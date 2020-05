Demander l’impossible

Après deux mois de quasi-monopole gouvernemental sur l’espace médiatique, il fallait sans doute se réjouir de voir l’Assemblée nationale reprendre ses activités d’une façon à peu près normale, mais il y a souvent dans le jeu politique une inanité que personne n’a dû regretter beaucoup.

Le mouvement de Mai 68 s’était incarné dans la merveilleuse formule que les étudiants français avaient empruntée à Che Guevara : « Soyez réalistes, demandez l’impossible ! » À leurs yeux, le fait que les changements souhaités relèvent de l’utopie n’était pas une raison de ne pas les exiger, bien au contraire. S’il est vrai que la rationalité bourgeoise peut voir une impossibilité là où il y a simplement un intérêt à protéger, certaines situations s’apparentent bel et bien à la recherche de la quadrature du cercle. Dans tous les parlements, cela n’empêche pas l’opposition d’exiger que le gouvernement s’y attaque en se réjouissant d’avance de son échec.

La nouvelle cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, estime que la crise de la COVID-19 forcera le Québec à se redéfinir, mais elle-même ne semble pas avoir l’intention de changer la bonne vieille façon de faire la politique, dont l’objectif est de faire trébucher l’adversaire tout en prétendant défendre le bien public. Bien sûr, ceux qui lui font face aujourd’hui agissaient de la même manière quand ils étaient dans l’opposition et ils le referont le jour où ils y retourneront, mais on peut bien continuer d’espérer l’impossible, non ?

La pénurie de personnel dans les CHSLD est une telle évidence aux yeux de tous qu’exiger une baisse immédiate des ratios apparaît comme une impossibilité mathématique qui ne peut pas avoir échappé à l’ingénieure qu’est Mme Anglade. Il est certain qu’un allègement de la charge de travail, que ce soit celle des infirmières ou celle des préposés aux bénéficiaires, faciliterait le recrutement, mais on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs, c’est-à-dire inscrire les ratios dans les conventions collectives sans avoir le personnel qui permettrait de les respecter.

Tout le monde reconnaît que les préposés et les infirmières tiennent le réseau à bout de bras depuis des années et qu’il est urgent d’envoyer des renforts, mais il n’y a pas de recette magique. Le gouvernement ne sait manifestement plus à quel saint se vouer. Depuis deux mois, les SOS lancés de toutes parts et les primes temporaires n’ont pas suffi, au point de devoir faire appel à l’armée.

Au bout du compte, il manque toujours 10 000 personnes dans le réseau. Est-il réaliste de penser qu’une formation de trois mois rémunérée 21 $ l’heure et un salaire de 49 000 $ par année permettra de rapatrier ceux qui manquent à l’appel et d’en recruter encore 10 000 de plus avant que la deuxième vague ne frappe ? À cette question, tout ce qu’a pu répondre le premier ministre Legault est qu’il l’espérait. Le gouvernement aura beau avoir le meilleur plan pour contrer une résurgence du virus, ce sera peine perdue si le personnel n’est pas au rendez-vous.

Le renouvellement des conventions collectives dans le secteur public est toujours une opération délicate et la structure de la rémunération des employés de l’État, avec ses échelons et ses équivalences, est un édifice dont l’équilibre est fragile. On comprend également que les centrales syndicales ont à défendre les intérêts de l’ensemble de leurs membres, dont la situation n’est pas nécessairement aussi dramatique que celles des préposés ou des infirmières, mais qui ont également droit à un mieux-être.

Les contribuables sont généralement d’avis que les demandes syndicales sont exagérées, puisqu’ils en font les frais. Cette fois-ci, la population comprendrait encore moins qu’un blocage dans les négociations empêche le gouvernement d’offrir des augmentations plus généreuses à ceux et celles dont le réseau de la santé a absolument besoin. Peu importe qui est responsable de ce blocage, les syndicats seront inévitablement montrés du doigt.

Depuis le début de la crise, ils ont parfois donné l’impression de faire davantage partie du problème que de la solution, notamment dans le secteur de l’éducation. Il est vrai que le ministère a été pris complètement au dépourvu, au point où le ministre Jean-François Roberge a parlé de « vacances », mais le suivi pédagogique offert par les enseignants a aussi été très inégal. On aurait pu espérer que la pandémie favorise une plus grande collaboration, mais cela doit aussi faire partie des choses impossibles à demander.