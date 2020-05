M. Trudeau et la Chine

L’expression « être entre l’arbre et l’écorce » ne suffit plus à décrire la situation dans laquelle se trouve le premier ministre Justin Trudeau en ce qui concerne les relations entre le Canada et la Chine. Depuis son arrivée au pouvoir, il a refusé de critiquer publiquement la Chine dans l’espoir de tisser avec ce pays des relations commerciales plus étroites. Cette approche n’a rien donné, les exportations canadiennes ne cessant de baisser. Et elles ne reprendront certainement pas dans un avenir prévisible.

Pendant tout ce temps, et sous l’égide du président Xi Jinping, la Chine a cessé de faire semblant de vouloir s’intégrer à la communauté des nations en respectant les normes sur le commerce international, la justice et les droits de la personne. Elle agit ouvertement pour étendre son influence et pour agrandir son pouvoir en violant ces mêmes normes, en jugulant toute contestation interne et en lançant des menaces à ses critiques externes.

Cela s’appelle de l’intimidation, sinon de l’agression. L’adoption jeudi par le Parlement chinois d’une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong — qui fait fi des engagements chinois de respecter l’indépendance de l’ancienne colonie britannique de légiférer en la matière — montre jusqu’où M. Xi est prêt à aller pour consolider son pouvoir. Les manifestations pro-démocratie à Hong Kong sont certes une menace pour le régime communiste à Pékin. Mais sa réaction met en lumière sa faiblesse fondamentale, c’est-à-dire son incapacité de faire face à la dissidence autrement que par la force, l’intimidation ou la suppression. Cela n’augure rien de bon pour l’avenir.

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, s’est joint à ses homologues britannique, australienne et américain pour dénoncer la législation chinoise, déclarant qu’elle « est en conflit direct avec ses obligations internationales en vertu des principes juridiquement contraignants de la Déclaration commune sino-britannique enregistrée par les Nations unies ». Mais seul le gouvernement américain est allé aussi loin que de signaler son intention de révoquer le statut commercial préférentiel accordé à Hong Kong et qui est à la base de sa prospérité.

Depuis l’arrivée de la pandémie du coronavirus, les relations sino-américaines en prennent pour leur rhume. La montée du protectionnisme les avait déjà minées depuis l’élection de Donald Trump. Mais le désir de ce dernier de faire porter la responsabilité de la catastrophe sanitaire et économique que vit son pays actuellement sur les épaules de Pékin envenime davantage les relations entre ces deux superpuissances. S’ajoute à cela la guerre que livre Washington au géant de la télécommunication chinois Huawei. Cette entreprise est assujettie à la loi chinoise en matière de sécurité nationale, ce qui soulève des craintes d’espionnage de la part des services de renseignements en Occident. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle M. Trudeau hésite tant à autoriser la participation de Huawei dans les réseaux 5G que mettent sur pied les fournisseurs de services sans fil au Canada. Or, le premier ministre ne peut plus tergiverser dans ce dossier. La décision qu’il doit prendre est évidente.

Certes, la décision qu’a prise cette semaine la Cour suprême de la Colombie-Britannique ne rendra pas la tâche de M. Trudeau plus agréable. La Cour a en effet rejeté la demande de la cheffe financière de Huawei, Meng Wanzhou, qui espérait qu’on mette fin aux procédures qui pourraient mener à son extradition vers les États-Unis, où elle fait face à des accusations de fraude bancaire. L’ambassade chinoise à Ottawa a accusé le gouvernement Trudeau d’agir comme « complice » de Washington dans une tentative d’anéantir Huawei. M. Trudeau a beau insister sur l’indépendance du système judiciaire canadien, Pékin prépare déjà sa riposte. Le Canada n’a qu’à bien se tenir. Le triste sort des Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig, emprisonnés en Chine dans la foulée de la détention de Mme Meng à Vancouver en décembre 2018, ne s’améliorera pas de sitôt.

M. Trudeau doit se rendre à l’évidence. Il est arrivé au pouvoir en 2015 avec un désir de rapprochement avec Pékin, alimenté par la communauté d’affaires canadienne. Or, les relations entre les deux pays sont devenues plus empoisonnées que jamais. Les échanges commerciaux avaient commencé à baisser bien avant la pandémie, ayant chuté dans la foulée de l’arrestation de Mme Meng en raison des tarifs douaniers imposés par la Chine aux exportations agroalimentaires canadiennes. Le désir de M. Trudeau de négocier un accord de libre-échange avec la Chine est reporté aux calendes grecques, pour ne pas dire carrément abandonné.

Et pourtant, M. Trudeau refuse toujours d’appeler un chat un chat. Son silence devant les actions de Pékin devient de plus en plus inexplicable alors que le régime communiste fait un pied de nez après l’autre à la communauté internationale. Qu’est-ce qu’il attend au juste ?