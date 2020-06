Un recul inquiétant

Les enchères historiques sont ouvertes : jusqu’où le projet de loi 61 visant à accélérer le démarrage de 202 projets d’infrastructure va-t-il faire reculer le Québec ? À la période antérieure à la commission Charbonneau, comme le dit le PQ ? À la « Grande Noirceur » de Duplessis, comme le clament les libéraux ?

Gaétan Barrette a choisi de voir les choses plus simplement, pour ne pas dire avec simplisme. Puisque 35 des 38 maisons des aînés apparaissant sur la liste des projets seront construites dans des circonscriptions caquistes, il en conclut qu’il s’agit d’un projet de loi de nature partisane. C’est sans doute un curieux hasard, mais il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter outre mesure si c’était là le seul problème. Il est vrai que l’ancien ministre de la Santé aurait été bien mal placé pour accuser le gouvernement de s’arroger de trop grands pouvoirs.

Tout le monde reconnaît que la relance de l’économie, littéralement cassée par la pandémie, est une nécessité et que l’État doit suppléer les entreprises présentement incapables de jouer leur rôle dans la création d’emplois. La question est de savoir dans quelle mesure elle justifie un relâchement des règles encadrant l’utilisation des fonds publics qu’il a fallu tant d’années à établir. Le gouvernement Legault exige une réponse d’ici une semaine, soit avant l’ajournement des travaux de l’Assemblée nationale, prévu le 12 juin.

Coïncidence, le jour même où le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a présenté son projet de loi, la vérificatrice générale rappelait que le ministère des Transports ne dispose toujours pas de l’expertise requise pour surveiller l’exécution des contrats qu’il octroie à l’entreprise privée et surtout pour en contrôler les coûts. La commission Charbonneau a bien démontré pourquoi elle a raison de s’inquiéter du devancement des projets.

Les arguments du gouvernement seraient plus convaincants s’ils ne versaient pas dans le sophisme. Tous les travailleurs ne sont pas interchangeables. L’accélération des travaux de construction ne donnera pas un emploi aux employés de la restauration ou aux artistes qui sont au chômage forcé. Prétendre que raccourcir les délais dits « administratifs » ne signifie pas que les exigences seront revues à la baisse constitue une véritable insulte à l’intelligence de la population.

Le premier ministre Legault estime que, de façon générale, la réalisation des grands projets souffre de tracasseries inutiles. Est-ce à dire que les dispositions du projet de loi 61 pourraient devenir permanentes ? La pandémie fournira-t-elle à la CAQ l’occasion d’imposer en matière de travaux publics l’approche expéditive qui a caractérisé l’action du gouvernement depuis son élection ?

À entendre le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, qui a dit appuyer « l’entièreté du projet », on peut se demander si la protection de l’environnement ne fera pas les frais de l’opération et si le plan vert — le jour où on en verra la couleur — devra aussi être revu à la baisse. En mars 2019, Manon Massé avait menacé de bloquer les travaux parlementaires si un plan crédible de réduction des GES n’était pas présenté avant le 1er octobre 2020. C’est dans moins de quatre mois.

Selon M. Legault, « tous les Québécois vont être d’accord pour dire qu’au Québec, c’est bien trop long entre le moment où on décide de faire un projet, puis le moment où on commence à construire ». Autrement dit, il compte sur l’opinion publique pour forcer les partis d’opposition à voter pour le projet de loi 61, qui ne peut pas être adopté sans l’appui unanime des députés, puisqu’il a été déposé après la date limite permettant l’utilisation du bâillon. Sinon, « ils en paieront le prix politique », a averti le président du Conseil du trésor.

Le dernier sondage Léger ne laisse aucun doute sur l’appui dont bénéficie le gouvernement. Avec un taux de satisfaction de 80 % et 54 % des intentions de vote (64 % chez les francophones), la CAQ effectuerait un véritable balayage si une élection avait lieu maintenant. Pour mémoire, un résultat de 54 % avait permis à Robert Bourassa de faire élire 102 députés en 1973. Certes, l’élection ne viendra pas avant deux ans, mais qui lui reprochera alors d’avoir voulu prendre tous les moyens possibles pour favoriser la relance ?

L’opposition en est consciente et elle est certainement prête à faire des concessions. Elle ne peut cependant pas donner au gouvernement le chèque en blanc qu’il réclame sans s’écraser complètement. Ce dernier le sait très bien et se dit prêt à mettre de l’eau dans son vin, mais il en faudra beaucoup. On a dit et redit que la pandémie changerait le Québec, mais tout le monde avait compris qu’il allait faire un pas en avant. Il peut arriver qu’on recule pour mieux sauter, mais il y a aussi des reculs qui deviennent permanents.