vise à minimiser les risques d’affaires et à protéger les images de marque. Les féministes parlent de culture du viol, ce qui implique que tout le système doit être appelé à réfléchir aux rapports de pouvoir qui le traversent et qui mettent en danger les femmes. Les entreprises prennent leurs distances des quelques individus qui « ne reflètent pas leurs valeurs » tout en niant que le problème puisse être systémique. Ce qu’on appelle « cancel culture » fait référence au caractère intrinsèquement jetable, interchangeable des individus sous le capitalisme, désormais appliqué même à certains privilégiés qui se croyaient au-dessus de la précarité qui a toujours été le lot des gens ordinaires. Ceux qui ne s’inquiètent que depuis quelques jours de la manière cavalière dont le marché peut se débarrasser des gens qui ne le servent plus — et seulement lorsque les éjectés sont de riches vedettes — ont des angles morts pour le moins importants. Pendant ce temps, rien n’indique qu’un agresseur qui a perdu un contrat devient inoffensif.

Finalement, et particulièrement au Québec, on ressort des boules à mites tout le vocabulaire de la morale catholique pour tenter de circonscrire les aspirations des mouvements sociaux. On parle avec dérision de péchés à expier, de confession, d’autoflagellation, de repentance. En apposant le champ lexical de l’Église à un féminisme qui n’a rien à voir avec elle, on cherche à réveiller des traumas douloureux de la majorité pour mieux décrédibiliser toute réflexion éthique contemporaine. Comme si les excuses, le pardon, la croissance et la guérison ne pouvaient être compris, dans l’histoire humaine, qu’à travers le pouvoir des prêtres. Celles qui parlent de changement social aspireraient donc à devenir « les nouveaux curés ». Cette logique ne peut être que profondément toxique.

Surtout, on défend les accusés en parlant de « bûchers » et de « chasse aux sorcières ». Or on sait bien que l’Inquisition a principalement servi à maintenir le pouvoir des hommes sur la définition du pouvoir religieux, du politique et économique. Est sorcellerie tout savoir ou pratique féministe qui défie l’hégémonie des systèmes dominants. Et au rythme auquel on s’attaque aux survivantes, on voit bien que les vieux réflexes de punition des femmes qui dérangent sont encore bien vivants.

Si l’on ne veut ou peut comprendre les choix stratégiques et les aspirations complexes des victimes qui dénoncent les violences misogynes qu’à travers les logiques carcérale, corporatiste ou catéchiste, on ne les comprendra pas du tout. On ne pourra que paniquer devant ces nouvelles « hérésies » profondément déstabilisantes.

Face au mouvement #MeToo, bien des segments de la société sont donc complètement dépourvus. C’est que les grandes institutions formelles où l’on cherche des réponses font plutôt partie du problème. Ce qui anime les tripes des survivantes ne peut être vraiment saisi à travers ces lorgnettes. Pourtant, les savoirs en justice transformatrice se développent à la marge depuis longtemps. Et il ne s’agit pas ici de sorcellerie.