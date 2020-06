Le test polonais

Depuis quatre mois, l’ouragan COVID-19 a suspendu la grande majorité des opérations électorales, un peu partout dans le monde démocratique.

Hier, les Français, avec un second tour « à retardement » des élections municipales (trois mois et demi après le premier tour !), et les Polonais, avec une présidentielle retardée de presque deux mois, ont défié les éléments. Ils se sont rendus aux urnes, sur un continent qui, pendant une longue saison, avait suspendu les procédures démocratiques.

Le maintien contre vents et marées du premier tour, en France, avait fait scandale : le 15 mars, l’épidémie nationale de COVID-19 y était en pleine progression.

En Pologne, pays moins touché par la pandémie (cinq fois moins de cas et 20 fois moins de morts qu’en France), le pouvoir ultraconservateur et populiste du parti Droit et Justice (PiS) avait tenté de maintenir le premier tour de la présidentielle, prévu le 10 mai.

Le « scandale », là-bas, c’était que les autorités aient voulu improviser un scrutin par la poste… dont l’opposition disait qu’il aurait été complètement « pipé » par le PiS au pouvoir. (Au dernier moment, le gouvernement a reculé.)

C’est l’inverse du débat aux États-Unis. Là, ce sont plutôt les démocrates qui réclament la généralisation (pour cause de COVID-19) du vote postal… que les républicains au pouvoir (Donald Trump en tête) dénoncent, eux, comme une « fraude certaine ».

Donc, un débat intéressant sur la qualité démocratique du vote par la poste, avec des positionnements inattendus et contradictoires. Et — soit dit en passant — bien peu d’avocats d’un vote électronique…

Dans un pays où la courbe de la COVID-19 est restée basse, l’élection polonaise s’est tenue par les moyens traditionnels — vote en personne, bulletins de papier… mais avec un crayon qu’il fallait apporter soi-même ! — et avec les files habituelles attendant le passage dans l’isoloir.

Outre ces intéressantes questions secondaires (mais non insignifiantes : la COVID-19 a pu être une occasion de renforcer l’autoritarisme), l’élection polonaise pose la question de la pérennité de la démocratie, ou de sa fin possible.

La Pologne est — avec la Hongrie — l’exemple européen le plus cité de « raidissement autoritaire », de confiscation du pouvoir, d’une fusion menaçante de l’exécutif, du législatif, du judiciaire et du pouvoir médiatique.

Il faut voir ce qu’est devenue la télévision publique polonaise, rebaptisée officiellement « gouvernementale » : un chapelet de messages à la gloire des autorités, de la politique sociale du gouvernement, assorti de dénonciations constantes des défenseurs de l’avortement, des droits des homosexuels, des « idéologies importées de l’étranger ».

Comme beaucoup d’autres, la Pologne est un pays coupé en deux, où le camp des défenseurs de l’identité nationale a été confisqué par sa fraction la plus extrême — pour laquelle « nation polonaise » se conjugue forcément avec « catholique » et « socialement réactionnaire ». La majorité des politiciens du PiS sont de cette tendance.

Pourtant, la Pologne est aussi un pays où — dans la résistance au communisme, et dans les années qui ont immédiatement suivi sa chute — s’est historiquement exprimé un autre patriotisme, un autre catholicisme, social et progressiste, une autre vision, pluraliste, tolérante et laïque, de la politique.

Aujourd’hui, cette vision s’exprime dans l’opposition au nouvel autoritarisme du PiS de Jaroslaw Kaczynski, ce « maître de l’ombre » qui tire les ficelles sans occuper de poste important.

Contrairement à la Hongrie où la société civile est décimée, la Pologne (quatre fois plus peuplée) a toujours des réseaux sociaux, des médias indépendants, des manifestants… et des politiciens, comme l’europhile et libéral Rafal Trzaskowski, maire de Varsovie, qui a obtenu hier au premier tour un peu plus de 30 % des voix, contre les 42 % de l’actuel président, Andrzej Duda.

Il semble que Trzaskowski bénéficie d’une dynamique ascendante, et de plus amples réserves de voix au second tour que Duda. Duda qui — en catastrophe — est allé se faire voir chez Trump quatre jours avant le vote, mais en est revenu les mains vides, en termes commerciaux ou militaires. « L’internationale réactionnaire » va-t-elle trébucher le 12 juillet en Pologne ?

François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à Ici Radio-Canada.