Le premier ministre Justin Trudeau est devenu un habitué des questions pièges que lui lancent des journalistes concernant son homologue américain, Donald Trump. Celui qui est arrivé au pouvoir sous la présidence de Barack Obama, et qui comptait sur l’élection d’Hillary Clinton, a dû complètement revoir son plan de match en matière de relations canado-américaines avec l’emménagement de M. Trump dans la Maison-Blanche. Et personne ne peut nier le doigté avec lequel M. Trudeau a géré ses relations avec ce dernier durant son premier mandat.

Encore cette semaine, M. Trudeau a démontré qu’il n’allait pas risquer de mettre en péril ses relations avec M. Trump au prétexte que certains Canadiens voudraient qu’il critique ouvertement le comportement indigne du président américain. Certes, il n’avait certainement pas besoin d’une pause de vingt et une secondes avant de formuler ses propos lorsqu’on l’a interrogé sur la mort à Minneapolis de George Floyd aux mains d’un policier blanc, et de la réaction triste mais prévisible de M. Trump aux manifestations qui ont suivi cet horrible incident. S’il voulait donner l’impression de vouloir bien choisir ses mots, M. Trudeau aura raté sa cible. Son long silence fut d’une théâtralité excessive, même pour lui. Même le flamboyant révérend Al Sharpton, qui sait de quoi il parle, n’a pas trouvé l’astuce réussie. « Puisque vous êtes du Canada, il n’y aura pas une pause de vingt et une secondes avant que je parle », a-t-il dit à une équipe de Radio-Canada dépêchée à Minneapolis, où il livrait un éloge lors d’une cérémonie célébrée en hommage à M. Floyd, l’homme noir de 46 ans dont la mort brutale a plongé tout le pays dans un autre débat lancinant sur le racisme systémique au sein de la société américaine.

Personne ne devait s’attendre à ce que M. Trudeau commente directement la menace formulée par M. Trump de faire appel à l’armée américaine afin de « dominer » les manifestants qui ont pris d’assaut presque toutes les grandes villes américaines cette semaine. Il est toujours hasardeux pour un premier ministre canadien de se prononcer sur la politique interne américaine. Il l’est devenu davantage depuis l’arrivée au pouvoir d’un personnage aussi rancunier que M. Trump. M. Trudeau n’avait pas besoin de réfléchir pendant vingt et une secondes avant d’arriver à cette conclusion.

À lire aussi Le choc des perceptions

« Nous regardons tous avec horreur et consternation ce qui se déroule aux États-Unis, a-t-il enfin déclaré. C’est un moment pour rassembler les gens, mais c’est aussi un moment pour écouter. C’est un moment pour apprendre quelles injustices persistent, en dépit des progrès qui ont été réalisés au cours des dernières années et décennies. » M. Trudeau est devenu un maître de l’art de tout dire et de ne rien dire en même temps, et cette déclaration figure certainement parmi les meilleures du genre. Si elle a été fortement critiquée par le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, et son homologue néodémocrate, Jagmeet Singh, la déclaration de M. Trudeau — tout comme sa participation à un rassemblement vendredi, où il s’est agenouillé en solidarité avec d’autres participants — présentait l’avantage d’offrir la reconnaissance à ceux qui se disent victimes du racisme systémique sans pour autant créer d’attentes impossibles à remplir.

Après bientôt cinq ans au pouvoir, M. Trudeau n’a pas réussi à résoudre la quadrature du cercle en ce qui concerne les relations avec les peuples autochtones du pays, pourtant une de ses priorités lors de son élection en 2015. Rappelons qu’il avait promis de donner suite à chacune des 94 recommandations de la Commission de vérité et réconciliation. Personne ne peut douter de sa bonne foi dans ce dossier. Mais un an après le dépôt du rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, a cette semaine annoncé le report du dévoilement de son plan d’action en citant les retards causés par la pandémie. C’était l’illustration parfaite d’un problème que rencontre ce gouvernement chaque fois qu’il essaie de passer du stade de la consultation et des excuses offertes à l’endroit des peuples autochtones à l’action concrète visant à éliminer le racisme systémique dont ils sont victimes.

Alors que les manifestations contre le racisme ont eu lieu dans toutes les grandes villes canadiennes cette semaine, M. Trudeau est demeuré silencieux sur les principales revendications de leurs organisateurs, dont la réforme des forces policières du pays. Certes, l’encadrement des pratiques policières relève surtout des villes et des provinces. Mais Ottawa peut donner l’exemple, la GRC étant sous sa responsabilité. Plusieurs groupes qui militent contre le racisme demandent que les gouvernements réduisent les budgets des forces policières et embauchent plus d’intervenants sociaux pour travailler dans les communautés racisées. Le mouvement Defund the Police prend de l’ampleur au Canada comme aux États-Unis. L’idée de mettre l’accent moins sur la répression policière et plus sur l’intervention sociale ne date pas d’hier. Mais le moment serait peut-être venu de la mettre à exécution.

Si M. Trudeau souhaite vraiment donner un sens à ses propos, il aura certainement besoin de plus de vingt et une secondes pour y réfléchir. Il n’empêche que le temps presse.