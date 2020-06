Porter demain en son sein

Lorsque j’ai rencontré Catherine Dorion l’automne dernier, elle m’a parlé de son désir d’avoir un troisième enfant. Elle était visiblement en amour, les yeux dans la vaseline, le cœur en Jell-O, le sourire béat. La députée de Taschereau, malgré les batailles à livrer, les défis à relever, les lettres de préposés aux bénéficiaires dévastés qu’elle lit sur sa page FB et les sandwichs qu’elle va porter aux plus démunis dans son comté, trouve le temps de fabriquer un petit humain tout en faisant l’école à la maison à ses fillettes de cinq et huit ans. Je m’incline bien bas.

« Cette grossesse tombe dans un drôle de moment, mais je reprendrais la même décision. Cet enfant connaîtra probablement une ou deux autres épidémies dans sa vie », me confie la flamboyante députée de Québec solidaire en entrevue téléphonique.

Catherine Dorion, 37 ans, s’est peut-être fait remarquer pour ses cotons ouatés et ses déguisements d’Halloween féministes à l’Assemblée nationale, mais elle ne lâche rien. Même au début du troisième trimestre de sa grossesse, elle milite pour le #maipoil et considère que mettre cet enfant au monde est un geste culturel et naturel. « Y a des gens qui m’accusent de ne pas penser à l’environnement et à la planète, mais la vie, c’est pas juste « j’ai des idées et je fais tout en fonction de ça ». C’est aussi transmettre du sens entre humains. C’est fabriquer un récit commun qui rend la vie habitable. »

J’ai longtemps pensé que ça n’avait pas de sens de donner la vie. Sans comprendre complètement ce que je donnais. Sans avoir toutes les réponses à toutes les questions que tu vas avoir.

Devant une femme enceinte, rien ni personne, ni la raison, ni la logique, ni tous les chiffres du déficit mondial ne font le poids. Parce que le germe de vie, parce que le mystère, parce que cette puissance-là rejoint le sacré. On peut ergoter avant, on peut se faire vasectomiser ou se croiser les jambes, on peut penser à l’avenir bien incertain de ces enfants à venir, mais devant un ventre gravide, vous posez un genou à terre et vous joignez vos mains. La Sainte Vierge n’est pas bien loin.

Pour la porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de Culture et de Communications, mettre au monde ressemble à un geste de création. Celle qui a étudié au Conservatoire d’art dramatique de Québec me parle d’anomie, la désorganisation d’une société causée par la disparition progressive de lois, de normes, de valeurs communes. Selon elle, nous vivons collectivement un état dépressif qui prévalait bien avant la pandémie et nous fait douter de la pertinence de nous reproduire.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

L’art et l’amour pour unir

On ne regarde jamais autant l’avenir dans le blanc des yeux que lorsqu’on porte un enfant en soi : « L’angle mort en environnement, c’est l’angle culturel. Tu ne pourras pas mobiliser les gens si tu n’as pas la culture pour les unir. » Par culture, Catherine Dorion voit bien plus large que le programme d’aide gouvernemental annoncé cette semaine. « C’est tout ce qu’il y a entre toi et les gens, la culture. C’est un lien à nous-mêmes et aux autres. » Et les enfants font partie de ce lien et du legs à transmettre.

« Je ne pense pas que tout le monde doit faire des enfants », concède la cadette d’une fratrie de neuf. « Moi, je fais le pari de Pascal. J’aime mieux croire que c’est possible, sinon ça ne l’est pas. Dans ma tête, j’ai des édifices solides transmis par mes parents et mes grands-parents. Et la façon d’en prendre soin, c’est de le créer. »

Inventer de l’amour dans la filiation pour sauver le monde reste une façon de voir les choses.

Mais c’est indéniablement un lourd héritage sur les épaules des petits humains à venir. Et beaucoup de militance en prévision. Il en faudra des pancartes et des Mères au front, un mouvement environnemental de mères écœurées comme Véronique Côté.

Pour la comédienne, autrice et metteuse en scène, elle aussi diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Québec, l’imminence d’accoucher d’un premier bébé en temps de COVID (sa date prévue tombe le 5 juin) a fait naître une anxiété et des insomnies nouvelles.

« Ce n’est pas une décision prise en toute légèreté. Je ne suis ni naïve ni idiote », balance la jeune maman écolo de 39 ans, qui ne se sent pas coupable de mettre un enfant dans un monde aux allures hostiles. Elle y a réfléchi sous tous les angles avec son chum, le metteur en scène Frédéric Blanchette (aucun lien de parenté, dommage !). « Notre société fait porter le fardeau de tout sur les épaules des individus. Mais ça ne fera jamais le poids contre les choix collectifs qui ne sont pas faits. »

Il faut que nos vies changent, mon amour. Parce qu’il faut que la vie gagne.

Une petite luciole

Depuis six ans qu’ils sont ensemble, Véronique et Frédéric ont tergiversé, en partie à cause de l’inquiétude du papa, pas du tout optimiste quant à l’avenir et aux changements climatiques. Tout comme Catherine Dorion, Véronique estime que nous vivons cette pandémie comme un coup du sort, géré comme un hasard malheureux qui vient de l’extérieur. « C’est lié à la façon dont on détruit les écosystèmes ! Mais j’ai l’impression que ce qui nous fait agir et bouger, ce sont les liens. Ces liens donnent du courage. Nous sommes des constructions sociales d’abord », me dit-elle en dégustant sa crème glacée mangue-coco.

« Je l’ai revirée dans tous les sens avec ma raison, cette question. Mais il y a beaucoup d’inconscient dans le geste de faire un enfant. On essaie de l’expliquer après. » Pour elle, tous les enfants sont « ses » enfants. « Je me sentais déjà une responsabilité envers tous les enfants, même pas à moi. Ma fille viendra avec sa lumière qui va m’éclabousser tout de suite, avec sa joie proche de la mienne. J’ai besoin d’espoir pour agir, c’est mon combustible. Et j’ai trouvé beaucoup de réconfort dans le militantisme et Mères au front. Je suis prête à y aller. Quand c’est rendu que Laure Waridel est sur le bord de désobéir, il se passe quelque chose ! Ça prend juste 3,5 % du monde pour changer les choses. Faut se trouver et se regrouper. »

Devant moi, la déjà maman se passe la main sur le ventre, un geste de présence, de communication intime que je reconnais.

– Elle bouge, hein ?

Sourire lumineux comme une luciole que je jalouse une seconde.

– Oui…

Je formule un geste mental covidien distancié et une larme embue mes lunettes de soleil. Sur la terrasse de la crèmerie Les Givrés où nous discutons depuis deux heures, un ange passe.

Y a rien à faire, faut être un peu givré pour vivre encore et encore.



