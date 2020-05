Les vieux, d’hier à aujourd’hui

Les bonnes âmes ont profité de la situation dramatique engendrée par la COVID-19 dans les CHSLD pour se fendre de leçons sur la bonne manière de traiter les personnes âgées. Les sociétés traditionnelles, ont-elles rappelé, par le respect qu’elles réservaient aux vieux, devraient nous inspirer à cet égard. Une vision plus réaliste des choses nous est offerte par le géographe et anthropologue américain Jared Diamond dans Le monde jusqu’à hier (Folio, 2014).

« Comparé au statut des anciens dans les sociétés traditionnelles, demande Diamond, celui dans nos sociétés marque-t-il un progrès ou une régression ? » Les aînés, dans nos sociétés, vivent plus longtemps, en meilleure santé et dans de meilleures conditions matérielles qu’à toute autre époque, souligne le géographe. Cela explique que « jamais dans le passé aucune société humaine n’a eu, en proportion, à s’occuper d’autant de personnes âgées ». Il est vrai, en revanche, que l’isolement social est le lot de trop d’entre elles.

Les sociétés traditionnelles étaient loin d’être toutes des paradis pour les vieux. D’abord, comme l’écrit Diamond, dans plusieurs de ces sociétés, on est considéré comme vieux à 50 ans. Dans les années 1980, lors d’une enquête dans un village de Nouvelle-Calédonie, l’anthropologue a eu la surprise de s’entendre qualifier de « demi-mort » parce qu’il avait 46 ans ! Les sociétés étudiées par Diamond réservaient souvent aux personnes âgées devenues « inutiles » un traitement — abandon, incitation au suicide, meurtre — qu’on considérerait comme inhumain dans nos sociétés.

Comme les vieillards étaient rares dans ces sociétés non alphabétisées, il est vrai que ceux qui atteignaient ce statut étaient parfois considérés comme des sages en matière de médecine, de religion et de politique. D’autres sociétés, comme la Chine traditionnelle, le Mexique et l’Italie du Sud, sont fortement marquées par une sorte de « piété filiale » et par le modèle de la famille patriarcale, qui imposent aux enfants de s’occuper de leurs parents jusqu’à la fin.

Dans nos sociétés occidentales riches, nous disposons de suffisamment de moyens pour ne plus être contraints de négliger nos compatriotes devenus matériellement improductifs. Les valeurs modernes dominantes, toutefois, contribuent à assombrir le sort des personnes âgées. En faisant du travail « l’affaire centrale de la vie de l’individu, la source de son identité et de son statut », nous exposons les retraités au déclassement social.

Le culte de l’individu et de l’autonomie, partagé par presque tous en Occident, a pour effet pervers de disqualifier les personnes condamnées, en fin de vie, à la dépendance. Notre désir d’intimité, de plus, impensable dans les sociétés traditionnelles, engendre le modèle de la famille « néolocale » — les enfants quittent les parents pour fonder une famille à part, dans un lieu souvent éloigné du domicile de naissance —, ce qui rend difficile la prise en charge des parents par les enfants et explique la popularité des résidences pour aînés. Le culte de la jeunesse, enfin, auquel adhèrent même les plus vieux, contribue à dévaloriser l’expérience de la vieillesse.

Dans ces conditions, que faire des personnes âgées, demande Diamond, lui-même âgé de 82 ans, et comment s’inspirer des sociétés traditionnelles pour améliorer leur sort ? Comme le respect qu’on suscite est souvent lié à la reconnaissance de notre utilité — Diamond, rappelons-le, est aussi un biologiste évolutionniste —, l’anthropologue avance trois suggestions : les aînés peuvent s’occuper de leurs petits-enfants, être reconnus pour leur expérience permettant de prévenir des erreurs et continuer d’être engagés dans des domaines où leurs forces particulières — relations humaines, capacité de synthèse, collaboration dénuée d’égotisme — sont requises.

Trop malades, les résidants des CHSLD, toutefois, ne lisent pas Jared Diamond et ne sauraient ni répondre ni convenir à ses invitations. Leur « improductivité » économique est définitive. Ils n’en sont pas moins pleinement humains et, à ce seul titre, méritent notre respect et notre considération. Ils n’auraient pas mieux vécu dans les sociétés traditionnelles ; ils ne retourneront pas chez eux, même avec la meilleure volonté de tout le monde.

Leur humanité intime à la nôtre de les traiter avec douceur et bonté, dans des lieux rassurants où la vie, même réduite à une petite flamme vacillante, a droit à tous les égards. Les personnes âgées en CHSLD, même si on les aime et quoi qu’il arrive ou non, vont mourir à court ou à moyen terme. C’est la raison pour laquelle il faut être auprès d’elles. Je connais bien des Québécois — des fils, des filles, des conjoints, des conjointes, des petits-enfants, des amis — qui sont déjà là, au lieu de rêver ou de sermonner les autres. Qu’ils nous inspirent.