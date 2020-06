La métropole orpheline

Le Club des mal cités recrute principalement au sein de la classe politique, mais il compte également des membres provenant de la société civile dont les propos auraient été déformés par les médias. Il peut même accueillir ceux qui se disent simplement victimes de mésinterprétation.

C’est le cas de la directrice de Santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, qui n’a pas nié avoir été correctement citée par La Presse, mais dont les propos auraient été mal interprétés. Dans le compte rendu d’une entrevue publiée vendredi, voici ce qu’on pouvait lire : « Je pense que le centre de crise provincial aurait dû être à Montréal. Horacio [Arruda] le sait. Je le lui ai dit le 9 mars. Il aurait fallu qu’il soit là où on savait que ça allait flamber en premier. Je ne me suis pas gênée pour le dire. »

On a beau chercher une quelconque ambiguïté, c’est d’une telle clarté que toute interprétation erronée semble impossible. Que cela ait déplu au Dr Arruda et au premier ministre Legault, on le conçoit aisément. La Dre Drouin a certainement été dans ses petits souliers quand elle a réalisé la portée de sa déclaration. La pression pour qu’elle se rétracte a certainement été très forte, mais elle a quand même résisté toute une journée avant de diffuser un communiqué.

Elle n’est d’ailleurs pas la seule à avoir trouvé pour le moins étonnant que la crise soit gérée à partir de Québec, alors qu’elle se déroulait essentiellement dans la métropole, et que M. Legault ait attendu deux mois avant d’y mettre les pieds. L’ancienne présidente de Médecins sans frontières, la pédiatre Joanne Liu, qui s’y connaît en matière de pandémie, a également critiqué cette décision. Rares sont les généraux qui prétendent avoir une meilleure vue quand ils sont loin du champ de bataille.

On peut toujours comprendre que M. Legault ait choisi de rester dans la capitale, même si sa venue à Montréal aurait dû être plus hâtive. La pandémie allait durer des mois, et il lui fallait continuer à gouverner le Québec. En réalité, les reproches de la Dre Drouin s’adressaient plus spécifiquement au Dr Arruda.

Dès le premier point de presse, on a compris que le premier ministre avait décidé d’adopter le modèle du tandem que M. Bouchard avait formé avec le p.-d.g. d’Hydro-Québec, André Caillé, durant la crise du verglas de janvier 1998, mais les deux hommes étaient alors restés à Montréal, c’est-à-dire au cœur de l’action.

À tort ou à raison, le Dr Arruda affirme qu’avoir choisi de s’installer à Québec n’a pas nui à son travail, mais on ne peut s’empêcher de penser qu’il n’a pas pu résister au plaisir d’apparaître quotidiennement aux côtés du premier ministre et même de lui voler la vedette par moments. Cela lui plaît manifestement, parfois même un peu trop.

Force est de constater qu’à Ottawa et dans les autres provinces, les dirigeants de la Santé publique ont préféré maintenir leurs distances par rapport au gouvernement. À force de voir M. Legault et le Dr Arruda se comporter comme larrons en foire, il était inévitable qu’on en arrive à s’interroger sur l’indépendance de ce dernier. Demeurer à Montréal lui aurait permis d’apaiser certains doutes, mais il aurait dû renoncer à toute cette visibilité.

Si la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, a la réputation de ne pas porter les Montréalais dans son cœur, personne ne peut soupçonner M. Legault d’avoir quoi que ce soit contre la métropole. Au contraire, il aime sincèrement sa ville. C’est toutefois un euphémisme de dire qu’elle ne présente pas un grand intérêt pour le caucus des députés de la CAQ.

Le caucus constitue toujours la meilleure antenne dont un gouvernement dispose pour savoir ce qui se passe sur le terrain. Avec seulement deux députés caquistes sur l’île, les échos montréalais ne lui parviennent que faiblement. Il ne fallait pas davantage compter sur la ministre responsable, Chantal Rouleau, pour sonner la mobilisation. Elle n’a pas le leadership nécessaire.

À la faveur de la pandémie, la CAQ a encore accru son emprise sur le reste du Québec. La semaine dernière, ses sondages internes lui accordaient 59 % des intentions de vote, ce qui lui aurait permis de remporter pratiquement toutes les circonscriptions en dehors de Montréal. Certes, il reste encore plus de deux ans avant la prochaine élection, et l’après-crise sera tout sauf facile pour le gouvernement. La seule certitude est que la CAQ ne perdra pas son temps ni son argent à faire campagne à Montréal.