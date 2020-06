Exceptionnalisme états-unien

Une majorité d’Américains de toutes tendances croient, ou ont longtemps cru, au caractère « exceptionnel » de leur pays. On a même inventé le mot « exceptionalism » (en anglais) pour désigner ce phénomène. D’innombrables universitaires y ont consacré des thèses… à charge ou à décharge.

Exemple pour le monde, « cité brillante sur la colline », pays « multi » par excellence, où accouraient les éclopés et les persécutés (« Donne-moi tes pauvres, tes exténués, tes masses innombrables… » — poème d’Emma Lazarus sur la statue de la Liberté), mais aussi les plus grands talents du monde entier…

Même lorsque c’était pour inverser ce discours et vitupérer — en tant qu’Américain radical ou antiaméricain étranger — l’impérialisme arrogant ou le darwinisme économique… il y avait toujours cette idée d’un « cas à part ». Que ce soit dans la grandeur, la magnanimité, ou au contraire la cruauté, la malignité.

Aux États-Unis, cette triste année donne à voir le spectacle désolant et manifeste d’une décadence multiforme, sous un président qui, tel Néron en 64, tweete à sa fenêtre devant les flammes.

On assiste aujourd’hui à une conjonction unique de presque tous les types de crises qui ont affecté ce pays depuis un siècle.

2020, c’est à la fois « 1918 bis » (la pandémie), « 1929 bis » (la dépression économique) et « 1998 bis » (l’impeachment contre le président)… à quoi il faut maintenant ajouter un « 1968 bis » (les émeutes raciales, ou manifestations antiracistes).

Ne manquerait plus qu’un attentat terroriste (« 2001 bis » ?) pour que le bilan soit exhaustif… Mais attention : le secrétaire à la Justice, William Barr, a déclaré hier que les violences des manifestants d’extrême gauche — qui, dans certaines villes, ont infiltré des manifestations — équivalent à du « terrorisme intérieur ».

Donc nous y sommes : le tableau est à peu près complet… et, il est vrai, exceptionnel.

D’autres pays démocratiques ont élu des démagogues qui, en ces temps d’épreuves nationales, ont jeté de l’huile sur le feu et joué la division plutôt que l’unité (le Brésil de Jair Bolsonaro, politiquement le plus proche parent de Donald Trump). D’autres démocraties peuvent, comme les États-Unis, connaître une violence policière plus qu’épisodique (la France).

Dans la foulée de la pandémie, beaucoup de démocraties sont frappées par une crise économique profonde, qui, malgré une mobilisation exceptionnelle de l’État et de son « filet social », peut mettre en relief les inégalités, le racisme, la xénophobie. Ou encore provoquer une dérive autoritaire (Inde, Pologne, Hongrie).

Mais aucune démocratie, aujourd’hui, ne combine tous ces maux d’une façon aussi unique, accentuée… exceptionnelle que les États-Unis d’Amérique.

Aucun pays ne voit son système politique aussi menacé par une polarisation qui a pratiquement aboli le dialogue démocratique, l’échange, la persuasion et la synthèse comme méthodes, au profit de la « mobilisation maximale des troupes ». Le tout, dans l’optique d’un affrontement inexpiable entre le Bien et le Mal… qui est manifestement la stratégie de Donald Trump aujourd’hui.

Vers une nouvelle guerre de Sécession… « 1861 bis » ?

Comme durant la guerre de Sécession, la question raciale reste au premier plan, aveuglante, écrasante. Là se trouve sans doute l’exceptionnalisme maximal des États-Unis, toujours présent à travers plus de deux siècles d’histoire.

Ce week-end, le candidat démocrate, Joe Biden, parlait de l’omniprésence de « notre péché originel » (l’esclavage) jusque dans la crise d’aujourd’hui.

Regarder aujourd’hui les États-Unis, c’est garder en tête le caractère absolument unique de cette histoire, de ce « péché » états-unien. Et là se trouve aussi un danger, dans un monde qui — malgré ce déclin manifeste — reste colonisé par les images et les catégories venues de là-bas.

Le racisme aux États-Unis, allié à cette autre particularité qu’est le rapport (d’une part importante de la population) aux armes à feu, fait de cette crise américaine un phénomène unique, exacerbé.

La pandémie provoque une crise mondiale : sanitaire, sociale, économique, écologique. Elle se décline de mille façons variées… mais nulle part d’une façon aussi particulière, idiosyncratique, que dans ce pays. Un pays qui s’est longtemps cru le meilleur, unique, incomparable, exceptionnel… et qui le reste, jusque dans sa décadence.

François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à Ici Radio-Canada.