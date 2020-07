La science d’abord?

« Je l’écoute. Je suis docile. » C’est dans ces mots que François Legault réitérait, il y a deux mois, la prérogative donnée à la science dans la gestion quotidienne de la pandémie. Pas question de mettre l’économie avant la santé publique ni de faire de la politique aux dépens de la vie des gens. « Je n’ai pas d’influence indue sur le Dr Arruda », disait le premier ministre.

On se doute, évidemment, que la réalité est un peu plus compliquée. On sait maintenant que la décision de ne pas rouvrir les écoles dans la région de Montréal n’en était pas une dictée par la science. « On a fait l’analyse. On aurait pu, pour des raisons de santé publique, les rouvrir. Mais il y avait des craintes, les parents avaient peur », a avoué le Dr Arruda en entrevue à La Presse.

On sait aussi que de plus en plus d’études et d’experts exigent le port du masque partout où la distanciation physique est compromise. Après avoir tergiversé longtemps, le gouvernement Legault a décidé, hier seulement, de rendre le masque obligatoire dans les transports en commun, tout en épargnant les commerces d’une telle mesure. Selon le microbiologiste québécois Michael Libman, cette nonchalance découle du souci (politique) de ne pas brusquer la population. « On est en train de nous laisser croire que la vie peut reprendre à peu près comme avant. » Un message dangereux, selon lui.

Aux États-Unis, des exemples de la politique qui tord le cou à la science sont légion. En Floride, par exemple, à la suite du déconfinement hâtif des plages, bars et restaurants, on a quintuplé le nombre d’infections en l’espace de deux semaines. Mais aucun exemple n’est plus troublant que l’histoire de la Dre Camilla Rothe, une clinicienne allemande qui, bien avant tout le monde, a découvert une caractéristique fondamentale du coronavirus, sa transmission asymptomatique, sans que sa découverte puisse bénéficier au vaste monde. Pourquoi ? La politique aurait pris les devants.

Tout n’a pas encore été dit sur le virus qui a paralysé la planète et coûté la vie à un demi-million de personnes depuis six mois. Ce qui est clair, par contre, c’est que partout, dans les pays riches comme dans les pays pauvres, la réponse a été souvent cruellement inadéquate. L’une des raisons majeures de cette ineptie est d’avoir compris beaucoup trop tard, et c’est certainement le cas au Québec, que le virus pouvait se transmettre avant l’apparition de symptômes. L’avoir compris au moment où la Dre Rothe publiait ses observations dans The New England Journal of Medicine, le 29 janvier dernier, aurait vraisemblablement sauvé des milliers de vies, y compris au Québec. On estime aujourd’hui qu’entre 30 et 60 % des cas de coronavirus sont transmis par des personnes asymptomatiques.

« J’ai été surprise de voir qu’une vérité aussi simple pouvait créer une telle tempête », de dire la première intéressée. Une enquête du New York Times, publiée dimanche dernier, démontre que les leaders politiques, l’Organisation mondiale de la santé et parfois certains scientifiques eux-mêmes, aveuglés par la compétition professionnelle, ont boudé et parfois craché sur l’information que venait de découvrir Camilla Rothe. En identifiant la source du premier cas d’infection en Allemagne — une femme d’affaires chinoise de passage à Munich —, la Dre Rothe venait de comprendre ce qui ne serait admis « officiellement » que deux mois plus tard : oui, on peut transmettre le virus sans se savoir infecté. (De là l’importance du masque.)

« À l’époque, on croyait tous que le coronavirus se comporterait comme le SRAS », explique le Dr Libman, spécialiste des maladies infectieuses de l’Université McGill et un confrère de Camilla Rothe. La tendance immédiate de vouloir discréditer la découverte de sa collègue tient à plusieurs choses, selon lui. Le fait d’être une simple clinicienne plutôt qu’une « chercheuse » a dû jouer, et le fait d’être une femme n’a pas aidé non plus. Comme le démontre l’article du NYT, les rivalités professionnelles ont asséné de méchants coups de coude à la Dre Rothe.

« Mais on ne voulait surtout pas croire ce que disait Camilla parce que les implications étaient trop catastrophiques », de poursuivre le Dr Libman. « Cela voulait dire qu’on ne pouvait pas se contenter de tester et d’isoler les seuls malades, il fallait tout arrêter. » Sans parler de tester la population générale, ce qu’aucun leader politique n’était prêt à envisager. On se souviendra aussi que l’Organisation mondiale de la santé, subissant des pressions politiques, a mis énormément de temps avant d’officialiser la pandémie, en plus d’entretenir elle-même, encore récemment, la confusion sur la transmission asymptomatique.

Témoin privilégié de toute cette controverse, Michael Libman dit qu’il n’a pas pensé à alerter les autorités sanitaires québécoises. « Nous n’avons aucun lien avec la Santé publique », dit-il, déplorant qu’il n’y ait pas davantage de coordination nationale en ce qui concerne les enjeux sanitaires. « Nous avons tous, en fait, été dépassés par ce virus. Il courait plus vite que nous. »