L’heure du bilan

Si l’ensemble de la société a souffert de la pandémie, certains s’en sont mieux tirés que d’autres. Sous réserve de la suite des choses, voici donc une liste de six gagnants et de six perdants des trois derniers mois.

À Québec comme à Ottawa, les gouvernements ont profité de la crise pour occuper la quasi-totalité de l’espace médiatique. Le dernier sondage Léger a crédité le gouvernement de François Legault d’un taux de satisfaction de 82 % (90 % chez les francophones) et celui de Justin Trudeau, de 74 %. Dans les deux cas, les intentions de vote ont suivi. La popularité du gouvernement Legault est d’autant plus remarquable qu’il a dû gérer la crise sur le terrain, où ses erreurs étaient faciles à constater, tandis que la contribution d’Ottawa a consisté essentiellement à signer des chèques, qu’il a distribués avec une grande largesse.

Plusieurs catégories de travailleurs dont la contribution n’est pas toujours suffisamment reconnue ont vu leur rôle revalorisé, mais les préposés aux bénéficiaires sont devenus de véritables héros. Après des années de sous-rémunération, qui a entraîné une pénurie permanente, la formation accélérée et les 26 $ l’heure offerts par le gouvernement pourraient maintenant faire du métier de PAB un emploi recherché et rémunéré à sa juste valeur.

Alors que plusieurs secteurs de l’économie demeurent paralysés et se remettront difficilement, l’industrie de la construction a été la première à se déconfiner. Le devancement des projets d’infrastructure, qu’il s’agisse d’écoles, de transport en commun ou de Maisons des aînés, sur lesquels le gouvernement compte pour stimuler la création d’emplois, annonce des années particulièrement fastes.

La « mise sur pause » de l’économie mondiale a eu pour effet de diminuer sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. Si l’environnement a pu bénéficier de la pandémie, il pourrait bien être la principale victime de la reprise. S’il est adopté dans sa version actuelle, le projet de loi 61, qui a été présenté la semaine dernière à l’Assemblée nationale, pourrait se traduire par une réduction des exigences environnementales et une plus grande vulnérabilité des milieux humides.

Il était gênant pour le premier ministre Legault, comme pour l’ensemble de la société québécoise, de devoir faire appel à l’armée pour qu’elle vienne au secours des CHSLD. Son intervention a été un soulagement pour les personnes âgées qui se sentaient abandonnées et lui a valu la reconnaissance de la population. Cela ne peut que renforcer l’image du gouvernement fédéral.

La chute des revenus publicitaires a encore aggravé une situation déjà précaire, et les médias n’ont en outre pas bénéficié d’une hausse spectaculaire de leur lectorat ou de leurs cotes d’écoute. Au début de la pandémie, plusieurs ont reproché aux journalistes une attitude trop critique envers le gouvernement, mais leur vigilance a rapidement permis de relever les lacunes dans la gestion de la crise, malgré le peu de transparence des autorités.

Les personnes âgées sont de loin les plus grandes victimes de la pandémie. Le drame des CHSLD a été un véritable choc et un objet de honte pour les Québécois, même si les conditions misérables dans lesquelles vivent de nombreux aînés étaient connues depuis des années. François Legault a assuré que cela allait changer. S’il y a une promesse qui ne peut pas être reniée, c’est bien celle-là.

Les partis d’opposition et, par extension, le parlementarisme ont connu une sérieuse éclipse. Pendant les premières semaines de crise, ils ont généralement su se montrer solidaires du gouvernement, mais la reprise des travaux parlementaires a marqué le retour à des critiques plus senties. La pandémie a nui sérieusement à la course à la chefferie du PLQ, qui a fini en queue de poisson, et à celle du PQ, qui tente péniblement de reprendre.

Depuis le début de la crise, la collaboration avec les syndicats a semblé difficile. La bonification de la rémunération des préposés aux bénéficiaires a inévitablement entraîné des réclamations pour d’autres catégories d’emplois. S’il est vrai que les directives du ministère de l’Éducation étaient souvent confuses, l’attitude des syndicats d’enseignants, qui semblaient continuellement chercher des problèmes aux solutions, a contribué à détériorer encore davantage l’image de l’école publique.

La fermeture des écoles a fait faire des cauchemars à bien des parents, mais surtout à ceux des élèves en difficulté, dont certains pourraient conserver des séquelles toute leur vie. La valse-hésitation des derniers jours sur les « camps pédagogiques » durant l’été illustre bien l’immense cafouillage qu’a été la gestion du réseau scolaire.

Quand le premier ministre leur a lancé un S.O.S. pour qu’ils viennent prêter main-forte aux préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD, les médecins spécialistes avaient une belle occasion de redorer leur image ternie par des années d’avidité salariale. Même si certains ont répondu à l’appel, leur peu d’empressement a été généralement décevant.

La crise a été très dure pour de nombreux secteurs d’activité, que ce soit les petits commerces, le tourisme ou encore la restauration, mais ce sont peut-être les artistes qui auront pâti le plus de ce trop long entracte, qui en a malgré tout inspiré plusieurs. Ils ont malheureusement plus que d’autres l’habitude du pain noir.