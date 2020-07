Malaise systémique

Qu’est-ce qu’un parti progressiste ? La question est devenue d’actualité cette semaine après un échange corsé entre le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et le député néodémocrate Alexandre Boulerice. Ce dernier a diffusé un gazouillis faisant état de la décision du président de la Chambre des communes Anthony Rota de permettre au chef néodémocrate Jagmeet Singh de retourner en Chambre la semaine prochaine sans s’excuser ou retirer les propos qu’il avait tenus à l’endroit du député bloquiste Alain Therrien la semaine précédente.

Rappelons que M. Singh avait traité M. Therrien de « raciste » après que le député de La Prairie a refusé d’accorder son appui à une motion du NPD affirmant l’existence du racisme systémique au sein de la Gendarmerie royale du Canada. M. Singh fut expulsé de la Chambre pour avoir tenu des propos non parlementaires et pour avoir défié l’autorité du président. Le caucus bloquiste s’est porté à la défense de M. Therrien et a exigé des excuses de la part de M. Singh. M. Rota est arrivé « à la conclusion que les mesures appropriées ont été prises en conformité avec nos règles et usages et qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite ». Or, cette décision a suscité l’ire du Bloc.

M. Therrien a dit avoir trouvé les propos de M. Singh « d’une gravité sans commune mesure » ayant donné suite à « une campagne de dénigrement vraisemblablement orchestrée » à l’égard du Bloc et de l’ensemble des Québécois. Si le parcours personnel de M. Singh, en tant que premier chef de parti fédéral faisant partie d’une minorité visible, lui donne une perspective sur le racisme qu’il faut respecter, il est allé trop loin en s’attaquant personnellement à M. Therrien. Mais son emportement n’avait rien du simple théâtre politique. M. Singh a peut-être versé dans l’amalgame, mais il était visiblement blessé par le geste de M. Therrien.

Or, M. Blanchet a répondu au gazouillis de M. Boulerice en accusant ce dernier d’être « fier que son chef ait agressé un député dans une mise en scène partisane orchestrée, appuyée par Trudeau, contre un parti plus progressiste et digne que le sien ». Il s’agit d’une déclaration discutable, et pas seulement parce que M. Blanchet n’a pas présenté la moindre preuve d’un complot : l’idée que le Bloc est plus progressiste que le NPD est risible.

Peut-on nommer un autre parti politique en Occident qui se réclame d’être d’allégeance progressiste et qui nie l’existence du racisme systémique au sein des principales institutions publiques de son pays ? Est-ce qu’un parti progressiste se porterait volontiers à la défense de presque tout ce que fait le gouvernement de la Coalition avenir Québec ? Est-ce qu’un parti progressiste promettrait de déposer un projet de loi pour soustraire le Québec à l’application de la Loi sur le multiculturalisme ? Ce sont plutôt là les traits d’un parti conservateur, n’est-ce pas ?

Le Bloc est né d’une coalition de nationalistes de gauche et de droite unis dans leur désir de faire du Québec un pays. C’est ainsi qu’un politicien conservateur comme Lucien Bouchard pouvait s’allier avec un syndicaliste de gauche comme Gilles Duceppe, mettant leurs différences de côté dans la promotion de la souveraineté. Mais, alors que la politique canadienne a évolué depuis les années 1990, le Bloc n’a jamais su attirer une nouvelle génération de militants pour qui les questions de racisme systémique, du multiculturalisme, et d’intersectionnalité sont d’une importance primordiale et au cœur de leur engagement politique.

M. Boulerice a mis le doigt sur le problème de M. Blanchet en déclarant, dans une entrevue avec la Presse canadienne, qu’il y a « un malaise au sein du Bloc parce qu’ils jouent un peu sur les deux tableaux. Ils savent qu’il y a une partie de leur électorat qui est très sensible aux arguments un peu xénophobes, un peu sur le nationalisme identitaire, sur le populisme conservateur, donc M. Blanchet est coincé un peu. Certaines journées, il va être plus progressiste et politiquement correct et d’autres journées, il laisse la porte ouverte parce qu’il sent qu’il ne peut pas plaire à une partie ou l’autre de son électorat ».

Le véritable adversaire du Bloc n’est pas le NPD. Ce dernier n’a presque plus d’assises au Québec, la vague orange de 2011 n’ayant été qu’un phénomène passager. Une excellente campagne de M. Blanchet et la fracturation du vote ont permis au Bloc de gagner plusieurs sièges dans Lanaudière et en Montérégie lors des élections de 2019. Mais ces gains sont fragiles et, à l’extérieur de la grande région montréalaise, le principal adversaire du Bloc demeure le Parti conservateur du Canada. Ces deux partis courtisent les mêmes électeurs nationalistes… et conservateurs. Le racisme systémique n’est pas au cœur de leurs préoccupations. Ils ne veulent même pas en entendre parler.