Le «bien universel»

Elle porte la même coupe afro et les mêmes jeans. Sur ses photos qui semblent parfois tirées d’un magazine de mode, la ressemblance est évidente. Dans la foulée de la mort atroce de George Floyd, la presse internationale n’a pas été longue à voir dans Assa Traoré l’incarnation d’Angela Davis, l’ancienne militante des Black Panthers devenue universitaire et qui fut candidate du Parti communiste américain.

À 35 ans, celle qui a fondé le Comité Vérité et Justice pour Adama s’est même vu décerner un prix lors de la soirée des BET Awards, une étrange cérémonie ethnique retransmise chaque année aux États-Unis où des Noirs récompensent des artistes noirs. Aux côtés de Beyoncé, récompensée pour son « action humanitaire », Assa Traoré a reçu une distinction honorifique nommée Global Good Award. Autrement dit, le prix du… « bien universel » ! Sur le site des Bet Awards, on n’hésite pas à affirmer qu’Assa Traoré a été honorée pour avoir défendu son demi-frère « tué aux mains de la police » (« killed at the hands of police »).

Le parallèle serait donc évident avec George Floyd, étranglé devant les caméras pendant huit longues minutes par un policier de Minneapolis. Floyd-Traoré même combat ? On imagine que, pour en arriver à une conclusion aussi définitive, à laquelle quatre ans de procédures judiciaires ne sont toujours pas parvenus, les pontes du showbiz américain ont dû parfaire leur maîtrise du français afin d’éplucher les montagnes de procès-verbaux des tribunaux de Pontoise et de Paris.

On s’en doute, l’affaire est autrement plus complexe que ne le croient les rappeurs d’outre-Atlantique. C’est le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise, par une journée de canicule, que les policiers interpellent le frère d’Adama, Bagui Traoré, un multirécidiviste accusé d’extorsions de fonds contre des personnes vulnérables. Son frère, Adama, qui était sur les lieux, prend alors ses jambes à son cou. Sa demi-sœur dira que c’est parce qu’il n’avait pas de pièce d’identité. Les policiers soulignent qu’il avait alors sur lui 1330 euros en liquide.

Attrapé une première fois, Adama réclame une pause pour reprendre son souffle, mais profite d’une diversion pour s’échapper à nouveau. Quelques minutes plus tard, les policiers sont avertis qu’Adama, apparemment essoufflé et incapable de parler, a trouvé refuge dans un appartement. « Nous nous jetons sur lui avec mes deux collègues », déclare un policier. « Je n’ai porté aucun coup […], mais il a pris le poids de notre corps à tous les trois au moment de son interpellation », ajoute-t-il.

Dans le panier à salade, Adama perd connaissance. À peine un kilomètre plus loin, dans la cour du commissariat, on l’allonge et on appelle les secours. Les policiers croient à une simulation. Les opérations de réanimation seront vaines. Dès l’annonce du décès, le commissariat sera littéralement pris d’assaut, prélude à quatre nuits d’émeutes. Composé des 17 enfants nés d’un travailleur malien polygame, le clan Traoré est en effet très influent dans cette ville. Outre Adama, accusé de viol alors qu’il purgeait une peine de prison, quatre de ses frères ont eu de nombreux démêlés avec la justice pour extorsion, trafic de drogue ou violence en réunion.

Deux rapports de synthèse, en 2017 et 2020, affirmeront que le décès est dû à des pathologies préexistantes chez le jeune homme. Elles seront contredites par deux autres rapports commandés par la famille qui accusent les experts de « spéculations théoriques » et soutiennent qu’Adama est mort à cause d’un « placage ventral ». Les avocats des policiers affirment de leur côté que leurs clients n’ont pas utilisé cette procédure.

Avant la mort de George Floyd, le dossier semblait devoir être classé. Depuis, l’instruction a annoncé qu’elle va réentendre deux témoins. On saura bientôt si les doutes qui subsistent sur le degré de violence que les policiers ont pu exercer lors de l’arrestation pourront être levés. Depuis deux ans, la police française, réputée jusque-là plutôt pacifique, a été accusée de nombreuses interventions musclées, notamment lors des manifestations des gilets jaunes. Une violence qui a surtout touché des Français on ne peut plus « blancs ».

Chose certaine, « le décès d’Adama Traoré est beaucoup plus nébuleux que le meurtre de l’Américain, filmé en direct par des passants », reconnaît le quotidien Le Monde. Sans compter que rien dans les témoignages entendus depuis quatre ans ne laisse penser que l’arrestation d’Adama Traoré aurait pu être motivée par le racisme. D’autant que plusieurs des policiers qui l’ont interpellé étaient noirs. Ceux-là mêmes que l’on traite parfois de « vendus » dans les manifestations organisées par Assa Traoré.

Alors que la plupart des grands médias français restent perplexes devant cette affaire, on se demande bien d’où la ribambelle de vedettes du showbiz, de Rihanna à Omar Sy, qui ont pris fait et cause pour Adama, tirent tant de certitude. Sinon d’un simple réflexe ethnique, pour ne pas dire racial. Comme le disait le philosophe Marcel Gauchet, si George Floyd n’était pas mort quelques jours plus tôt, il n’y aurait eu personne dans les manifestations en faveur d’Adama Traoré. Que ne ferait-on pas pour mimer l’Amérique.