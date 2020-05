«La fin du monde»

Souligné maints passages du texte de Naomi Klein repris par The Guardian sous le titre « How big tech plans to profit from the pandemic ». À lire.

Conservé cette lettre d’une pédiatre dans The New York Times : « I’m sick of asking children to be resilient. » Un long plaidoyer sur ces enfants qui naissent avec une espérance de vie de 20 ans de moins au compteur. Les inégalités géographiques et même par quartiers ne font pas de cadeaux.

Les États-Unis y goûtent durement, surtout à Flint (Michigan), où travaille cette médecin. Il y a des limites à demander à des gens nés dans le mauvais code postal de se réinventer et de persévérer dans des circonstances qui vont bien au-delà de leur contrôle.

Cet autre texte d’opinion dans le même journal et la même semaine tranche furieusement avec le sujet des inégalités. Juste le titre, déjà : « The American dream is alive

and well. »

Selon l’auteur, un économiste, la théorie du ruissellement est encore utile et le capitalisme se porte bien. « Le capitalisme n’est pas brisé. Les dés ne sont pas pipés. Le dur travail paye. Les travailleurs profitent du fruit de leur labeur. » Merci.

sur le clip Con-confinés de Soviet Suprem . J’aime la résistance française. Parfait pour un vendredi.