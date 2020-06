Une colère légitime

C’est une chose qu’on ne croyait pas revoir de sitôt : dimanche, 10 000 personnes étaient rassemblées dans les rues de Montréal pour dénoncer la violence policière et le racisme antinoir. Une manifestation belle, forte, jeune, empreinte tant de calme que de colère légitime. L’impulsion a été donnée par les soulèvements qu’on voit aux États-Unis depuis le meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis, quelques semaines après celui de Breonna Taylor, une femme noire de 26 ans, abattue chez elle lors d’une perquisition erronée.

Certains s’empressent de dire que les manifestations chez nous sont un pastiche grotesque de l’indignation américaine. Il est pourtant évident que la violence policière est, ici aussi, imprégnée de racisme. Partout au Canada, les personnes noires et autochtones sont tuées par la police de façon disproportionnée. À Montréal, un rapport du SPVM indiquait en 2019 que ces populations sont cinq fois plus susceptibles d’être interpellées par la police, et ce profilage racial se reflète dans la criminalisation des populations noires et autochtones, qui sont largement surreprésentées dans les prisons canadiennes.

Les soulèvements états-uniens ont aussi trouvé un écho outre-Atlantique, alors que des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Paris lundi, répondant à l’appel du comité Adama, une organisation qui lutte contre les violences policières racistes depuis la mort d’Adama Traoré aux mains de la police, en 2016.

Cet effet d’entraînement n’a rien d’étonnant, car si les corps policiers des démocraties européennes et nord-américaines ont leurs particularités historiques et nationales, ils se rejoignent dans leur vocation originelle : contrôler les populations pauvres — plus particulièrement les minorités ethniques — et, dans le contexte contemporain, réprimer la contestation sociale, avec un arsenal toujours plus létal. Ces institutions s’inscrivent toutes, pour reprendre l’expression du chercheur et militant Mathieu Rigouste, dans un « marché global de la violence » qui suit la restructuration sécuritaire du capitalisme néolibéral. À mesure que les inégalités s’accroissent — et se déclinent selon des lignes raciales claires —, l’accumulation du capital se fait à un coût social toujours plus élevé, intensifiant le déploiement de l’appareil de répression.

La violence policière et la marginalisation socioéconomique sont en somme les deux faces d’une même médaille. Il n’est d’ailleurs pas surprenant que l’assassinat de George Floyd, durant une pandémie qui, aux États-Unis, a frappé les communautés noires plus durement que les autres, ait mis le feu aux poudres. Une dynamique semblable s’observe aussi chez nous : ceux qui subissent le plus la violence policière sont aussi ceux qui, dans une proportion importante, nous soignent et nous servent depuis le début de la pandémie, pour un salaire dérisoire…

Les corps policiers, bien sûr, reconnaissent leur problème de profilage racial — du moins, c’est le cas du SPVM — et montrent régulièrement patte blanche après des incidents violents. On s’engage à implanter des programmes de formation, insistant sur le rôle « essentiel » de la police en matière d’intervention sociale. Mais faut-il vraiment lui déléguer cette mission d’intervention sociale, alors que les drames se répètent ?

Le 27 mai, à Toronto, Regis Korchinski-Paquet, 29 ans, est décédée lors d’une intervention policière chez elle. Les circonstances de son décès sont nébuleuses et font l’objet d’une enquête, mais on sait que Korchinski-Paquet est tombée du 24e étage de l’immeuble, alors que seuls les policiers se trouvaient dans la pièce, après avoir tenu sa mère et son frère à l’écart. Un mois plus tôt, D’Andre Campbell, un homme de 26 ans de Brampton, a lui aussi été tué par la police lors d’une intervention à son domicile. Cela rappelle la mort de Pierre Coriolan, abattu par la police à Montréal en 2017 alors qu’il était, de toute évidence, en détresse.

Les situations de crise qui se soldent par de la violence sont trop nombreuses. On peut réclamer plus de formation pour les policiers, ou le port de caméras, mais la réponse se trouve peut-être ailleurs. Peut-être est-il fondamentalement inapproprié d’exposer les citoyens à des agents qui peuvent exercer sur eux une force létale. Suivant cette idée, au lieu de s’entêter à réformer une institution qui ne peut pas l’être, peut-être vaudrait-il mieux rediriger le financement des corps policiers vers des services offerts aux collectivités.

C’est en ce sens que, dans le contexte des mobilisations actuelles, l’idée de « définancer la police » est de plus en plus mise de l’avant. Il ne s’agit évidemment pas de demander à la police de continuer à accomplir les mêmes tâches, avec moins de moyens, mais bien de déléguer à des personnes et à des organisations plus compétentes un rôle qui revient à la police en l’absence d’alternative. Il s’agit de repenser la fonction de l’institution policière dans notre société, en s’attaquant aux causes de la criminalité et de la marginalisation sociale, plutôt qu’en misant sur la répression.

La police ne peut pas désapprendre sa propre violence, car elle fait partie de l’ADN de cette institution, tout comme les préjugés raciaux qui teintent ses interventions. Nous pouvons cependant choisir d’envisager son rôle autrement.